Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова
Остеоартроз: причины и методы лечения. Ревматолог рассказал всё об этом заболевании

Ревматолог перечислил методы лечения остеоартроза

2:31
Здоровье » Здоровье и профилактика

Существует множество ревматических заболеваний, но самым распространённым среди населения является остеоартроз (остеоартрит). Это дегенеративное заболевание суставов, при котором происходит разрушение суставных хрящей с последующей деформацией костей. При прогрессирующем течении это приводит к стойкому болевому синдрому и ограничению функциональной подвижности.

Ревматолог перечислил методы лечения остеоартроза
Фото: commons.wikimedia.org by Grook Da Oger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Про основные причины заболевания и методы лечения, выключая коррекцию питания, Pravda.Ru рассказал ревматолог, врач превентивной, интегральной медицины, эксперт компании SOLGAR Ильнур Зубаеров.

Остеоартроз: причины и методы лечения

Основные причины остеоартроза

  • Травмы
  • Тяжёлая физическая нагрузка
  • Дисплазия соединительной ткани
  • Ревматические заболевания
  • Нарушение кровоснабжения
  • Эндокринные заболевания
  • Избыточный вес
  • Нерациональное питание
  • Недостаточное поступление питательных веществ (или нарушение их всасываемости)
  • Дефицит белка, витаминов, микроэлементов

Методы предотвращения и лечения остеоартроза

Для терапии остеоартроза необходим комплексный подход:

  • выявление и устранение причины заболевания;
  • симптоматическая терапия (снятие болевого синдрома);
  • модификация образа жизни;
  • рациональное питание;
  • регулярные умеренные физические нагрузки;
  • полноценный сон;
  • коррекция работы желудочно-кишечного тракта;
  • восполнение дефицита питательных веществ.

Основные нутриенты, витамины и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования суставов:

  • белок;
  • витамин Д3;
  • витамин К2;
  • витамин С;
  • витамины группы В;
  • магний;
  • кальций;
  • цинк;
  • омега-3 ПНЖК.

Физические упражнения — тоже один из наиболее важных методов лечения остеоартроза, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Если при выполнении упражнений вы чувствуете боль, не прекращайте занятия. Спорт не приведёт к осложнениям, наоборот, регулярные физические упражнения, направленные на наращивание мышц и укрепление суставов, только улучшат ситуацию. Однако важно согласовать комплекс упражнений с физиотерапевтом или врачом ЛФК, поскольку если заниматься неправильно, например, в слишком быстром темпе, то можно повредить суставы.

Избыточный вес часто усугубляет остеоартрит, создавая дополнительную нагрузку на суставы. В этом случае стоит похудеть, придерживаясь более здоровой диеты, ну и не забывая про физическую активность.

Лечение остеоартроза суставов: какие варианты возможны и что эффективнее?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
Специалист Гуляев Сергей
Врач-ревматолог, нефролог, терапевт
Специалист Алпаидзе Георгий
Врач вертебролог

Специалисты

5.0
180 отзывов
 Крюкова
Людмила Александровна
Ревматолог
Стаж 23 года
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
5.0
68 отзывов
 Гуляев
Сергей Викторович
Ревматолог
Стаж 27 лет
Врач высшей категории
Приём от 4500 руб.
Медицинский центр МедикСити на Полтавской
ул. Полтавская, д. 2
4.9
129 отзывов
 Алпаидзе
Георгий Захарович
Ревматолог
Стаж 34 года
Врач первой категории
Приём от 3500 руб.
Ист Клиник в Мытищах
ул. Борисовка, д. 20

Клиники

9.7
1313 отзывов
 Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 108
Братиславская
Люблино
Марьино
Клиника здорового позвоночника. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний суставов и позвоночника. В клинике осуществляется консультативны... читать далее »
Первичный приём от 990 руб.
9.6
367 отзывов
 Сесиль Плюс многопрофильный медицинский центр
1-ый Тверской-Ямской пер., д. 13/5
Белорусская
Маяковская
Менделеевская
Новослободская
Охотный ряд
Савеловская
Савеловская
Савеловская
Клиника неврологии и стоматологии. Предоставляет услуги в области: акушерства и гинекологии, неврологии, стоматологии, травматологии и ортопедии, эндо... читать далее »
Первичный приём от 2000 руб.
9.5
11169 отзывов
 Чудо Доктор на Школьной 46 многопрофильный медицинский центр
Школьная, д. 46
Волгоградский пр-т
Площадь Ильича
Римская
Филиал клиники Чудо Доктор, расположенный на Школьной улице (д. 46) — это центр доказательной медицины с командой врачей различных направлений и оснащ... читать далее »


Новости Все >
Сергей Жуков рассказал о неписаных правилах в своей семье: за спиной всегда стоит жена
Зачем нужен пилинг для кожи головы и как его выбрать
Ученые заявили, что чернослив полезен для людей в зрелом возрасте
Можно ли наливать бензин в пластиковую тару
Организаторы "Нашествия" перенесли рок-фестиваль на 2025 год
Очень вкусный заливной пирог с капустой на сковороде
Сельдерей потребляют в пищу по всему миру
Выбор соседей для растений
Президент "Барселоны" рассказал, что в Суперлиге клубы будут получать по 100 миллионов просто за участие
Путин заявил, что без защиты людей в новых регионах Россия превратилась бы в дряхлую страну
Популярное
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду

Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.

Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Британия отказалась от сухопутной операции в Йемене после угрозы хуситов Любовь Степушова Ревматолог перечислил методы лечения остеоартроза Ирина Гусакова В ЕС раскрыли три сценария конфликта на Украине в 2024 году Петр Ермилин
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период
Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период
Последние материалы
В Театре на Трубной покажут спектакль "Лондонский треугольник"
Николай Дроздов опроверг слухи о своей госпитализации
Каким бывает пилинг для лица и кому он противопоказан
В 2023 году увеличилась доля россиян, ищущих квартиры самостоятельно
Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Журналист NBC: поклонники хоккея в Вашингтоне обожают Овечкина
Диетолог Дианова назвала шаурму самым полезным фастфудом
Аппетитный суп с фрикадельками выручит, когда нужен быстрый обед
Елена Зеленская призвала не делать резких движений в возвращении беженцев на Украину
Необычный и удобный способ выращивания растений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников