Зарядка на грядке, руки и кишечник в порядке. Советы дачникам от врача Ольги Переваловой

Врач Ольга Перевалова: как не превратить дачный отдых в каторгу

5:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Лето в разгаре, всё больше людей старается укрыться от жары за городом и сочетать дачные работы с отдыхом. Врач-диетолог Ольга Перевалова в видеоэфире Pravda.Ru, в авторской передаче Андрея Туманова "Удачная Правда", рассказала, как не превратить дачный отдых в каторгу.

Как не уставать от дачных работ

— Мы приезжаем на дачу отдыхать. А потом едем домой, в город, чтобы отдохнуть от этого дачного отдыха — руки в занозах, всё тело болит, трудно разогнуться. Что надо сделать, чтобы дачный отдых был не каторгой, а раем?

— Обрабатывать дачный участок — это действительно тяжёлый труд. Надо себя подготовить. Если вы не занимаетесь регулярно фитнесом, йогой, бегом, скандинавской ходьбой и не ходите на стрейч, надо хотя бы утром сделать короткую, 10-15 минут, зарядку. Во время сна наши мышцы находятся в состоянии полного расслабления, а если мы спали ещё и под тёплым уютным одеялом, наши мышцы согрелись. Значит, они готовы к тому, чтобы их потянуть во все стороны.

Сделайте зарядку прямо в кровати. Помассируйте уши, нос, глаза, сделайте лёгкий массаж головы, очень полезно раздувать щёки, потянитесь во все стороны, сделайте такое упражнение, как будто вы идёте.

После того, как вы подготовили своё тело, можно вставать и приступать к работе.

— А как лучше работать: собирать, полоть, сажать?

— Есть масса способов. Можно лечь на спортивный коврик и лёжа делать прополку. Можно сидеть на специальных маленьких раскладных стульчиках. Можно и на корточках, но тогда обязательно надо надеть наколенники. Некоторым удобно стоять, наклонившись буквой "П". Но многим это может быть сложно. Дело в том, что у большинства людей не растянуты задние группы мышц ног.

Вот несколько упражнений на растяжку, которые можно делать прямо на грядке: сядьте, нагнитесь вперёд и постарайтесь животом достать колени, тянитесь ладонями к своим ногам. Ухватите за пальцы ног — хорошо. Если рука уходит вперёд ещё дальше — отлично, значит, мышцы спины, ягодиц и заднего бедра находятся в состоянии хорошего растягивания.

Но лучше всего чередовать работу с физическими упражнениями: поработали чуть-чуть, устали — встаньте, разогнитесь, походите, сделайте наклоны влево-вправо, вперёд-назад. Подойдут любые упражнения, снимающие нагрузку с мышц спины. Это надо делать так часто, чтобы к вечеру не чувствовать себя рабом своих грядок.

— Что делать тем, у кого болит спина, поясница?

— Есть простые варианты. Перед работой намазать спину кремами или мазями, снимающими боли, гипертонус, зажимы, и надеть пояс. Есть различные пояса, некоторые даже со специальными пластинами, фиксирующими область спины и поясницы и предохраняющими от повреждений в результате неловких движений.

Как защитить руки

— После работы на грядках руки не отмываются, занозы саднят. Что вы можете посоветовать?

— Конечно, в первую очередь это перчатки. Если вы не любите перчатки, купите себе защитный крем для рук. Щедро намазываете руки кремом, и они будут как бы в перчатках, только кремовых. Если работать без этих защитных средств, к вечеру руки — как наждачная бумага, тёмного цвета, все в занозах, под ногтями траурная кайма.

Но многие, особенно мужчины, не любят работать в перчатках и пользоваться кремом. Что можно посоветовать?

Распарьте руки в картофельном отваре. Держите руки в этом крахмальном подсоленном бульоне минут десять-пятнадцать, можете даже добавить в него немного жидкого мыла или шампуня. Руки после такой ванночки становятся мягкие, и любую занозу можно удалить без труда.

Избавиться от земли и грязи под ногтями поможет лимон. Разрежьте его пополам и подержите в нём минут пять все пальцы. Результат вас удивит и обрадует — ногти станут чистыми, светлыми и, главное, живыми.

Как бороться с кишечными проблемами

— Ещё одна дачная проблема — отравления.

— Проблема с животом на даче — это, что называется, классика жанра.

Первая причина отравлений — неисправный холодильник. Люди, уезжая с дачи, часто оставляют в холодильнике продукты, а когда приезжают через неделю, не всегда успевают что-то купить. А пока их не было, электричество могло на время отключиться, в холодильнике всё разморозилось. Я советую ничего не оставлять в холодильнике, пользоваться маленьким переносным холодильником и привозить в нём свежие продукты. Вторая причина отравлений — немытые овощи, зелень и фрукты. При малейших признаках недомогания я советую незамедлительно промыть желудок тёплой водой. Но если поднимается температура, начинается озноб и самочувствие резко ухудшается, необходимо вызывать "скорую".

Автор Андрей Туманов * Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель Специалист Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Специалист Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине) Специалист Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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