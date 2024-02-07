Врач рассказала, какие семечки опасны для жизни. Наверняка вы даже не думали о вреде этого популярного продукта

Гастроэнтеролог Кашух предупредила: жареные солёные семечки могут привести к гипертензии

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Семечки — популярный продукт среди россиян. Одни говорят, что с ними нужно быть аккуратнее, другие, напротив, утверждают, что в них больше пользы и горсть семечек обязательно нужно съедать ежедневно.

Фото: openverse by по фотографиям Доминика is licensed under "Ai Weiwei / 艾未未 : Sunflower Seeds" by Dominic's pics is licensed under CC BY 2.0.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала Pravda.Ru, сколько и каких семечек можно съедать в день, а также как выбрать правильные.

Польза и вред употребления семечек

Привычные всем семена подсолнечника богаты

клетчаткой,

витаминами,

аминокислотами,

ценными жирами

и минералами.

Большая часть калорий в семенах подсолнечника приходится на жиры: их там примерно 56 г на 100 г продукта. Кажется, что это много, но на самом деле семечки не такие уж и вредные. Они содержат полезные ненасыщенные жиры, которые способствуют снижению уровня вредного холестерина в крови и благотворно влияют на здоровье сердца и сосудов. Однако важно соблюдать меру.

"Если рацион в целом сбалансирован и включает достаточное количество овощей и фруктов, а также нежирные источники белка и медленные углеводы, то безопасное количество семечек составляет около 30 г, это примерно две-три столовые ложки. Но следует помнить, что семечки — не единственный источник полезных ненасыщенных жирных кислот, поэтому важно получать их из разнообразных продуктов, таких как растительные масла, авокадо, рыба", — отмечает врач.

Съедать целую пачку семечек сразу — не лучшая идея, так как стандартная упаковка содержит половину суточной нормы калорий. Кроме того, есть и другие риски.

"Сами по себе семечки не так вредны, да и съесть 100 г сырых семян подсолнечника довольно сложно. Но ситуация меняется, если речь идёт о солёных семечках, оторваться от которых действительно сложно. В 30 г жареных солёных семечек содержится около 160 мкг натрия, что составляет 8% суточной нормы соли, а это достаточно много. Избыток соли в рационе может привести к отёкам, а в долгосрочной перспективе — к артериальной гипертензии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Взрослым рекомендуется ограничивать употребление соли до 5 г в день, что эквивалентно примерно 2 г натрия", — предупреждает врач.

Чтобы есть семечки без вреда для здоровья, лучше выбирать несолёные и чередовать их с семенами других растений.

"Полезных альтернатив семечкам подсолнечника немало: тыквенные, льняные, кунжутные, чиа. Необязательно есть их горстями — можно добавлять в различные блюда, например, в салаты, каши, смузи, йогурты, также они хорошо дополняют десерты и закуски. Достаточно буквально щепотки семян, чтобы получить ценные нутриенты и разнообразить рацион", — комментирует Екатерина Кашух.

Что происходит с организмом, если часто есть семечки

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Редактор Елена Тимошкина Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру Специалист Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Специалист Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине) Специалист Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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