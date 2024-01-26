Тропические масла: польза и вред. Диетолог Кабанов разъяснил главные мифы о кокосовом и пальмовом маслах

Главные тропические масла, известные в России, — это кокосовое и пальмовое масло. Если мы проанализируем состав обоих масел, то обнаружим, что кокосовое масло на 86% состоит из насыщенных жирных кислот и только на 7,5% из ненасыщенных. Пальмовое же масло содержит почти равное количество этих жирных кислот — 48% на 46% в пользу насыщенных. Однако полезных ненасыщенных кислот в пальмовом масле содержится значительно больше, чем в кокосовом — 46% против 7,5%. Кроме того, пальмовое масло содержит 84 мг витамина Е, а кокосовое масло — всего 3,8 мг. Добавим ещё наличие в пальмовом масле витамина А (58 мг), которого в кокосовом масле нет вовсе. Так в чью же сторону перевес?
О пользе и вреде кокосового и пальмового масла Pravda. Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
Это тропическое масло крайне популярно у жителей Юго-Восточной Азии. Любители этого продукта часто связывают этот факт с тем, что в этом регионе сниженное число случаев сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с жителями Европы.
Однако связывать это только с употреблением кокосового масла в корне неверно. Дело ещё и в том, что основу рациона азиатов составляют:
А вот мясная "западная" диета здесь не популярна. В итоге нет перебора насыщенных жиров, что позитивно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Необходимую же организму норму насыщенных жиров население получает как раз из кокосового масла.
Многие до сих пор верят в мифы о его вреде. Однако именно использование пальмового масла позволило производителям сладостей избавиться от признанных крайне опасными трансжиров. Всё дело в его полутвёрдой консистенции. Это масло не надо искусственно делать твёрдым, а значит, и вредных трансизомеров в нём нет.
Это масло также связывают с употреблением фастфуда, ошибочно полагая, что именно этот компонент сделал эти продукты вредными. При этом забывают, что "быстрая" еда содержит слишком много добавленных сахара и соли, а полезных веществ в составе почти нет. В итоге любители фастфуда получают повышенный риск
И получается это не из-за пальмового масла.
"Кокосовое и пальмовое масло — это источник насыщенных жирных кислот, как и любая мясная и молочная продукция. Эти жирные кислоты крайне необходимы для человека, так как они строительный материал для наших клеток. Но их следует употреблять в ограниченном количестве. По указаниям ВОЗ, в ежедневном рационе их должно быть не более 10%. В целом в правильном питании важен именно сбалансированный рацион, а не полный отказ от тех или иных продуктов. Любые крайности вредны для организма", — предупреждает диетолог.
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
|
|
Клиника андрологии на Курской
2-й Сыромятнический пер., д. 10
|
|
Семейная на Каширской
Каширское ш., д. 56 корп. 1
Семейная на Университете
Университетский пр-т, д. 4
|
25 отзывов
|
Васечкин Виктор Борисович
медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
|
23 отзыва
|
Даренский Иван Дмитриевич
медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
|
0 отзывов
|
Хдрян Артур Айкович
медицинская клиника
Люблинская,
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.