Эксперты рассказали о необходимости пищевых волокон в рационе: без них пойдут сбои

Какие продукты богаты пищевыми волокнами

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

По последним данным исследований, пищевые волокна — ценный и важный компонент пищи. Долгое время необходимость потребления пищевых волокон недооценивали и считали их ненужным дополнением в составе продуктов питания. Начиная с середины 20 века вся пищевая промышленность ставила целью устранение пищевых волокон из своей продукции.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Этот процесс привел к долгосрочным проблемам со здоровьем. На выходе мы получаем очищенные, рафинированные продукты, из которых удалили все пищевые волокна. В настоящий момент большинство населения земли потребляет пищевых волокон меньше необходимой нормы. Это приводит к росту хронических заболеваний.

Пищевые волокна — что это такое и зачем нужны

"Полезные нам волокна наполняют желудок, дают чувство сытости. Так мы понимаем, что съели достаточно. Когда же пищевых волокон нет в продукте, мы легко переедаем, не чувствуя необходимую сытость. Кроме того, пищевые волокна участвуют в процессе вывода вредных веществ из организма, необходимы для правильной работы внутренних органов системы ЖКТ. Пищевые волокна являются кормом для полезной микрофлоры кишечника — микробиома", — отмечает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

При недостаточном потреблении пищевых волокон мы получаем сбои в работе желудочно-кишечной системы, дисбактериоз, повышенный риск ожирения, диабета, нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Пищевые волокна бывают растворимые и нерастворимые.

Первые — это, прежде всего, пектин, им богаты свекла, морковь, перец, баклажаны, помидоры и другие. Пектин снижает уровень глюкозы и холестерина в крови.

Нерастворимые — это клетчатка, которая улучшает работу ЖКТ, препятствует сбоям работы кишечника.

Заслуженный врач России, главный врач клинической больницы им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова добавляет, что, несмотря на незаменимую пользу, пищевым волокнам уделяется недостаточно места в ежедневном рационе.

"Чтобы получать клетчатку в достаточном количестве, необходимо каждый день включать в рацион минимум 400 г овощей. Дополнительно к ежедневной порции клетчатки из овощей можно добавить клетчатку из фруктов, ягод и бобовых", — отмечает Ольга Шарапова.

Добавлять в питание клетчатку необходимо постепенно, в течение нескольких недель, чтобы успеть приспособиться к изменениям. Слишком резкий переход на высокое потребление клетчатки может вызвать повышенное газообразование, вздутие живота и спазмы.

Клетчатка. Как разные виды пищевых волокон влияют на наш организм

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Редактор Кирилл Янчицкий Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру. Специалист Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате Специалист Щербаков Сергей Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин Специалист Елисеева Виктория Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия

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