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Ирина Гусакова
Тропические масла: польза и вред. Диетолог Кабанов разъяснил главные мифы о кокосовом и пальмовом маслах

Диетолог Кабанов развеял мифы о пользе кокосового и вреде пальмового масла

3:19
Здоровье » Здоровье и профилактика

Главные тропические масла, известные в России, — это кокосовое и пальмовое масло. Если мы проанализируем состав обоих масел, то обнаружим, что кокосовое масло на 86% состоит из насыщенных жирных кислот и только на 7,5% из ненасыщенных. Пальмовое же масло содержит почти равное количество этих жирных кислот — 48% на 46% в пользу насыщенных. Однако полезных ненасыщенных кислот в пальмовом масле содержится значительно больше, чем в кокосовом — 46% против 7,5%. Кроме того, пальмовое масло содержит 84 мг витамина Е, а кокосовое масло — всего 3,8 мг. Добавим ещё наличие в пальмовом масле витамина А (58 мг), которого в кокосовом масле нет вовсе. Так в чью же сторону перевес?

Диетолог Кабанов развеял мифы о пользе кокосового и вреде пальмового масла
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

О пользе и вреде кокосового и пальмового масла Pravda. Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Миф о пользе кокосового масла

Это тропическое масло крайне популярно у жителей Юго-Восточной Азии. Любители этого продукта часто связывают этот факт с тем, что в этом регионе сниженное число случаев сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с жителями Европы.

Однако связывать это только с употреблением кокосового масла в корне неверно. Дело ещё и в том, что основу рациона азиатов составляют:

  • фрукты,
  • овощи,
  • злаки,
  • морепродукты.

А вот мясная "западная" диета здесь не популярна. В итоге нет перебора насыщенных жиров, что позитивно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Необходимую же организму норму насыщенных жиров население получает как раз из кокосового масла.

Вред пальмового масла — миф

Многие до сих пор верят в мифы о его вреде. Однако именно использование пальмового масла позволило производителям сладостей избавиться от признанных крайне опасными трансжиров. Всё дело в его полутвёрдой консистенции. Это масло не надо искусственно делать твёрдым, а значит, и вредных трансизомеров в нём нет.

Это масло также связывают с употреблением фастфуда, ошибочно полагая, что именно этот компонент сделал эти продукты вредными. При этом забывают, что "быстрая" еда содержит слишком много добавленных сахара и соли, а полезных веществ в составе почти нет. В итоге любители фастфуда получают повышенный риск

  • ожирения,
  • диабета
  • и болезней сердечно-сосудистой системы.

И получается это не из-за пальмового масла.

"Кокосовое и пальмовое масло — это источник насыщенных жирных кислот, как и любая мясная и молочная продукция. Эти жирные кислоты крайне необходимы для человека, так как они строительный материал для наших клеток. Но их следует употреблять в ограниченном количестве. По указаниям ВОЗ, в ежедневном рационе их должно быть не более 10%. В целом в правильном питании важен именно сбалансированный рацион, а не полный отказ от тех или иных продуктов. Любые крайности вредны для организма", — предупреждает диетолог.

Тайна пальмового масла - Доктор Комаровский
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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