Чем опасна мода на ЗОЖ и как она связана с дефицитом витамина В12? Параллели провела доктор Станкевич

Кандидат медицинских наук Станкевич раскрыла, чем опасна мода на ЗОЖ

5:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Рацион современного человека невероятно разнообразен. Вкусные и полезные источники витаминов, макро- и микроэлементов можно получать практически с любого континента, независимо от сезона.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Тем не менее в последние десятилетия в мире растёт количество состояний, связанных с дефицитом витамина В12. И как бы парадоксально это ни звучало, основная причина этого — здоровый образ жизни.

О связи между изменениями в рационе и серьёзными нарушениями работы организма, а также о тех, кто именно из приверженцев ЗОЖ попадает в группу риска, Pravda.Ru рассказывает директор по лабораторной медицине лаборатории "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Чем опасна мода на ЗОЖ

Проблема в том, что реальные принципы правильного питания сильно отличаются от того, что нам преподносят через призму маркетинга и моды. Особенно часто эксплуатируют такие понятия, как веганство и вегетарианство. На стремлении к отказу от пищи животного происхождения построена огромная индустрия. Не затрагивая личный выбор человека, веганство и вегетарианство всегда вызывают ряд вопросов с точки зрения врача. И один из самых главных — можно ли получить витамин В12 из растительной пищи?

Такой рацион может покрывать большинство потребностей человека в витаминах. Да, это не всегда удобно, так как необходимо специально подбирать продукты, которые содержат конкретные группы, будь то витамины B, D или C. Однако, как говорится, дьявол кроется в деталях — получить витамин В12 из растительной пищи невозможно.

Кроме того, дефицит витамина В12 развивается при воспалительных заболеваниях ЖКТ, например, при разных вариантах гастрита.

Строго говоря, пренебрегать нельзя ни одним витамином: нехватка любого из них проявляется крайне неприятными симптомами и способна привести к нарушениям в работе организма. Самый известный пример — цинга, которую провоцирует отсутствие витамина С в рационе. Но по вышеуказанной причине нехватка витамина В12 встречается среди веганов и вегетарианцев особенно часто. Поэтому всем, кто стремится к маркетинговому "здоровому" образу жизни, стоит ознакомиться с его последствиями.

Первое — мегалобластная анемия

При этом состоянии эритроциты перестают нормально выполнять свою функцию — насыщать организм кислородом и забирать углекислый газ, который мы затем выдыхаем. В этом случае человек рискует испытать целый ряд симптомов и клинических состояний:

усталость,

выпадение волос,

сердечная недостаточность,

ухудшение иммунитета

и многое другое.

Второе — осложнения для спинного мозга

Осложнения при анемии, вызванной недостатком витамина В12, часто затрагивают спинной мозг.

Причина в том, что этот микронутриент необходим для правильного синтеза оболочек нервных клеток. Выполняют они ровно ту же функцию, что и изоляция на проводах: гарантируют, что сигнал пойдёт правильным путём. И если целостность оболочки нарушена, команды от мозга к конечностям могут передаваться неправильно. В результате человек плохо контролирует свои движения и в таком состоянии можно забыть про многие радости жизни:

спорт,

секс,

танцы,

возможность самостоятельно принимать пищу.

А в особо тяжёлых случаях дело может дойти до полного паралича некоторых частей тела.

Третье — нарушение функций мозга

Состояние оболочек нервных клеток влияет на функции нашего мозга.

По этой причине от витамина В12 напрямую зависят

память,

концентрация,

обучаемость

и скорость мышления.

А его дефицит практически в два раза повышает риск развития болезни Альцгеймера и деменции.

Не стоит забывать и про целый букет неврологических проблем и психических расстройств: раздражительность, нервозность или заторможенность обязательно скажутся на работе и семейной жизни.

Как избежать дефицита витамина В12

Избежать нехватки этого микронутриента можно двумя способами. Первый и самый очевидный — включение продуктов животного происхождения в свой рацион.

Курица,

говядина,

лосось,

моллюски,

молоко,

яйца,

сыр —

выбор большой, на любой вкус, и всё это содержит витамин В12.

Абсолютный рекордсмен по его содержанию — печень.

Конечно, нельзя пренебрегать и теми, кто по медицинским показаниям или личным убеждениям может употреблять только растительную пищу. В этом случае есть второй вариант — специальные добавки. Но в отличие от мяса, здесь всё намного более индивидуально и сложно.

Однозначно сказать можно одно: нельзя назначать добавку себе самостоятельно или после прочтения нескольких статей в интернете. И даже единичного похода к врачу может быть недостаточно.

Правильный алгоритм действий для веганов и вегетарианцев достаточно прост.

Сначала определите базовый уровень витамина В12 с помощью лабораторных исследований. Затем посоветуйтесь с врачом и подберите вместе с ним препарат, исходя из вашего образа жизни и наличия тех или иных состояний. После этого принимайте добавку в соответствии с графиком и продолжайте контролировать уровень витамина с заданной врачом периодичностью.

Будет ли ваш организм воспринимать В12 в качестве пищевой добавки или вам придётся назначать его в виде капельниц, зависит от состояния ЖКТ.

Помните, что еда — не только способ насытиться и получить удовольствие, а ещё и основной источник жизненно важных микронутриентов и элементов для вашего организма. И радикальные изменения в рационе способны нанести серьёзный вред вашему здоровью.

Чем опасен дефицит витамина В12?

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Редактор Елена Тимошкина Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру Специалист Сутулина Наталия Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы Специалист Хрипунов Александр Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза Специалист Нуцалханов Тимур Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).

Специалисты

Клиники