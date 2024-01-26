Деменция: как избежать болезни. Психиатр дал советы людям, входящим в группу риска

Психиатр перечислил способы замедления развития деменции

4:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Согласно исследованиям, потеря памяти может начаться уже в 45 лет. С годами последствия могут ухудшаться. Вывод учёных заключается в том, что ухудшение состояния мозга наступает раньше, чем большинство из нас надеялось, ещё до существенных проблем с памятью и вниманием.

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Как развивать память после 50 лет, чтобы затормозить развитие деменции, Pravda.Ru рассказал психиатр, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Лаборатории психофармакологии научного центра психического здоровья, специалист в области лечения деменции Аллан Бениашвили.

Как затормозить развитие деменции

Продукты питания

Для сохранения когнитивных функций важно в рацион включать:

яйца,

рыбу,

грецкие орехи.

Ментальные стратегии

Мнемонические приёмы

Нужно запомнить список продуктов? Используйте мнемонический приём, который представляет собой сокращённый метод запоминания объёмной информации. К наиболее распространенным приёмам относятся

аббревиатуры,

рифмы

и метод локализации.

Повторение/ ассимиляция

Память обычно не рассматривается как сознательный выбор, но когда мы принимаем решение, что это нечто важное, то у нас получается хранить эту информацию в уме дольше, поскольку мы больше заботимся о её сохранении. И когда мы сталкиваемся с трудностями при таком удержании в памяти, то именно тогда повторение становится ключевым моментом.

Ассимиляция — это клей. Нахождение как можно большего количества сходств между новыми и хорошо знакомыми объектами помогает нашему мозгу более эффективно обрабатывать информацию и облегчать её запоминание.

Изучение иностранных языков

Иностранные языки сейчас необходимы для работы и путешествий, и они позволяют развить отличные способности к запоминанию. Выберите язык, который вам нужен или интересен. Если вы не знаете английского, возможно, вам стоит начать с него. Возьмите за правило изучать в день пять-десять новых слов.

Чтение

Если вы любите читать, но замечаете, что плохо запоминаете содержание, можете улучшить память, пересказывая прочитанное. Попробуйте прочитать несколько страниц, а затем воспроизвести максимально подробно содержание.

Со временем увеличивайте количество страниц для перефразирования, но не сокращайте объём рассказа — он должен быть максимально подробным. Попробуйте пересказать прочитанное сразу после прочтения. Если сложно, запишите основные моменты, которые вы раскрываете.

Сон и память — есть ли взаимосвязь

Сохранение памяти тесно связано с

образом жизни,

вредными привычками,

сопутствующими заболеваниями.

Но одним из наиболее значимых факторов, обеспечивающих здоровые биологические процессы, учёные считают качественный сон. Взаимосвязь между сном и памятью изучается с начала XIX века. Процессы памяти стабилизируются и улучшаются (ускоряются и/или интегрируются), а воспоминания лучше закрепляются при полноценном, непрерывном сне.

Длительные проблемы с ночным сном буквально нарушают экологию внутренней среды мозга, создавая условия для тонких воспалительных реакций, предшествующих за многие годы развитию деменции.

Механизмы, предшествующие развитию деменции

Анализ научных исследований привёл к выделению ряда патогенетических механизмов, предшествующих развитию деменции.

Среди этих механизмов чаще других говорят о

воспалении, дисфункции эндотелия

и накоплении патологических белков (амилоида).

Важно не упустить момент ухудшения когнитивных функций и правильно подходить к подбору лекарственной терапии.

Очень часто такие нарушения обнаруживают при специфическом сочетании снижения дневной когнитивной выносливости и прерывистом сне. К сожалению, многие снотворные препараты могут усугубить остроту памяти и внимания за счёт седативного влияния на психическую активность.

Но есть физиологически активные вещества, не вызывающие прямого "усыпляющего" действия, но благотворно влияющие на структуру сна и скрытые воспалительные состояния в ЦНС. Вовремя назначенные патогенетические препараты помогут пациентам затормозить стремительное ухудшение когнитивных функций и перехода в деменцию.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Редактор Елена Тимошкина Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру Специалист Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Специалист Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине) Специалист Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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