Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова
Чем опасна мода на ЗОЖ и как она связана с дефицитом витамина В12? Параллели провела доктор Станкевич

Кандидат медицинских наук Станкевич раскрыла, чем опасна мода на ЗОЖ

5:47
Здоровье » Здоровье и профилактика

Рацион современного человека невероятно разнообразен. Вкусные и полезные источники витаминов, макро- и микроэлементов можно получать практически с любого континента, независимо от сезона.

Кандидат медицинских наук Станкевич раскрыла, чем опасна мода на ЗОЖ
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Тем не менее в последние десятилетия в мире растёт количество состояний, связанных с дефицитом витамина В12. И как бы парадоксально это ни звучало, основная причина этого — здоровый образ жизни.

О связи между изменениями в рационе и серьёзными нарушениями работы организма, а также о тех, кто именно из приверженцев ЗОЖ попадает в группу риска, Pravda.Ru рассказывает директор по лабораторной медицине лаборатории "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Чем опасна мода на ЗОЖ

Проблема в том, что реальные принципы правильного питания сильно отличаются от того, что нам преподносят через призму маркетинга и моды. Особенно часто эксплуатируют такие понятия, как веганство и вегетарианство. На стремлении к отказу от пищи животного происхождения построена огромная индустрия. Не затрагивая личный выбор человека, веганство и вегетарианство всегда вызывают ряд вопросов с точки зрения врача. И один из самых главных — можно ли получить витамин В12 из растительной пищи?

Такой рацион может покрывать большинство потребностей человека в витаминах. Да, это не всегда удобно, так как необходимо специально подбирать продукты, которые содержат конкретные группы, будь то витамины B, D или C. Однако, как говорится, дьявол кроется в деталях — получить витамин В12 из растительной пищи невозможно.

Кроме того, дефицит витамина В12 развивается при воспалительных заболеваниях ЖКТ, например, при разных вариантах гастрита.

Строго говоря, пренебрегать нельзя ни одним витамином: нехватка любого из них проявляется крайне неприятными симптомами и способна привести к нарушениям в работе организма. Самый известный пример — цинга, которую провоцирует отсутствие витамина С в рационе. Но по вышеуказанной причине нехватка витамина В12 встречается среди веганов и вегетарианцев особенно часто. Поэтому всем, кто стремится к маркетинговому "здоровому" образу жизни, стоит ознакомиться с его последствиями.

Первое — мегалобластная анемия

При этом состоянии эритроциты перестают нормально выполнять свою функцию — насыщать организм кислородом и забирать углекислый газ, который мы затем выдыхаем. В этом случае человек рискует испытать целый ряд симптомов и клинических состояний:

  • усталость,
  • выпадение волос,
  • сердечная недостаточность,
  • ухудшение иммунитета

и многое другое.

Второе — осложнения для спинного мозга

Осложнения при анемии, вызванной недостатком витамина В12, часто затрагивают спинной мозг.

Причина в том, что этот микронутриент необходим для правильного синтеза оболочек нервных клеток. Выполняют они ровно ту же функцию, что и изоляция на проводах: гарантируют, что сигнал пойдёт правильным путём. И если целостность оболочки нарушена, команды от мозга к конечностям могут передаваться неправильно. В результате человек плохо контролирует свои движения и в таком состоянии можно забыть про многие радости жизни:

  • спорт,
  • секс,
  • танцы,
  • возможность самостоятельно принимать пищу.

А в особо тяжёлых случаях дело может дойти до полного паралича некоторых частей тела.

Третье — нарушение функций мозга

Состояние оболочек нервных клеток влияет на функции нашего мозга.

По этой причине от витамина В12 напрямую зависят

  • память,
  • концентрация,
  • обучаемость
  • и скорость мышления.

А его дефицит практически в два раза повышает риск развития болезни Альцгеймера и деменции.

Не стоит забывать и про целый букет неврологических проблем и психических расстройств: раздражительность, нервозность или заторможенность обязательно скажутся на работе и семейной жизни.

Как избежать дефицита витамина В12

Избежать нехватки этого микронутриента можно двумя способами. Первый и самый очевидный — включение продуктов животного происхождения в свой рацион.

  • Курица,
  • говядина,
  • лосось,
  • моллюски,
  • молоко,
  • яйца,
  • сыр —

выбор большой, на любой вкус, и всё это содержит витамин В12.

