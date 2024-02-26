Врачи перечислили все возможные признаки микроинсульта и рассказали, как его избежать

Кардиологи назвали признаки микроинсульта

3:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Микроинсульт, или же "малый инсульт", — это нарушение кровообращения головного мозга из-за нехватки кислорода. В среднем длится от 2 до 60 минут. В группу риска входят люди старше 65 лет, с высоким уровнем холестерина, гипертонией, сахарным диабетом, избыточным весом и вредными привычками. Однако всё чаще микроинсульт случается и в более молодом возрасте.

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Что такое микроинсульт и как его избежать

Микроинсульт проявляется следующим образом:

резкая сильная головная боль;

головокружение, потеря равновесия;

сверхчувствительность к свету и звукам;

онемение конечностей, половины лица или других частей тела;

нарушение мышления и речи.

"Иногда может быть потеря памяти. Бывают случаи, когда микроинсульт происходит бессимптомно. Либо с минимальными признаками: головокружение, шаткость при ходьбе, лёгкая асимметрия лица, нечёткая речь. В такой ситуации человек может даже не догадываться о пережитом малом инсульте", — рассказывает читателям Pravda.Ru фельдшер, управляющая пансионатом "Тёплые беседы. Люберцы" Ирина Громова.

Микроинсульт может привести к разным последствиям. Нарушение когнитивных функций, перепады настроения, сонливость, головные боли — лишь малая часть. Согласно исследованию, малый инсульт увеличивает риск развития деменции на 70%. Если вовремя не обратиться к врачу, может произойти и сам инсульт. Последствия у него серьёзнее.

Кардиолог академии "Докстарклаб" Александра Демкина добавляет, что одна из наиболее частых причин микроинсульта — это развитие атеросклероза. Отложение холестерина в повреждённой стенке сосуда и сопутствующее воспаление ведут к образованию бляшек внутри сосуда, которые со временем всё больше и больше нарушают кровоснабжение головного мозга. За счёт высокого уровня воспаления в данном месте может дополнительно образоваться тромб, который и приведёт к полному перекрытию сосуда.

Как снизить риск развития микроинсульта

Благодаря ежегодному обследованию можно выявить симптомы ещё на ранних стадиях. Это касается как микроинсульта, так и других заболеваний.

Людям с сахарным диабетом необходимо раз в полгода сдавать анализ крови на уровень глюкозы . Тем, у кого аритмия, — раз в полгода проходить ЭКГ.

. Тем, у кого аритмия, — раз в полгода проходить ЭКГ. Следить за артериальным давлением. Важно иметь аппарат для измерения давления всегда под рукой. При повышенных показателях необходимо принять медикаменты и обратиться к специалисту для обследования.

Важно иметь аппарат для измерения давления всегда под рукой. При повышенных показателях необходимо принять медикаменты и обратиться к специалисту для обследования. Придерживаться здорового образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, правильно питайтесь, добавьте физическую активность. Не обязательно ходить в спортзал. Пешая прогулка полезна не меньше — гуляйте в спокойном темпе хотя бы час.

Безусловно, в развитие микроинсульта вносят вклад некоторые генетические факторы, например, наследственная предрасположенность к повышенному уровню холестерина.

Микроинсульт в большинстве случаев имеет благоприятный исход, не приводя к тяжёлым нарушениям жизнедеятельности человека. Однако факт его возникновения — это серьёзное предупреждение, говорящее о значительном риске возникновения новой, зачастую более тяжёлой сосудистой катастрофы.

Первые симптомы и признаки инсульта

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Редактор Елена Тимошкина Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру Специалист Горбунов Алексей Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов Специалист Славина Ирина Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии Специалист Бахарева Нелли Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др

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