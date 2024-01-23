Читайте этикетки внимательно: как производители маскируют сахар в составе продуктов

Сахар может скрываться в самых неожиданных продуктах и напитках. Каких именно — Pravda.Ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.
Сахар — это общее название растворимых углеводов, многие из которых используются в пищевой промышленности.
Сахар бывает натуральным (он изначально содержится во фруктах, овощах и молочных продуктах) и добавленным (используется при приготовлении блюд). Если человек питается как обычно и не придерживается специальных диет, то в его ежедневном рационе присутствуют оба вида сахара.
При этом избыток сахара может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Если глюкозы в организме оказывается слишком много, то она не усваивается как следует и остаётся в крови, откладываясь в печени и мышцах в виде жира.
Со временем избыток сахара может стать причиной:
Именно поэтому ВОЗ рекомендует контролировать количество употребляемого сахара. В норме на его долю должно приходиться не более 10% от суточной калорийности рациона, а в идеале — не более 5%. Если человек употребляет 2000 ккал в день, то сахара должно быть не более 200 ккал, то есть примерно шесть чайных ложек.
Есть продукты, в которых мы не ожидаем встретить сахар. Однако он в них присутствует, причём в достаточно большом количестве.
"Сахар относится к природным консервантам, поэтому производители добавляют его при изготовлении консервированных продуктов. Так, на 100 г консервированного горошка приходится около 4,5 г сахара, а на 100 г кукурузы из банки — 14 г и больше. Также много сахара содержат сосиски, колбасы — в 1 кг продукта может быть 20 чайных ложек сахара и больше", — говорит Екатерина Кашух.
Много сахара
"Чтобы следить за количеством потребляемого сахара, следует внимательно читать состав на упаковке продукта. Если точное содержание этого вещества не указано, то стоит обратить внимание, где именно в составе он указан: чем ближе к началу списка, тем больше его концентрация. Ещё важно помнить, что глюкоза может быть замаскирована под другими названиями — например, обозначена как патока, виноградный или кукурузный сахар, мальтоза, ячменный солод, мальтодекстрин", — резюмирует врач.
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