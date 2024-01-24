Эксперты рассказали о необходимости пищевых волокон в рационе: без них пойдут сбои

По последним данным исследований, пищевые волокна — ценный и важный компонент пищи. Долгое время необходимость потребления пищевых волокон недооценивали и считали их ненужным дополнением в составе продуктов питания. Начиная с середины 20 века вся пищевая промышленность ставила целью устранение пищевых волокон из своей продукции.
Этот процесс привел к долгосрочным проблемам со здоровьем. На выходе мы получаем очищенные, рафинированные продукты, из которых удалили все пищевые волокна. В настоящий момент большинство населения земли потребляет пищевых волокон меньше необходимой нормы. Это приводит к росту хронических заболеваний.
"Полезные нам волокна наполняют желудок, дают чувство сытости. Так мы понимаем, что съели достаточно. Когда же пищевых волокон нет в продукте, мы легко переедаем, не чувствуя необходимую сытость. Кроме того, пищевые волокна участвуют в процессе вывода вредных веществ из организма, необходимы для правильной работы внутренних органов системы ЖКТ. Пищевые волокна являются кормом для полезной микрофлоры кишечника — микробиома", — отмечает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
При недостаточном потреблении пищевых волокон мы получаем сбои в работе желудочно-кишечной системы, дисбактериоз, повышенный риск ожирения, диабета, нарушения работы сердечно-сосудистой системы.
Пищевые волокна бывают растворимые и нерастворимые.
Заслуженный врач России, главный врач клинической больницы им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова добавляет, что, несмотря на незаменимую пользу, пищевым волокнам уделяется недостаточно места в ежедневном рационе.
"Чтобы получать клетчатку в достаточном количестве, необходимо каждый день включать в рацион минимум 400 г овощей. Дополнительно к ежедневной порции клетчатки из овощей можно добавить клетчатку из фруктов, ягод и бобовых", — отмечает Ольга Шарапова.
Добавлять в питание клетчатку необходимо постепенно, в течение нескольких недель, чтобы успеть приспособиться к изменениям. Слишком резкий переход на высокое потребление клетчатки может вызвать повышенное газообразование, вздутие живота и спазмы.
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