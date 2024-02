Чем опасна мода на ЗОЖ и как она связана с дефицитом витамина В12? Параллели провела доктор Станкевич

Your browser does not support the audio element.

Рацион современного человека невероятно разнообразен. Вкусные и полезные источники витаминов, макро- и микроэлементов можно получать практически с любого континента, независимо от сезона.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.