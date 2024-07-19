Сила лекарственного внушения: как эскулапы прошлого дурили своих пациентов

История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать

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Хорошо известна байка. Если дать человеку с нетвердой психикой или, попросту говоря, подверженному внушению, стакан воды, говоря, что это водка, он отойдёт от вас пьяным. Этим нередко пользовались проходимцы и аферисты от медицины.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Но в нашем случае, речь пойдёт о врачах, которые, неплохо зная психологию больного, пусть хотя бы на время, но облегчали их страдания. Это же не миллионы, которые сегодня требуют от вас за непроверенные лекарства. И нередко, кроме вреда, вам они ничего не принесут. За исключением, если в таблетке будет банальный безвредный мел.

Лечение водой — лучшее лекарство

Лучший пример на тему лекарство-внушение я нашёл у французского врача Матье, который провёл этот эксперимент в своей клинике для чахоточных. Сегодня мы знаем эту страшную болезнь под именем туберкулёз. Болезнь действительно опасная, и в своё время в мир иной уходили от этой чумы миллионы как бедных, так и богатых.

Обходя однажды своих пациентов, доктор Матье остановился около одного больного. Выслушав его жалобы, он как бы невзначай сказал своему коллеге, что в Германии только что изобрели новое средство против туберкулеза. Некий антифимоз. На следующий день в палате он также завёл речь об этом "антифимозе". При этом рассказывал о поразительных положительных результатах этого лекарства, поднимавшего больных с постели.

Новость произвела большое впечатление на пациентов Матье, и всю неделю в палате только и шла речь об этом чудо-лекарстве. Единственное, чем были озабочены больные, — почему же доктор всё тянет с этим радикальным лечением. Но вот однажды пронеслась радостная весть — антифимоз в клинике доктора Матье! Чтобы иметь более правильные результаты и исключить любой обман, он решил, что измерять температуру и вести запись наблюдений будут сами больные. Прошло больше недели, и результаты, конечно, положительные, стали проявляться. У некоторых спала температура, вес тела стал увеличиваться, с 1500 граммов до трёх килограммов. Исчез кашель, уменьшилась мокрота. Те, кто не прикасался к еде, стали с аппетитом есть. Появился здоровый сон. Но как только это лекарство переставали давать — пациенты чувствовали ухудшение здоровья.

Так неужели этот немецкий препарат был настолько хорош при лечении туберкулёза? Лекарство оказалось обычной водой, которую предварительно стерилизовали в клинике Матье. Средства внушения доктора стали наиболее эффективным лечением, нежели любые снадобья. Неслучайно его коллега доктор Ренон писал:

"Назначение того или иного безвредного лекарства, при известной ловкости, нередко даёт возможность получить укрепляющее средство. Лекарством становится возбудитель терапевтической веры во врача, он даёт надежду несчастным больным".

Гематоген по-немецки оказался бурдой из таблицы Менделева

Примерно в это же время, но только в Германии, произошёл скандал с медицинским препаратом под названием Puro. Он рекламировался как средство от многих болячек. Особенно для нервно-больных (а кто у нас за тысячи лет не нервно-больной?), страдающих малокровием и, как следствие, упадком сил. Утверждалось, что Puro — есть мясной экстракт, а попросту вытяжка из более чем 20 тысяч килограммов мясного сока. Что стоило жизни четырём тысячам быков. А дабы всё это было легально, под положительными отзывами на это лекарство стояли десятки подписей известных на то время врачей и руководителей клиник.

Как это было не раз, кто-то подверг сомнению эту бутылочку, и были проведены исследования волшебного эликсира. Оказалось, что в бутылке не было ни одного миллиграмма мяса или бычьей крови. А изготавливалось "лекарство" из глицерина, куда добавлялся яичный белок, борная кислота и селитра. Но люди пили эту бурду, и, как утверждали некоторые, чувствовали себя лучше.

Сила лекарственного внушения велика. Другое дело, что помогает это не всем. Но были случаи, что больные выздоравливали... Когда-то гремело знаменитое лечение в Линдевизе. Это небольшая деревушка в немецкой Силезии. Благодаря щедротам товарища Сталина — теперь Польша. Именно здесь своим методом лечения прославился некий Шротер (его праправнук потом пошёл по стопам предка). Больным давали всё сухое и лечили их жаждой. Пить разрешалось через два-три дня. Но давали всего пол-литра вина. В сухие дни любая жидкость исключалась, будь это вода, вино или суп. Такой режим продолжался больше месяца. Любопытно, смешно, вы не верите? Но медики на основе лечения Шротера защищали диссертации. Ведь были и те, кто выздоравливал. А это больные подагрой, люди с излишним весом, ревматики и диабетики. И классические методы медицины на них не действовали. Зато естественные методы лечения с элементами внушения оказались весьма полезными.

Конечно, лекарственные методы внушения не всегда облегчают жизнь больным. Известно, что никакими внушениями нельзя повысить у больного температуру, вызвать кашель и даже (ведь проводили же ещё недавно опыты) спровоцировать выпадение волос. Пациента с железными нервами весьма сложно лечить водой. Лучше не болеть. Ну раз заболели, лучше и расшатать нервишки. Болеть сегодня дорого, а со слабыми нервами можно и водопроводной водой излечиться. Дешевле.

Работает ли эффект плацебо?

Автор Сергей Лебедев Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру Редактор Елена Тимошкина Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру Специалист Литвинов Александр Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств. Специалист Шипилова Мария Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями. Специалист Зень Анастасия Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.

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