Почему тянет на солёненькое? Это может быть сигналом серьёзных заболеваний. Консультация гастроэнтеролога

Самая известная примета утверждает, что тяга к солёному — верный признак беременности. И хотя она не лишена смысла, всё не так однозначно: внезапная любовь к солёной еде может появиться по разным причинам.
Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух объяснила Pravda.Ru, о чём пытается сообщить организм нестерпимым желанием съесть что-нибудь солёное.
Прежде всего важно понять, что соль для организма необходима. Она помогает удерживать жидкость и поддерживать здоровый баланс электролитов —
Эти вещества участвуют в обменных процессах, помогают организму усваивать витамины и минералы, а главное — регулируют сокращение сердечной мышцы. Одна из самых распространённых причин пристрастия к солёной еде — обезвоживание. Так называется состояние, когда в организме недостаточно воды. Вместе с жидкостью человек теряет и ценные минералы, уровень электролитов падает, отмечает врач.
На этом фоне может появиться:
Возможно, тягой к солёной пище организм пытается восстановить баланс электролитов. Обезвоживание может развиться на фоне высокой температуры и при отравлении.
Пристрастие к солёному бывает связано с гормональной перестройкой, например, во время предменструального синдрома или беременности.
Ещё одна распространённая причина тяги к солёному — недосып, усталость и стресс.
"Когда человек мало или беспокойно спит, сталкивается с чрезмерной нагрузкой или испытывает сильные эмоции, в крови растёт уровень кортизола — гормона, который отвечает за реакцию организма на стресс. Высокий уровень этого гормона провоцирует чувство голода. Кто-то заедает стресс десертами, а кого-то тянет на солёное. Любимая еда — самый простой для мозга способ получить удовольствие. И если справиться со стрессом иначе не получается, бывает сложно контролировать количество съеденного", — говорит специалист.
Кроме того, внезапная сильная тяга к солёному может указывать на некоторые заболевания.
"Пристрастие к солёной еде свойственно людям с болезнью Аддисона. Это редкое заболевание связано с нарушением работы надпочечников. Они производят недостаточно гормонов, которые регулируют баланс жидкости в организме. У пациентов с этой болезнью плохой аппетит, они резко теряют вес, во рту могут появиться болезненные язвы".
Ещё одна болезнь, связанная с нездоровой любовью к солёной еде, — синдром Барттера. Это нарушение работы почек, при котором соль и другие важные минералы не задерживаются в организме, а практически полностью выводятся с мочой. Для синдрома характерны низкое давление, мышечные спазмы, частые позывы в туалет и мочекаменная болезнь, объясняет Екатерина Кашух.
Для соли, как и для любых других продуктов, действует правило меры.
"Избыток соли сказывается на работе сосудов, сердца, почек и мозга. У любителей солёной еды часто бывает повышенным артериальное давление и развивается гипертония. Бессолевая диета — одна из главных рекомендаций в лечении этого заболевания. Во многих блюдах соль можно заменить на приправы и специи, а в салат вместо соли добавлять немного лимонного сока, если нет проблем с желудком. Кислинка добавит пикантности блюдам и подчеркнёт их вкус", — рекомендует врач.
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