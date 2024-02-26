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Ирина Гусакова
Врачи перечислили все возможные признаки микроинсульта и рассказали, как его избежать

Кардиологи назвали признаки микроинсульта

3:24
Здоровье » Здоровье и профилактика

Микроинсульт, или же "малый инсульт", — это нарушение кровообращения головного мозга из-за нехватки кислорода. В среднем длится от 2 до 60 минут. В группу риска входят люди старше 65 лет, с высоким уровнем холестерина, гипертонией, сахарным диабетом, избыточным весом и вредными привычками. Однако всё чаще микроинсульт случается и в более молодом возрасте.

Кардиологи назвали признаки микроинсульта
Фото: https://www.australiawidefirstaid.com.au is licensed under https://www.australiawidefirstaid.com.au/resources/heart-attack-symptoms-women

Что такое микроинсульт и как его избежать

Микроинсульт проявляется следующим образом:

  • резкая сильная головная боль;
  • головокружение, потеря равновесия;
  • сверхчувствительность к свету и звукам;
  • онемение конечностей, половины лица или других частей тела;
  • нарушение мышления и речи.

"Иногда может быть потеря памяти. Бывают случаи, когда микроинсульт происходит бессимптомно. Либо с минимальными признаками: головокружение, шаткость при ходьбе, лёгкая асимметрия лица, нечёткая речь. В такой ситуации человек может даже не догадываться о пережитом малом инсульте", — рассказывает читателям Pravda.Ru фельдшер, управляющая пансионатом "Тёплые беседы. Люберцы" Ирина Громова.

Микроинсульт может привести к разным последствиям. Нарушение когнитивных функций, перепады настроения, сонливость, головные боли — лишь малая часть. Согласно исследованию, малый инсульт увеличивает риск развития деменции на 70%. Если вовремя не обратиться к врачу, может произойти и сам инсульт. Последствия у него серьёзнее.

Кардиолог академии "Докстарклаб" Александра Демкина добавляет, что одна из наиболее частых причин микроинсульта — это развитие атеросклероза. Отложение холестерина в повреждённой стенке сосуда и сопутствующее воспаление ведут к образованию бляшек внутри сосуда, которые со временем всё больше и больше нарушают кровоснабжение головного мозга. За счёт высокого уровня воспаления в данном месте может дополнительно образоваться тромб, который и приведёт к полному перекрытию сосуда.

Как снизить риск развития микроинсульта

Благодаря ежегодному обследованию можно выявить симптомы ещё на ранних стадиях. Это касается как микроинсульта, так и других заболеваний.

  • Людям с сахарным диабетом необходимо раз в полгода сдавать анализ крови на уровень глюкозы. Тем, у кого аритмия, — раз в полгода проходить ЭКГ.
  • Следить за артериальным давлением. Важно иметь аппарат для измерения давления всегда под рукой. При повышенных показателях необходимо принять медикаменты и обратиться к специалисту для обследования.
  • Придерживаться здорового образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, правильно питайтесь, добавьте физическую активность. Не обязательно ходить в спортзал. Пешая прогулка полезна не меньше — гуляйте в спокойном темпе хотя бы час.

Безусловно, в развитие микроинсульта вносят вклад некоторые генетические факторы, например, наследственная предрасположенность к повышенному уровню холестерина. 

Микроинсульт в большинстве случаев имеет благоприятный исход, не приводя к тяжёлым нарушениям жизнедеятельности человека. Однако факт его возникновения — это серьёзное предупреждение, говорящее о значительном риске возникновения новой, зачастую более тяжёлой сосудистой катастрофы.

Первые симптомы и признаки инсульта
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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