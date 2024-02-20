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Ирина Гусакова
Почему исчезает интерес к сексу? Профессиональное заключение гинеколога

Гинеколог назвала распространённые причины снижения либидо

5:14
Здоровье » Здоровье и профилактика

По статистике, у каждого пятого мужчины рано или поздно снижается половое влечение. С женщинами это происходит ещё чаще. По словам врача, обычно это временно и поправимо. Кандидат медицинских наук, гинеколог, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина рассказала Pravda.Ru о самых распространённых причинах, почему пропадает интерес к сексу и как это можно исправить.

Гинеколог назвала распространённые причины снижения либидо
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Причины низкого либидо

Проблемы с либидо могут возникнуть в любом возрасте. Сексуальное влечение снижается по разным причинам. На него влияют

  • настроение,
  • переутомление,
  • стресс
  • и события, которые захватывают всё внимание, — важный проект на работе, подготовка к какому-то мероприятию и т. д.

"Результаты одного исследования показали, что среди женщин, у которых вдруг пропал сексуальный интерес, 84% банально плохо спали — ложились поздно или страдали бессонницей. Наконец, либидо снижается у людей старше 45-50 лет. Постепенно падает уровень гормонов, которые отвечают за сексуальное влечение. У мужчин за это отвечает тестостерон, у женщин — тестостерон и эстрадиол. В этом случае можно продлить половую жизнь с помощью заместительной гормональной терапии — её врач назначит при наличии показаний", — комментирует Ольга Уланкина.

Если дело в переутомлении и стрессе, вернуть сексуальный интерес поможет здоровый режим. Важно

  • наладить сон,
  • стараться находить время на отдых,
  • не забывать регулярно питаться,
  • добавить в рацион побольше овощей, фруктов,
  • воздержаться от жирной пищи и побольше двигаться.

Если справиться со стрессом не получается, имеет смысл обратиться к психотерапевту, советует врач.

Иногда сниженное либидо — это признак нарушений в работе организма. О проблемах в сексе важно рассказать врачу, если интимные отношения в паре прекратились внезапно и наладить эту сторону жизни самостоятельно не удаётся.

"Уровень либидо в любом возрасте напрямую связан с гормонами. У женщин половое влечение меняется даже в зависимости от фазы цикла. Первые две недели с начала очередных месячных многие женщины чувствуют себя особенно привлекательно, а их сексуальный интерес к партнёру растёт — так на организм действуют гормоны эстрадиол и тестостерон, уровень которых в этот период повышается. Но после овуляции, когда созревшая яйцеклетка выходит из фолликула и готова к возможному зачатию, уровень гормонов меняется, увеличивается концентрация прогестерона. Накануне месячных у женщины может начаться предменструальный синдром. Его симптомы: отёки, резкие перепады настроения, вздутие живота, — не способствуют сексуальной активности", — объясняет врач.

Если секса не хочется в любой день менструального цикла, проблему стоит обсудить с гинекологом. Врач назначит анализы и поможет найти причину гормонального сбоя.

"У мужчин интерес к сексу может пропасть из-за эректильной дисфункции или импотенции. Ошибка думать, что это проблема исключительно мужчин старше 50 лет. Эректильная дисфункция может развиваться в любом возрасте на фоне гормональных нарушений, стресса, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Очень важно не стесняться и обсудить проблему с врачом: отсутствие либидо — лишь верхушка айсберга. Внимательное отношение к самочувствию поможет сохранить здоровье и отношения с партнёром", — говорит Ольга Уланкина.

Ещё одна причина сниженного либидо у мужчин и женщин — высокий уровень гормона пролактина. У женщин во время беременности он готовит молочные железы к грудному вскармливанию, а после родов обеспечивает лактацию. Чем выше уровень пролактина, тем ниже либидо. Это своеобразный эволюционный механизм служит естественной контрацепцией для только что родивших женщин, чтобы мама могла полностью сконцентрироваться на своём малыше.

Но иногда высокий уровень пролактина не связан с беременностью и встречается даже у мужчин. Избыток этого гормона может указывать на заболевания

  • гипофиза (отдела мозга, который регулирует производство гормонов),
  • органов репродуктивной системы,
  • почек,
  • печени
  • и сахарный диабет.

Выяснить точную причину поможет врач после лабораторной и инструментальной диагностики, советует гинеколог.

Кроме того, отсутствие сексуального влечения может оказаться одним из симптомов гипотиреоза. Так называется состояние, при котором щитовидная железа производит недостаточно гормонов Т3 и Т4.

"Любые проблемы в сексуальных отношениях важно обсудить с партнёром. Часто дело в отсутствии взаимопонимания. Мужчина может просто не знать, что интимная близость может по каким-то причинам вызывать физический дискомфорт у женщины. Например, так бывает после родов, если организм не успел восстановиться, или на фоне гинекологических заболеваний. Понять причину проблем поможет врач, но внутри пары важно договориться и прийти к взаимопониманию. Тогда постепенно сексуальная жизнь снова станет насыщенной и приятной для обоих партнёров", — резюмирует врач.

Снижение либидо - ранние признаки
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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