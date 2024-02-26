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Ирина Гусакова
Лопнул сосуд в глазу: есть ли причины для паники. Нутрициолог объяснила, что нужно делать

Нутрициолог Костомаха рассказала, что делать при кровоизлиянии в глазу

3:34
Здоровье » Здоровье и профилактика

Субконъюнктивальное кровоизлияние, или гипосфагма, а в народе просто "в глазу сосуд лопнул”, — это скопление крови в белой склере глаза. Если быть совсем точным — между склерой и конъюнктивой. Кроме очевидного визуального дефекта, физического зрительного дискомфорта (редко) течение болезни происходит практически бессимптомно.

Нутрициолог Костомаха рассказала, что делать при кровоизлиянии в глазу
Фото: openverse.org by theapoc is licensed under CC BY 2.0.

Что делать, если лопнул сосуд в глазу, рассказала Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

В качестве консервативного лечения обычно назначают капли "Искусственная слеза”, которые оказывают смазывающее и смягчающее действие. Кроме этого, будет уместно пропить препараты с хорошей дозировкой витамина С и Р (рутин) для укрепления сосудов.

Данное заболевание часто проявляется у гипертоников, пациентов, страдающих гипертиреозом, диабетом и анемией или вследствие механического повреждения склеры глаза или сотрясения мозга, ушиба головы. Нередкими являются и случаи гипосфагмы по причине укуса насекомых, к примеру, мошек. Также долгосрочное применение кроворазжижающих препаратов приводит к гематоме склеры.

Учитывая, последний пункт, настоятельно рекомендуется снизить дозировку или совсем отменить антикоагулянты до момента восстановления капилляров глаза. Аллергики также часто страдают от обильного слезотечения, как следствие, усиленно трут глаза и травмируют хрупкие капилляры глаза, что является причиной кровоизлияния.

Симптомами могут быть жжение, ощущение "песка в глазу”, отёк и слезоточивость. Что же делать в этом случае?

"В первую очередь нужно прекратить активную деятельность или интенсивные физические упражнения. Гидравлический удар, повышение верхнего артериального давления приводит к гематоме глаза. Сюда же относится повышение температуры. К примеру, лопнувший сосуд для любителей банных процедур — не редкость. Если такое случилось прямо во время купания в бане, срочно прервите процесс и покиньте зону высокой температуры. Нередки случаи, когда к разрыву капилляра приводила долгая и интенсивная работа за компьютером. Глаз буквально не выдерживает напряжения, когда смотрит продолжительное время на одном и том же расстоянии (монитор — глаз). И в этом случае важно прервать процесс работы и дать глазам отдохнуть", — отмечает эксперт.

Нелишним будет измерить артериальное давление и в случае отклонения показателей от нормы принять соответствующие препараты.

Также можно наложить на закрытый глаз чистое полотенце, смоченное холодной водой. По сути, красное пятно на склере — это вариант синяка, который мы можем получить при ушибе. За неделю должна полностью рассосаться как гематома на глазу, так и на любой потенциальной части тела, к примеру, на ноге. Разница в том, что синяк "цветёт” всеми цветами радуги, когда проходит. Кровоизлияние в глазу просто уменьшается постепенно в объёмах до тех пор, пора совсем не исчезнет. Восполните как можно быстрее норму витамина С и Р для восстановления эластичности сосудов.

"Я не рекомендую капать сосудосуживающие препараты для того, чтобы уменьшить синяк, если именно артериальное давление стало причиной гематомы. Так вы ещё сильнее повышаете давление и провоцируете уже дополнительные кровоизлияния. Если гематома стала результатом механического повреждения, удара или сотрясения, немедленно обратитесь к врачу-офтальмологу за дообследованием", — резюмирует Костомаха.

Кровоизлияние в глаз: что делать?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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