Врач рассказала, какие семечки опасны для жизни. Наверняка вы даже не думали о вреде этого популярного продукта

Семечки — популярный продукт среди россиян. Одни говорят, что с ними нужно быть аккуратнее, другие, напротив, утверждают, что в них больше пользы и горсть семечек обязательно нужно съедать ежедневно.
Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала Pravda.Ru, сколько и каких семечек можно съедать в день, а также как выбрать правильные.
Привычные всем семена подсолнечника богаты
Большая часть калорий в семенах подсолнечника приходится на жиры: их там примерно 56 г на 100 г продукта. Кажется, что это много, но на самом деле семечки не такие уж и вредные. Они содержат полезные ненасыщенные жиры, которые способствуют снижению уровня вредного холестерина в крови и благотворно влияют на здоровье сердца и сосудов. Однако важно соблюдать меру.
"Если рацион в целом сбалансирован и включает достаточное количество овощей и фруктов, а также нежирные источники белка и медленные углеводы, то безопасное количество семечек составляет около 30 г, это примерно две-три столовые ложки. Но следует помнить, что семечки — не единственный источник полезных ненасыщенных жирных кислот, поэтому важно получать их из разнообразных продуктов, таких как растительные масла, авокадо, рыба", — отмечает врач.
Съедать целую пачку семечек сразу — не лучшая идея, так как стандартная упаковка содержит половину суточной нормы калорий. Кроме того, есть и другие риски.
"Сами по себе семечки не так вредны, да и съесть 100 г сырых семян подсолнечника довольно сложно. Но ситуация меняется, если речь идёт о солёных семечках, оторваться от которых действительно сложно. В 30 г жареных солёных семечек содержится около 160 мкг натрия, что составляет 8% суточной нормы соли, а это достаточно много. Избыток соли в рационе может привести к отёкам, а в долгосрочной перспективе — к артериальной гипертензии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Взрослым рекомендуется ограничивать употребление соли до 5 г в день, что эквивалентно примерно 2 г натрия", — предупреждает врач.
Чтобы есть семечки без вреда для здоровья, лучше выбирать несолёные и чередовать их с семенами других растений.
"Полезных альтернатив семечкам подсолнечника немало: тыквенные, льняные, кунжутные, чиа. Необязательно есть их горстями — можно добавлять в различные блюда, например, в салаты, каши, смузи, йогурты, также они хорошо дополняют десерты и закуски. Достаточно буквально щепотки семян, чтобы получить ценные нутриенты и разнообразить рацион", — комментирует Екатерина Кашух.
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