Психолог Леонова назвала простые способы, которые помогут справиться со стрессом

Многие люди испытывают стресс ежедневно. Сообщение о теракте в "Крокусе" усугубило ситуацию, вызвав в обществе панические настроения. Как самому справиться со стрессом, какие упражнения помогут взять себя в руки в критической ситуации, как вернуться к обычной жизни после перенесённого шока, Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алёна Леонова.

Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International