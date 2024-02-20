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Ирина Гусакова
Тревожные симптомы повышенного уровня сахара в крови перечислила доктор Кашух

Врач Кашух назвала первые симптомы преддиабета

4:18
Здоровье » Здоровье и профилактика

Высокий уровень сахара в крови, или гипергликемия, — серьёзное состояние, которое возникает на фоне сахарного диабета или предшествует развитию этого заболевания. В России около пяти миллионов людей имеют официальный диагноз "сахарный диабет". И примерно столько же тех, у кого сахар в крови уже повышен (такое состояние называют преддиабетом), но болезнь ещё не развилась окончательно или просто не диагностирована.

Врач Кашух назвала первые симптомы преддиабета
Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Многие не догадываются о своём заболевании, потому что списывают первые симптомы гипергликемии на недосып, усталость или недомогание. Эксперт лаборатории "Гемотест", врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала Pravda.Ru, по каким признакам можно распознать гипергликемию и что делать, чтобы предотвратить сахарный диабет.

Первые признаки высокого сахара в крови

В норме содержание сахара (глюкозы) в крови натощак — от 3,3 до 5,5 ммоль/л. О преддиабете говорят, если уровень повышается до 5,6-6,9 ммоль/л, о сахарном диабете — выше 7,0 ммоль/л.

"Сахарный диабет второго типа может долго развиваться практически без симптомов, проходит в среднем до десяти лет, пока человек получит такой диагноз. До 80% случаев можно предотвратить, главное — вовремя обращать внимание на сигналы, которые подаёт организм, и избегать факторов риска, таких как лишний вес, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание (избыток продуктов глубокой переработки, таких как полуфабрикаты, колбаса, сосиски, животных жиров и сахара в рационе)", — отмечает Екатерина Кашух.

Симптомы сахарного диабета развиваются постепенно, медленно нарастая в течение нескольких лет. В это время клетки всё хуже усваивают сахар, его концентрация в крови становится стабильно высокой.

"Наиболее распространённые признаки высокого сахара в крови — это постоянная жажда и учащённое мочеиспускание. Избыток глюкозы притягивает жидкость и способствует обезвоживанию, в то время как почки стараются вывести лишний сахар из крови. Если объективных причин для сильной жажды нет, то есть человек не находится в жарком климате, не злоупотребляет солью, алкоголем и кофеином, это тревожный звоночек.

Кроме того, люди с гипергликемией часто жалуются на повышенную утомляемость и слабость. Дело в том, что глюкоза — основной источник энергии для клеток. Когда они её недополучают, у них буквально нет топлива для нормальной работы, включается режим энергосбережения.

Ещё один симптом, на который следует обратить особое внимание, — это постоянное чувство голода, которое также связано с дефицитом энергии. Когда клетки не получают её, они подают сигналы в мозг о том, что им нужно больше питания. Человек всё время хочет есть и никак не может утолить чувство голода", — объясняет врач.

Нестабильный уровень сахара в крови напрямую влияет на настроение и нередко приводит к раздражительности. Это происходит из-за дефицита глюкозы, которую в первую очередь использует мозг.

Высокий уровень сахара в крови негативно влияет и на кровообращение, особенно в мелких кровеносных сосудах. Это может затруднить процесс заживления язв, порезов и ран, особенно на ногах.

Ещё один частый признак гипергликемии — снижение зрения, человек видит словно через мутное стекло, картинка получается размытой. Причём часто это временный симптом, который то появляется, то исчезает, поэтому и вводит в заблуждение: люди нередко списывают его на усталость глаз в конце рабочего дня или после использования гаджетов, говорит Екатерина Кашух.

Если хотя бы один из этих признаков возникает периодически или усиливается со временем, рекомендуется рассказать о нём врачу и некоторое время отслеживать уровень сахара в крови.

"Если подозрение на заболевание подтвердится, терапевт направит человека к профильному специалисту — эндокринологу, который назначит углублённое обследование для уточнения диагноза. Это может быть анализ мочи на кетоны или анализ крови на аутоиммунные антитела", — заключает Екатерина Кашух.

Первые симптомы сахарного диабета
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Темы сахарный диабет

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