Психолог Хорс: безопасное время за гаджетом — ноль часов в сутки

Как компьютерные игры со сценами насилия влияют на развитие детей и подростков, как предотвратить информационную и гаджетовую зависимость у детей, а также в чём ошибка родителей, которые хотят избежать конфликтов в родительско-детских отношениях, Pravda.Ru рассказал клинический психолог, к. псих. н., писатель и телеведущий Михаил Хорс.
— Михаил Анатольевич, сейчас появляется много компьютерных игр со сценами насилия. Как они влияют на психику ребёнка?
— Поскольку сцены кровавого насилия становятся в играх всё более реалистичными, у ребёнка возникает ощущение, что это нормально. Это может сильно повлиять на эмпатию. Например, кому-то рядом плохо, больно, но постоянное наблюдение насилия в игре приводит к тому, что эмпатичная функция — желание помочь — может не сработать.
И наоборот. Если ребёнок склонен к травматическому переживанию какого-то своего опыта, то сцены насилия могут привести к бессоннице, стрессу.
Лучшая борьба с зависимостями — это профилактика, то есть недопущение зависимости, а значит, очень дозированное применение гаджета.
Надо, чтобы ребёнок понимал: игра — это не норма, а поощрение, например:
Вот тогда поиграй полчасика, но желательно под присмотром взрослого и в те игры, которые взрослым одобрены.
— Сколько часов безопасно проводить за компьютером, если мы не работаем, а развлекаемся, просматриваем ленты, сайты?
— Безопасное время за гаджетом — ноль часов.
— Когда подросток сидит в чатах и получает отрывочную, мозаичную информацию, он теряет способность анализировать большие объёмы текста. Это правда?
— Действительно, сидение в чатах, соцсетях, прокручивание ленты с короткими видеороликами приводит к тому, что наш мозг биохимически получает быстрый дофамин, то есть быстрое удовольствие. Причём соцсети как работают? Ролики, похожие на те, которые нам нравятся, нам начинают показывать в больших количествах. Те, которые нам не нравятся, нам перестают показывать. В какой-то момент у подростка получается бесконечная круговерть приятных роликов. И зачем тогда осваивать большие информационные объёмы?
— Без компьютера организм перестаёт самостоятельно вырабатывать дофамин или просто вырабатывает его в недостаточном количестве?
— Вырабатывает, но не в тех объёмах, которые нужны. Желательно воспитывать детей так, чтобы они умели дофамин, серотонин, эндорфин получать другими способами:
Рекомендация для взрослых: дома и на работе не носить с собой смартфон, определить для него место где-то в углу и определить время, когда я заглядываю в смартфон. Например, раз в час я десять минут смотрю, кто мне позвонил и написал, а всё остальное время не притрагиваюсь к телефону, особенно дома.
Если мы с ребёнком проводим время, общаемся, развлекаемся, гуляем, бегаем, ходим в кафе и при этом в кафе не сидим каждый со своим телефоном, вот тогда информационная и гаджетовая зависимость будет у него в гораздо меньшей степени.
Если зависимость уже сформирована, то надо читать книжки по психологии, обращаться к специалистам. Взрослым надо быть готовым к конфликтам с детьми. А современные взрослые всё чаще к этому не готовы, они считают, что можно как-то так воспитать ребенка, чтобы никогда с ним не войти в конфликт. К сожалению, часть моих коллег этому способствуют: "Ай-яй-яй, ребёнок — это святое, ни в коем случае нельзя с ним конфликтовать, надо только дипломатично с ним". Это полная ерунда, потому что конфликты — это нормальная неотъемлемая часть жизни, в том числе воспитания.
Как только родитель пытается выстроить отношения с ребёнком вообще без конфликтов, ребёнок сразу же начинает манипулировать родителем.
Если ребёнок обидится и скажет: "Ты плохой папа, я тебя не люблю за то, что ты у меня отобрал смартфон", — надо просто быть к этому готовым и не считать, что это какая-то беда произошла. Вот тогда мы забираем у ребёнка смартфон, он топает ногами, кричит, обижается, не разговаривает с нами, а мы довольно спокойно и комфортно это время проживаем, потому что мы были готовы к этому, и постепенно налаживаем отношения с ребёнком. Если нет готовности к конфликту, то что происходит? Ребёнок топает ногами — мы сдаёмся. Потому что "ай-яй-яй, ребёночек не должен быть обиженным". А раз мы сдаёмся, то проигрываем в конфликте с ребёнком.
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