Стоматолог Будакиду: как укрепить зубную эмаль. Эти факты, возможно, никогда не приходили вам на ум

Стоматолог Будакиду: от отбеливания зубы становятся пористыми и темнеют быстрее

3:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Как сохранить зубную эмаль крепкой на всю жизнь; правда ли, что здоровье будущих зубов закладывается у детей до пятилетнего возраста; что поможет если не излечить, то хотя бы стабилизировать состояние зубов в процессе разрушения; как на здоровье зубов влияют сахар и солнце, Pravda.Ru рассказала стоматолог, к. мед. н., врач высшей категории Валида Будакиду.

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— Валида Анастасовна, что разрушает наши зубы?

— Во-первых, это точно не сахар, потому что ни один зуб ещё не разрушился из-за употребления сладкого.

Есть стоматологические заболевания, при которых здоровые зубы расшатываются и выпадают:

пародонтоз,

пародонтит.

Зубы разрушаются исключительно из-за внутренних проблем организма. Например, проблема с желудочно-кишечным трактом, нарушение усваиваемости пищи и всасывания полезных веществ разрушает зубную эмаль.

Кроме того, зубы портятся, пока они ещё в кости в виде зачатков. Если ребёнок в три-четрые года болеет, ему не хватает витаминов, а главное кальция, тогда зачатки, которые находятся в костях, уже получаются дефектные. Зачатки развиваются до пяти лет, когда появляются первые моляры. Их ещё даже не видно, но уже идёт разрушение.

К примеру, в Санкт-Петербурге людям не хватает солнца и витамина D. А если витамин D отсутствует, то у детей не накапливается кальций для формирования костей. В СССР детей облучали специальными лампами, чтобы в коже вырабатывался витамин D. Если есть возможность, надо на несколько месяцев в год отправлять детей к бабушке в деревню, где больше солнца. Или можно принимать кальций — лучше ионизированный, а не таблетки, которые глотают. Когда кальций растворяется в слюне, он всасывается легче, чем из обычной таблетки.

Взрослые тоже могут принимать кальций, чтобы стабилизировать состояние зубной эмали. Конечно, зуб не может зажить полностью, он очень медленно регенерирует. Но даже в пульпе (сосудисто-нервный пучок), если её подкармливать, всё-таки откладывается защитный слой.

— Правда ли, что пасты с фтором вредны?

— Этот миф существует только в русскоязычных сообществах. Его придумали, потому что бесфторовые пасты стоят гораздо дороже. Фтор укрепляет зубы, уменьшает чувствительность. Человек должен получать в день 1,5-5 миллиграммов фтора. Если меньше — развивается кариес, если гораздо больше — развивается флюороз.

— Как можно укрепить зубную эмаль?

— Во-первых, как я уже сказала, детей до пяти лет вывозить в тёплые страны, к бабушке в деревню, чтобы на солнышке побегал.

Если нет возможности это сделать до пяти лет, когда формируются зачатки, то надо давать витамин D и кальций: два-три месяца принимать, потом два-три месяца перерыв. Эти же препараты могут принимать и взрослые, у которых испортились зубы, для стабилизации своего состояния.

Детям надо кушать побольше продуктов, в которых содержится кальций.

Я бы посоветовала внимательнее наблюдать за своими детьми. Если они вдруг стали капризными, значит, что-то произошло. Я говорю не про балованных детей, а про обычных. В таком случае надо сдать общий анализ крови, чтобы посмотреть, есть ли сдвиги. Если сдвиги лейкоцитарной формулы, то ищите причину.

Отмечу, что все виды отбеливания, отбеливающие зубные пасты делают зубы более чувствительными. Зубы становятся более пористыми и темнеют ещё быстрее. Да, их покрывают лаком после отбеливания, но это не помогает.

Автор Маргарита Кичерова * Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру Редактор Марина Севастьянова Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру Специалист Макарова Татьяна Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor. Специалист Поляков Дмитрий Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике. Специалист Гасаналиев Рамазан Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.

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