Деменция: как избежать болезни. Психиатр дал советы людям, входящим в группу риска

Согласно исследованиям, потеря памяти может начаться уже в 45 лет. С годами последствия могут ухудшаться. Вывод учёных заключается в том, что ухудшение состояния мозга наступает раньше, чем большинство из нас надеялось, ещё до существенных проблем с памятью и вниманием.
Как развивать память после 50 лет, чтобы затормозить развитие деменции, Pravda.Ru рассказал психиатр, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Лаборатории психофармакологии научного центра психического здоровья, специалист в области лечения деменции Аллан Бениашвили.
Для сохранения когнитивных функций важно в рацион включать:
Нужно запомнить список продуктов? Используйте мнемонический приём, который представляет собой сокращённый метод запоминания объёмной информации. К наиболее распространенным приёмам относятся
Память обычно не рассматривается как сознательный выбор, но когда мы принимаем решение, что это нечто важное, то у нас получается хранить эту информацию в уме дольше, поскольку мы больше заботимся о её сохранении. И когда мы сталкиваемся с трудностями при таком удержании в памяти, то именно тогда повторение становится ключевым моментом.
Ассимиляция — это клей. Нахождение как можно большего количества сходств между новыми и хорошо знакомыми объектами помогает нашему мозгу более эффективно обрабатывать информацию и облегчать её запоминание.
Иностранные языки сейчас необходимы для работы и путешествий, и они позволяют развить отличные способности к запоминанию. Выберите язык, который вам нужен или интересен. Если вы не знаете английского, возможно, вам стоит начать с него. Возьмите за правило изучать в день пять-десять новых слов.
Если вы любите читать, но замечаете, что плохо запоминаете содержание, можете улучшить память, пересказывая прочитанное. Попробуйте прочитать несколько страниц, а затем воспроизвести максимально подробно содержание.
Со временем увеличивайте количество страниц для перефразирования, но не сокращайте объём рассказа — он должен быть максимально подробным. Попробуйте пересказать прочитанное сразу после прочтения. Если сложно, запишите основные моменты, которые вы раскрываете.
Сохранение памяти тесно связано с
Но одним из наиболее значимых факторов, обеспечивающих здоровые биологические процессы, учёные считают качественный сон. Взаимосвязь между сном и памятью изучается с начала XIX века. Процессы памяти стабилизируются и улучшаются (ускоряются и/или интегрируются), а воспоминания лучше закрепляются при полноценном, непрерывном сне.
Длительные проблемы с ночным сном буквально нарушают экологию внутренней среды мозга, создавая условия для тонких воспалительных реакций, предшествующих за многие годы развитию деменции.
Анализ научных исследований привёл к выделению ряда патогенетических механизмов, предшествующих развитию деменции.
Среди этих механизмов чаще других говорят о
Важно не упустить момент ухудшения когнитивных функций и правильно подходить к подбору лекарственной терапии.
Очень часто такие нарушения обнаруживают при специфическом сочетании снижения дневной когнитивной выносливости и прерывистом сне. К сожалению, многие снотворные препараты могут усугубить остроту памяти и внимания за счёт седативного влияния на психическую активность.
Но есть физиологически активные вещества, не вызывающие прямого "усыпляющего" действия, но благотворно влияющие на структуру сна и скрытые воспалительные состояния в ЦНС. Вовремя назначенные патогенетические препараты помогут пациентам затормозить стремительное ухудшение когнитивных функций и перехода в деменцию.
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