Как нам "впаривают" обычный белок. Мифы и правда о популярной добавке — коллаген

Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты

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Про такую добавку, как коллаген, ходит большое количество мифов.

Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9, CC BY-SA 4.0

Очень много людей не совсем понимают, как он работает и зачем применяется. По заявлениям ряда производителей, только лишь применение коллагена способно улучшить качество кожи, структуру волос, продлить молодость, восстановить все травмы суставов и связок, а также сделать вас здоровым и красивым.

Как только не используют коллаген: с ним делают кремы, которые по заявлению производителей сделают кожу бархатной, его добавляют в шампуни для "густых локонов", его пьют литрами, но все равно не получают желаемого эффекта, потому что не учитывают ряд важных факторов.

А на вопросы, что же такое коллаген и для чего он, собственно, нужен, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил эксперт по спортивному питанию и спортивной фармакологии Александр Евсеев.

Александр, развейте все популярные мифы о "чудодейственном коллагене".

"Давайте разбираться. Итак, коллаген — это фибриллярный белок, который является основной соединительной ткани. Теперь разбираем это определение по частям. Фибриллярный — это значит, что коллаген состоит из фибрилл. Фибрилы коллагена — это прочные нитевидные белковые структуры, благодаря которым коллаген такой прочный и устойчивый к различного рода скручиваниям и растяжениям. Именно из-за такой структуры коллаген входит в кожу, суставы, связки, хрящи, сосуды и другие виды соединительной ткани. Коллаген — один из самых распространенных белков в организме. Процессы обмена коллагена в нашем организме происходят на протяжении всей жизни. Старые фибриллы постоянно заменяются новыми. Второе, на что в определении я бы хотел обратить внимание, это то, из чего у нас состоит белок. Из аминокислот. Так вот и коллаген у нас также состоит из аминокислот. Просто в отличии от других видов белка, у него особенный аминокислотный профиль. Основу коллагена представляют аминокислоты. Белок, попадая в ЖКТ обрабатывается соляной кислотой и различными ферментами, расщепляя белок на аминокислоты. Но как мы понимаем, никакого распределительного центра у нас в желудке нет. То есть закинули 5 гр. коллагена и эти клетки — бах, и пульнули его в вашу "ноющую" коленку. Такого, конечно, не бывает. И коллаген тоже должен предварительно распасться на аминокислоты, чтобы уже потом организм направил эти аминокислоты куда ему нужно. Поэтому коллаген в виде добавок нужно воспринимать, скорее, как некий источник аминокислот, необходимых для синтеза коллагена уже самим организмом. Отсюда следует несколько правил по грамотному использованию этой добавки, чтобы он работал действительно на восстановление соединительной ткани, а не применялся впустую: Необходимо достаточное потребление белка. Мы сказали о том, что коллаген расщепится в ЖКТ на аминокислоты и они пойдут уже на те функции и задачи, которые организму в первую очередь важно реализовать.

Для образования коллагена самим организмом из аминокислот необходимы специальные ферменты, для работы которых нужны некоторые витамины и минералы. Так сложилось что некоторые из них в нашей стране являются очень дефицитными. Например, без железа волокна коллагена будут рыхлыми и непрочными. А с железодефицитными состояниями у нас 40% женского населения страны. Чтобы волокна коллагена соединились в единую прочную структуру, которая уже будет образовывать в дальнейшем здоровую кожу, суставы и т. д., нужна медь. Она не такая дефицитная, как железо, но часто при железодефицитной анемии врачи также диагностируют сочетанный дефицит меди. Для обновления коллагена, замены старых волокон новыми нужны кальций и цинк, дефицит которых тоже очень частая история. Из витаминов ключевыми для синтеза коллагена являются: витамин С и витамин В6. Именно поэтому симптомы цинги (заболевания, при котором наблюдается выраженный дефицит аскорбиновой кислоты) проявляются в первую очередь нарушением обновления соединительной ткани (кровоточащие десна, ломкие ногти, хрупкие сосуды). Итак, исходя из всего этого, синтез коллагена сложный и многофакторный процесс, требующий большого количества микроэлементов. И одной бутылки коллагена для красоты, здоровья и поддержания молодости будет явно недостаточно. Есть ли польза приема коллагена? Есть конечно — и основная — это делает богаче продавцов коллагена".

Автор Дмитрий Плотников Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру Специалист Комлева Анжелика Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч Специалист Гаприндашвили Бесарион Специализируется на диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата, обследовании пациентов с терапевтической и ревматологической патологиями, а также клинической патологией Специалист Омельченко Евгений Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека

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