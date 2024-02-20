Чем опасна мода на ЗОЖ и как она связана с дефицитом витамина В12? Параллели провела доктор Станкевич

Рацион современного человека невероятно разнообразен. Вкусные и полезные источники витаминов, макро- и микроэлементов можно получать практически с любого континента, независимо от сезона.
Тем не менее в последние десятилетия в мире растёт количество состояний, связанных с дефицитом витамина В12. И как бы парадоксально это ни звучало, основная причина этого — здоровый образ жизни.
О связи между изменениями в рационе и серьёзными нарушениями работы организма, а также о тех, кто именно из приверженцев ЗОЖ попадает в группу риска, Pravda.Ru рассказывает директор по лабораторной медицине лаборатории "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.
Проблема в том, что реальные принципы правильного питания сильно отличаются от того, что нам преподносят через призму маркетинга и моды. Особенно часто эксплуатируют такие понятия, как веганство и вегетарианство. На стремлении к отказу от пищи животного происхождения построена огромная индустрия. Не затрагивая личный выбор человека, веганство и вегетарианство всегда вызывают ряд вопросов с точки зрения врача. И один из самых главных — можно ли получить витамин В12 из растительной пищи?
Такой рацион может покрывать большинство потребностей человека в витаминах. Да, это не всегда удобно, так как необходимо специально подбирать продукты, которые содержат конкретные группы, будь то витамины B, D или C. Однако, как говорится, дьявол кроется в деталях — получить витамин В12 из растительной пищи невозможно.
Кроме того, дефицит витамина В12 развивается при воспалительных заболеваниях ЖКТ, например, при разных вариантах гастрита.
Строго говоря, пренебрегать нельзя ни одним витамином: нехватка любого из них проявляется крайне неприятными симптомами и способна привести к нарушениям в работе организма. Самый известный пример — цинга, которую провоцирует отсутствие витамина С в рационе. Но по вышеуказанной причине нехватка витамина В12 встречается среди веганов и вегетарианцев особенно часто. Поэтому всем, кто стремится к маркетинговому "здоровому" образу жизни, стоит ознакомиться с его последствиями.
При этом состоянии эритроциты перестают нормально выполнять свою функцию — насыщать организм кислородом и забирать углекислый газ, который мы затем выдыхаем. В этом случае человек рискует испытать целый ряд симптомов и клинических состояний:
и многое другое.
Осложнения при анемии, вызванной недостатком витамина В12, часто затрагивают спинной мозг.
Причина в том, что этот микронутриент необходим для правильного синтеза оболочек нервных клеток. Выполняют они ровно ту же функцию, что и изоляция на проводах: гарантируют, что сигнал пойдёт правильным путём. И если целостность оболочки нарушена, команды от мозга к конечностям могут передаваться неправильно. В результате человек плохо контролирует свои движения и в таком состоянии можно забыть про многие радости жизни:
А в особо тяжёлых случаях дело может дойти до полного паралича некоторых частей тела.
Состояние оболочек нервных клеток влияет на функции нашего мозга.
По этой причине от витамина В12 напрямую зависят
А его дефицит практически в два раза повышает риск развития болезни Альцгеймера и деменции.
Не стоит забывать и про целый букет неврологических проблем и психических расстройств: раздражительность, нервозность или заторможенность обязательно скажутся на работе и семейной жизни.
Избежать нехватки этого микронутриента можно двумя способами. Первый и самый очевидный — включение продуктов животного происхождения в свой рацион.
выбор большой, на любой вкус, и всё это содержит витамин В12.
Абсолютный рекордсмен по его содержанию — печень.
Конечно, нельзя пренебрегать и теми, кто по медицинским показаниям или личным убеждениям может употреблять только растительную пищу. В этом случае есть второй вариант — специальные добавки. Но в отличие от мяса, здесь всё намного более индивидуально и сложно.
Однозначно сказать можно одно: нельзя назначать добавку себе самостоятельно или после прочтения нескольких статей в интернете. И даже единичного похода к врачу может быть недостаточно.
Правильный алгоритм действий для веганов и вегетарианцев достаточно прост.
Будет ли ваш организм воспринимать В12 в качестве пищевой добавки или вам придётся назначать его в виде капельниц, зависит от состояния ЖКТ.
Помните, что еда — не только способ насытиться и получить удовольствие, а ещё и основной источник жизненно важных микронутриентов и элементов для вашего организма. И радикальные изменения в рационе способны нанести серьёзный вред вашему здоровью.
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