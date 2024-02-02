Остеоартроз: причины и методы лечения. Ревматолог рассказал всё об этом заболевании

Существует множество ревматических заболеваний, но самым распространённым среди населения является остеоартроз (остеоартрит). Это дегенеративное заболевание суставов, при котором происходит разрушение суставных хрящей с последующей деформацией костей. При прогрессирующем течении это приводит к стойкому болевому синдрому и ограничению функциональной подвижности.
Про основные причины заболевания и методы лечения, выключая коррекцию питания, Pravda.Ru рассказал ревматолог, врач превентивной, интегральной медицины, эксперт компании SOLGAR Ильнур Зубаеров.
Для терапии остеоартроза необходим комплексный подход:
Основные нутриенты, витамины и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования суставов:
Физические упражнения — тоже один из наиболее важных методов лечения остеоартроза, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Если при выполнении упражнений вы чувствуете боль, не прекращайте занятия. Спорт не приведёт к осложнениям, наоборот, регулярные физические упражнения, направленные на наращивание мышц и укрепление суставов, только улучшат ситуацию. Однако важно согласовать комплекс упражнений с физиотерапевтом или врачом ЛФК, поскольку если заниматься неправильно, например, в слишком быстром темпе, то можно повредить суставы.
Избыточный вес часто усугубляет остеоартрит, создавая дополнительную нагрузку на суставы. В этом случае стоит похудеть, придерживаясь более здоровой диеты, ну и не забывая про физическую активность.
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