Врач раскрыл, в каких случаях гирудотерапия может стать смертельно опасной процедурой

Врач Иванов объяснил тонкости использования лечебных пиявок

3:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Гирудотерапия, или лечение медицинскими пиявками, была открыта ещё в Древнем Египте и Древней Греции. Но и сегодня метод применяют для лечения некоторых заболеваний, причём его эффективность доказана научными исследованиями. Однако использовать пиявок следует с большой осторожностью.

Фото: Bush leech by Doug Beckers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов рассказал Pravda.Ru, как работают пиявки и какие меры нужно соблюдать, чтобы не навредить здоровью.

Гирудотерапия: нужно ли сажать на себя пиявок по весне

Гирудотерапия основана на использовании особого вида пиявок — Hirudo medicinalis, которые при укусе выделяют уникальные биологически активные вещества. Это гирудин — природный антикоагулянт, который предотвращает свёртывание крови, а также ряд других ферментов, обладающих противовоспалительным, антимикробным и обезболивающим действием.

Процедура

помогает улучшить кровообращение,

способствует заживлению тканей и общему укреплению иммунной системы.

В медицине метод используется как часть комплексной терапии

абсцессов,

артрита,

глаукомы,

миастении

и некоторых заболеваний вен,

также курсы гирудотерапии применяются в косметологии и пластической хирургии.

При этом гирудотерапия может оказывать и общеукрепляющее действие на организм.

Пиявки

способствуют очищению крови и лимфы,

улучшают микроциркуляцию крови,

оказывают тонизирующее действие,

даже помогают нормализовать артериальное давление.

Благодаря действию ферментов, содержащихся в слюне пиявок, можно

улучшить эластичность кожи,

уменьшить отёчность тканей

и сократить продолжительность восстановительного периода после хирургических процедур или перенесённых вирусных инфекций.

После зимы, когда организм ослаблен, такая поддержка особенно актуальна. Считается, что лучшими сезонами для проведения курсов гирудотерапии являются весна и осень: именно в этот период процедуры принесут максимум пользы и помогут укрепить здоровье.

Гирудотерапия: противопоказания

Однако важно помнить, что гирудотерапия имеет ряд противопоказаний, а при неправильном применении и вовсе способна вызвать опасные осложнения. К примеру, может развиться аллергическая реакция на слюну пиявок, содержащую множество различных биологически активных веществ. Реакция может варьироваться от едва заметной, вроде локального зуда или покраснения, до весьма тяжёлой, в том числе анафилактического шока.

Так как в слюне пиявок содержатся вещества, замедляющие свёртывание крови, процедуры могут привести к продолжительному кровотечению после снятия пиявки. Это особенно опасно для людей с заболеваниями крови или тех, кто принимает антикоагулянты.

У пациентов с железодефицитной анемией гирудотерапия может усугубить состояние из-за потери крови.

Помимо этого, гирудотерапия противопоказана при

беременности,

тяжёлых формах диабета,

низком артериальном давлении

и некоторых других состояниях.

Поэтому перед началом лечения важно пройти обследование и согласовать курс с врачом.

Даже если противопоказаний к процедурам нет, важно соблюдать предосторожность при использовании пиявок. Если они выращены не в стерильных условиях, то могут быть переносчиком некоторых возбудителей.

Один из них — бактерия Aeromonas hydrophila, которая может вызывать тяжёлые инфекционные заболевания, включая сепсис.

Поэтому проходить процедуры следует только в специализированных медицинских центрах. А после процедур — тщательно ухаживать за ранками, соблюдая все рекомендации врача.

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