Абсолютный рекордсмен по его содержанию — печень.

Конечно, нельзя пренебрегать и теми, кто по медицинским показаниям или личным убеждениям может употреблять только растительную пищу. В этом случае есть второй вариант — специальные добавки. Но в отличие от мяса, здесь всё намного более индивидуально и сложно.

Однозначно сказать можно одно: нельзя назначать добавку себе самостоятельно или после прочтения нескольких статей в интернете. И даже единичного похода к врачу может быть недостаточно.

Правильный алгоритм действий для веганов и вегетарианцев достаточно прост.

  1. Сначала определите базовый уровень витамина В12 с помощью лабораторных исследований.
  2. Затем посоветуйтесь с врачом и подберите вместе с ним препарат, исходя из вашего образа жизни и наличия тех или иных состояний.
  3. После этого принимайте добавку в соответствии с графиком и продолжайте контролировать уровень витамина с заданной врачом периодичностью.

Будет ли ваш организм воспринимать В12 в качестве пищевой добавки или вам придётся назначать его в виде капельниц, зависит от состояния ЖКТ.

Помните, что еда — не только способ насытиться и получить удовольствие, а ещё и основной источник жизненно важных микронутриентов и элементов для вашего организма. И радикальные изменения в рационе способны нанести серьёзный вред вашему здоровью.

Чем опасен дефицит витамина В12?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).

Специалисты

5.0
167 отзывов
 Сутулина
Наталия Алексеевна
Невролог
Стаж 29 лет
Врач высшей категории
Приём от 1800 руб.
Клиника здорового позвоночника Здравствуй на Октябрьской
Ленинский пр-т, д. 2а
5.0
127 отзывов
 Хрипунов
Александр Андреевич
Невролог
Стаж 13 лет
Врач высшей категории
Приём от 1800 руб.
Клиника здорового позвоночника Здравствуй на Октябрьской
Ленинский пр-т, д. 2а
4.5
43 отзыва
 Нуцалханов
Тимур Эрсмурзаевич
Невролог
Стаж 19 лет
Приём от 990 руб.
Клиника здорового позвоночника Здравствуй на Беговой
Хорошевское ш., д. 12, корп. 1

Клиники

9.9
20 отзывов
 Левицкий Глеб Николаевич медицинская клиника
Юрловский проезд, д.14 корп. 2
Алтуфьево
Отрадное
Первичный приём от 4500 руб.
9.8
97 отзывов
 Штыков Вадим Валентинович медицинская клиника
Перервенский б-р, д. 8
Братиславская
Первичный приём от 4000 руб.
9.7
1313 отзывов
 Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 108
Братиславская
Люблино
Марьино
Клиника здорового позвоночника. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний суставов и позвоночника. В клинике осуществляется консультативны... читать далее »
Первичный приём от 990 руб.

Новости Все >
Крынки зачищены, посёлок под контролем, часть боевиков сидит в норах
Новые исследования вызвали сомнения в Стандартной модели образования Вселенной
"Царьград": послание президента России 29 февраля будет особенным
В Подмосковье стартовали съемки фильма "Письмо к Деду Морозу"
"Хватит уже". Французы резко отреагировали на признание Зеленского
The Wall Street Journal: победы Украины не хотят ни Трамп, ни Байден
Российские археологи обнаружили древний глиняный кувшин в Ростовской области
Врачи назвали мармелад полезным для печени десертом
Зрители рассекретили имена трёх участников пятого сезона шоу "Маска"
Пушилин рассказал, когда Россия начнет восстанавливать Авдеевку
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов
Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова Киев тщательно скрывает зарождающееся сопротивление внутри Украины Дмитрий Плотников
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Последние материалы
Российские археологи обнаружили древний глиняный кувшин в Ростовской области
Врачи назвали мармелад полезным для печени десертом
Зрители рассекретили имена трёх участников пятого сезона шоу "Маска"
Пушилин рассказал, когда Россия начнет восстанавливать Авдеевку
5 причин, почему использование автомобильных чехлов для сидений не всегда имеет смысл
Риттер: когда Киев получит хоть что-то от Запада, ВС РФ займут Харьков и Одессу
Рецепт питательного смузи
Не только внутрь: все об экстракте тыквы и бьюти-средствах с ним
Как правильно вносить удобрения
Зооинженер Базаркина рассказала об особенностях домашних любимцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников