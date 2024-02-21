Врач раскрыл, в каких случаях гирудотерапия может стать смертельно опасной процедурой

Гирудотерапия, или лечение медицинскими пиявками, была открыта ещё в Древнем Египте и Древней Греции. Но и сегодня метод применяют для лечения некоторых заболеваний, причём его эффективность доказана научными исследованиями. Однако использовать пиявок следует с большой осторожностью.
Врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов рассказал Pravda.Ru, как работают пиявки и какие меры нужно соблюдать, чтобы не навредить здоровью.
Гирудотерапия основана на использовании особого вида пиявок — Hirudo medicinalis, которые при укусе выделяют уникальные биологически активные вещества. Это гирудин — природный антикоагулянт, который предотвращает свёртывание крови, а также ряд других ферментов, обладающих противовоспалительным, антимикробным и обезболивающим действием.
Процедура
В медицине метод используется как часть комплексной терапии
также курсы гирудотерапии применяются в косметологии и пластической хирургии.
При этом гирудотерапия может оказывать и общеукрепляющее действие на организм.
Пиявки
Благодаря действию ферментов, содержащихся в слюне пиявок, можно
После зимы, когда организм ослаблен, такая поддержка особенно актуальна. Считается, что лучшими сезонами для проведения курсов гирудотерапии являются весна и осень: именно в этот период процедуры принесут максимум пользы и помогут укрепить здоровье.
Однако важно помнить, что гирудотерапия имеет ряд противопоказаний, а при неправильном применении и вовсе способна вызвать опасные осложнения. К примеру, может развиться аллергическая реакция на слюну пиявок, содержащую множество различных биологически активных веществ. Реакция может варьироваться от едва заметной, вроде локального зуда или покраснения, до весьма тяжёлой, в том числе анафилактического шока.
Так как в слюне пиявок содержатся вещества, замедляющие свёртывание крови, процедуры могут привести к продолжительному кровотечению после снятия пиявки. Это особенно опасно для людей с заболеваниями крови или тех, кто принимает антикоагулянты.
У пациентов с железодефицитной анемией гирудотерапия может усугубить состояние из-за потери крови.
Помимо этого, гирудотерапия противопоказана при
и некоторых других состояниях.
Поэтому перед началом лечения важно пройти обследование и согласовать курс с врачом.
Даже если противопоказаний к процедурам нет, важно соблюдать предосторожность при использовании пиявок. Если они выращены не в стерильных условиях, то могут быть переносчиком некоторых возбудителей.
Один из них — бактерия Aeromonas hydrophila, которая может вызывать тяжёлые инфекционные заболевания, включая сепсис.
Поэтому проходить процедуры следует только в специализированных медицинских центрах. А после процедур — тщательно ухаживать за ранками, соблюдая все рекомендации врача.
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