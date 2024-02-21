Женский недуг сражает и мужчин: о симптомах, лечении и профилактики цистита рассказал уролог

Цистит, или воспаление мочевого пузыря — заболевание, знакомое многим женщинам из-за особенностей их гормонального фона и анатомии. Но не застрахованы от него и мужчины, хоть у них этот недуг встречается намного реже.
Врач-уролог "Q Клиники", доктор медицинских наук Евгений Сирота подробно рассказал Pravda.Ru о видах цистита, причинах его развития и правильных способах его профилактики.
Обычно цистит проявляется сильным дискомфортом, связанным с процессом мочеиспускания. Так, пациент может постоянно испытывать желание опорожнить мочевой пузырь и часто ходить в туалет, при этом не ощущая, что он был опустошён полностью.
Другой распространённый симптом — боль или жжение при мочеиспускании.
Могут наблюдаться специфические изменения мочи — она может помутнеть или изменить цвет, а иногда в ней появляется кровь.
Помимо этого, во многих случаях пациенты жалуются на боль в нижней части живота.
Самая распространённая разновидность цистита — инфекционная, и в большинстве случаев причиной заболевания является бактерия Escherichia coli, более известная как кишечная палочка. Попадая в мочеиспускательный канал, она способна передвигаться по нему за счёт наличия жгутиков и закрепляться на поверхности эпителия благодаря специальным нитевидным структурам — пилям, или ворсинкам.
В отличие от её естественной среды обитания — кишечника, в мочевом пузыре рост Escherichia coli ничем не сдерживается, и без лечения бактерия начинает бесконтрольно размножаться. В перспективе это может привести не только к циститу, но и тяжёлым заболеваниям других органов мочевыделительной системы.
Кишечная палочка — основная, но далеко не единственная причина инфекционного цистита. Спровоцировать заболевание также могут:
На случай попадания инфекции в уретру у организма существует два основных рубежа защиты.
Первый — естественный процесс мочеиспускания, который механически выводит бактерии и уничтожает их за счёт наличия у урины антимикробных свойств. Однако здесь представительниц прекрасного пола подводит анатомия — женская уретра короче и шире мужской, а также располагается ближе к анальному отверстию, что значительно упрощает процесс инфицирования мочевого пузыря. Иногда проблемой может быть микроанатомия уретры — например, наличие складок или углублений, в которых бактерии остаются недосягаемыми для потока мочи.
Второй рубеж защиты — иммунная система, которая постоянно борется с микроорганизмами в мочеиспускательном канале. Тем не менее ослабить её действие способно множество факторов:
Помешать иммунитету выполнять свою работу может нарушение барьерной целостности эпителия — например, такое может происходить при аллергической реакции на спермициды и секс без использования достаточного количества смазки, естественной или дополнительной.
Стоит отметить, что инфекция может попасть в мочевой пузырь и изнутри организма. Патоген может проникнуть из других очагов воспаления вместе с током крови или лимфы. Свою роль играет и связь с почками — их воспаление, известное как пиелонефрит, может являться как следствием цистита, так и его причиной. Помимо этого, заражение может стать последствием травмы или оперативного вмешательства.
Ещё одна разновидность цистита — неинфекционная, когда заболевание развивается без участия патогенной микрофлоры. Такой тип цистита встречается реже и не зависит от пола человека.
Спровоцировать его развитие могут
Также раздражение и повреждение тканей может быть обусловлено долгим использованием катетера, который ещё и расширяет уретру, упрощая доступ для бактерий.
Профилактика цистита в основном связана с гигиеной. Такие простые действия, как регулярное подмывание после мочеиспускания и дефекации в направлении спереди-назад, и смена белья помогут значительно снизить вероятность инфицирования.
Помимо этого, рекомендуется пить достаточное количество жидкости в течение дня и не задерживать мочеиспускание, чтобы не способствовать размножению бактерий — по этой же причине стоит мочиться сразу после полового акта.
А зимой необходимо внимательно относиться к утеплению органов малого таза и избегать сидения на холодных поверхностях.
Лечение цистита зависит от его типа, тяжести, общего состояния пациента и наличия иных заболеваний, поэтому единой для всех тактики не существует. Но поскольку в подавляющем большинстве случаев причиной является патогенная микрофлора, чаще всего для лечения применяются антибиотики в сочетании с противовоспалительными препаратами и средствами, облегчающими боль и дискомфорт.
Также показаны
Как и любое другое заболевание, цистит нельзя лечить самостоятельно. При появлении симптомов пациенту в любом случае необходимо посетить уролога — именно этот врач специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний мочевыводящих путей.
Иногда из-за специфики заболевания, наличия связанных факторов и уточнения диагноза женщинам может потребоваться консультация гинеколога, а мужчинам — андролога.
Если же пациент не уверен, что причиной дискомфорта является именно цистит, первым шагом может стать визит к терапевту — он проведёт первичное обследование, оценит общее состояние здоровья, возможные сопутствующие проблемы и может направить вас к узкоспециализированным специалистам, если потребуется.
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