Врачи перечислили все возможные признаки микроинсульта и рассказали, как его избежать

Микроинсульт, или же "малый инсульт", — это нарушение кровообращения головного мозга из-за нехватки кислорода. В среднем длится от 2 до 60 минут. В группу риска входят люди старше 65 лет, с высоким уровнем холестерина, гипертонией, сахарным диабетом, избыточным весом и вредными привычками. Однако всё чаще микроинсульт случается и в более молодом возрасте.
Микроинсульт проявляется следующим образом:
"Иногда может быть потеря памяти. Бывают случаи, когда микроинсульт происходит бессимптомно. Либо с минимальными признаками: головокружение, шаткость при ходьбе, лёгкая асимметрия лица, нечёткая речь. В такой ситуации человек может даже не догадываться о пережитом малом инсульте", — рассказывает читателям Pravda.Ru фельдшер, управляющая пансионатом "Тёплые беседы. Люберцы" Ирина Громова.
Микроинсульт может привести к разным последствиям. Нарушение когнитивных функций, перепады настроения, сонливость, головные боли — лишь малая часть. Согласно исследованию, малый инсульт увеличивает риск развития деменции на 70%. Если вовремя не обратиться к врачу, может произойти и сам инсульт. Последствия у него серьёзнее.
Кардиолог академии "Докстарклаб" Александра Демкина добавляет, что одна из наиболее частых причин микроинсульта — это развитие атеросклероза. Отложение холестерина в повреждённой стенке сосуда и сопутствующее воспаление ведут к образованию бляшек внутри сосуда, которые со временем всё больше и больше нарушают кровоснабжение головного мозга. За счёт высокого уровня воспаления в данном месте может дополнительно образоваться тромб, который и приведёт к полному перекрытию сосуда.
Благодаря ежегодному обследованию можно выявить симптомы ещё на ранних стадиях. Это касается как микроинсульта, так и других заболеваний.
Безусловно, в развитие микроинсульта вносят вклад некоторые генетические факторы, например, наследственная предрасположенность к повышенному уровню холестерина.
Микроинсульт в большинстве случаев имеет благоприятный исход, не приводя к тяжёлым нарушениям жизнедеятельности человека. Однако факт его возникновения — это серьёзное предупреждение, говорящее о значительном риске возникновения новой, зачастую более тяжёлой сосудистой катастрофы.
|
|
Клиника здорового позвоночника Здравствуй на Щелковской
Щёлковское ш., д. 61
|
|
Клиника персональной медицины La Salute (Ла Салюте)
Большой Дровяной переулок, д. 4, с. 1
|
|
Московский доктор в Чертаново
Балаклавский пр-т, д. 5
|
2947 отзывов
|
МЦ в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »
|
36 отзывов
|
Центр УЗИ диагностики
медицинский центр
ул. Б. Черкизовская, д. 5
Преображенская пл.
Семеновская
Бульвар Рокоссовского
Черкизовская
Бульвар Рокоссовского
Локомотив
Измайлово
Электрозаводская
Центр УЗИ диагностики на Преображенской площади. Предлагает услуги: УЗИ сердечно-сосудистой системы, УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ м... читать далее »
Первичный приём от 4000 руб.
|
4315 отзывов
|
Медицина и Красота на Павелецкой
многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.