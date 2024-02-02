Остеоартроз: причины и методы лечения. Ревматолог рассказал всё об этом заболевании

Ревматолог перечислил методы лечения остеоартроза

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Существует множество ревматических заболеваний, но самым распространённым среди населения является остеоартроз (остеоартрит). Это дегенеративное заболевание суставов, при котором происходит разрушение суставных хрящей с последующей деформацией костей. При прогрессирующем течении это приводит к стойкому болевому синдрому и ограничению функциональной подвижности.

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Про основные причины заболевания и методы лечения, выключая коррекцию питания, Pravda.Ru рассказал ревматолог, врач превентивной, интегральной медицины, эксперт компании SOLGAR Ильнур Зубаеров.

Остеоартроз: причины и методы лечения

Основные причины остеоартроза

Травмы

Тяжёлая физическая нагрузка

Дисплазия соединительной ткани

Ревматические заболевания

Нарушение кровоснабжения

Эндокринные заболевания

Избыточный вес

Нерациональное питание

Недостаточное поступление питательных веществ (или нарушение их всасываемости)

Дефицит белка, витаминов, микроэлементов

Методы предотвращения и лечения остеоартроза

Для терапии остеоартроза необходим комплексный подход:

выявление и устранение причины заболевания;

симптоматическая терапия (снятие болевого синдрома);

модификация образа жизни;

рациональное питание;

регулярные умеренные физические нагрузки;

полноценный сон;

коррекция работы желудочно-кишечного тракта;

восполнение дефицита питательных веществ.

Основные нутриенты, витамины и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования суставов:

белок;

витамин Д3;

витамин К2;

витамин С;

витамины группы В;

магний;

кальций;

цинк;

омега-3 ПНЖК.

Физические упражнения — тоже один из наиболее важных методов лечения остеоартроза, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Если при выполнении упражнений вы чувствуете боль, не прекращайте занятия. Спорт не приведёт к осложнениям, наоборот, регулярные физические упражнения, направленные на наращивание мышц и укрепление суставов, только улучшат ситуацию. Однако важно согласовать комплекс упражнений с физиотерапевтом или врачом ЛФК, поскольку если заниматься неправильно, например, в слишком быстром темпе, то можно повредить суставы.

Избыточный вес часто усугубляет остеоартрит, создавая дополнительную нагрузку на суставы. В этом случае стоит похудеть, придерживаясь более здоровой диеты, ну и не забывая про физическую активность.

Лечение остеоартроза суставов: какие варианты возможны и что эффективнее?

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