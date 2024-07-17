Клин клином вышибают, или Поменьше поешь, дольше проживёшь

Голодовка может спасти от смерти

6:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Глядя на проходящих мимо, регулярно видишь людей с избыточным весом. Чаще всего виновата обильная, хотя и нездоровая пища. К тому же таких граждан достаточно в поликлиниках с жалобами на всякие болячки. Хотя есть и другая сторона человечества, которые всё время худеют. Но это тоже отклонение. За десятилетия немало людей ушли в мир иной из-за анорексии.

Фото: unsplash.com by Брук Ларк, CC0

И всё же медики уже давно обращали внимание, что голод при разумном отношении к этому состоянию нашего бытия может стать хорошей панацеей от многочисленных болезней.

Голод — не всегда признак смерти

В начале прошлого века два французских врача Дюжарден-Бемец и Стаклер провели интересные эксперименты с весом человека. Они придумали весы, которые крепились к кровати больных и точно отражали изменение в их весе. Выяснилось, что больной чувствовал себя лучше при потере веса, и явно болезнь прогрессировала, когда вес не менялся или даже прибывал. Особенно эта разница была ощутима у больных с высокой температурой. Или как говорили тогда, при лихорадке.

Ознакомившись с результатами опытов Дюжардена, которые были опубликованы в записках французского терапевтического общества, известный итальянский физиолог Гвельна решил пойти по стопам своих коллег, затратив на опыты уже 15 лет. Его выводы многие посчитали парадоксальными, но и вполне реальными, так как за ними стояла богатая фактура. И всё же даже сегодня его выводы успешно применяются в современной терапевтической медицине. Хотя в своё время на основе тех опытов приходилось менять отношение как к гигиене человека, так и к его физиологии.

В частности, доктор Гвельна привёл интересное сравнение. В животном организме должно происходить то же самое, что делается в организме общественном. Есть административный аппарат. Если мы его не будем освежать время от времени, удаляя из него одряхлевший или коррупционный элемент, растерявший трудоспособность, не будем вводить в него новые элементы — всё дело расстроится. Сколько стран в мире "болеют" из-за таких управленцев. Нужен, следовательно, постоянный сток для износившегося материла.

В человеческом теле такими вредными элементами являются одряхлевшие, отжившие свой короткий век, клетки и другие продукты горения и распада. Всё ненужное организм пытается выводить через почки, кожу, лёгкие, путём окисления. Но нередко этого бывает недостаточно. Те же токсины, скапливаясь у нас в теле, отравляют его, что и приводит к многочисленным болезням. Типичный пример отравления — наша тучность. Это, по мнению медиков, доказывает пример с животными. Если они не кончают свою жизнь на столе гурмана, то долго не живут. Все важные ткани организма, будучи подавлены жиром, теряют способность к защите организма.

Больной человек нередко лишается аппетита и не чувствует никакой жажды. Природа, предохраняя нас от смерти, старается в первую очередь перекрыть в его организм доступ веществ, которые он в ходе болезни не может усвоить. И возлагает на человека задачу только добывать материал для его горения. Да, это ведёт к похудению. Но, как показали опыты Дюжардена-Бомеца, именно это ведёт к улучшению здоровья больного.

Как услышать крик организма о помощи против засевших в кишечнике токсинов

Надо ли говорить, что после очищения тем или иным путём желудка, мы чувствуем себя лучше. А значит, вся работа нашего организма строится на главной задаче — изгнать из себя как можно больше отработавших и токсичных клеток, заменив их новыми, которые накапливаются в нашем организме постоянно.

Вот Гвельна и обрёк себя на добровольную голодовку на три дня. Было неприятное ощущение голода, головная боль и общая слабость. Плюс ещё в это же время он промывал свой желудок, что, по его мнению, сняло симптомы слабости и боли. И таких опытов он проводил немало. Однажды он совершил переезд из Танжера в Париж. Переезд длился пять дней. И никакой пищи. За это время им было выпито четыре чашки чая, четыре бутылки лимонада, две чашки кофе и бутылка воды. "Я почти не испытывал жажды. Приехав в Париж, приняв ванну, уже был готов встретиться со своими пациентами", — вспоминал он.

Да, он терял вес, уменьшался сон, зато больше было свежести в общем состоянии организма, хорошее самочувствие и бодрость мысли. Сердце работало с удвоенной энергией, дыхание становилось глубже. Были и объективные признаки оздоровления организма, что подтверждал и анализ крови. Организм омолаживался.

Как утверждали врачи, голодание помогало убрать с лица экзему, улучшалось зрение. А пациентов, которых готовили к операции, не откармливали, а заставляли поголодать. Понятно, в рамках разумного. Ни одного летального случая по этой причине не было зафиксировано. Особенно благотворно голодание сказывалось на здоровье лиц, страдающих ожирением и предрасположенных к неправильному питанию.

"Голод есть крик организма о помощи против засевших в кишечнике токсинов", — говорили врачи.

А дабы всё написанное не было голословным, несколько советов от старых медиков. Тем более, что любой совет тучным людям только пойдёт на пользу. Нет никакой опасности воздержаться от пищи три-четыре дня. Необходимо только помогать желудку очищаться от шлаков. Организм от этого только выигрывает и ничего не теряет. Несмотря на лёгкое недомогание при воздержании от пищи, самочувствие только улучшается. Успешное лечение голодом вам подтвердят и анализы крови, и анализы других выделений организма.

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Автор Сергей Лебедев Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру Редактор Елена Тимошкина Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру Специалист Горбунов Алексей Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов Специалист Колобов Алимбек Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента. Специалист Гофман Маргарита Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)

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