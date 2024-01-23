Читайте этикетки внимательно: как производители маскируют сахар в составе продуктов

Врач назвала продукты, в которых содержится скрытый сахар

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Сахар может скрываться в самых неожиданных продуктах и напитках. Каких именно — Pravda.Ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Фото: drkellislate.com

Чем вреден сахар

Сахар — это общее название растворимых углеводов, многие из которых используются в пищевой промышленности.

Сахар бывает натуральным (он изначально содержится во фруктах, овощах и молочных продуктах) и добавленным (используется при приготовлении блюд). Если человек питается как обычно и не придерживается специальных диет, то в его ежедневном рационе присутствуют оба вида сахара.

При этом избыток сахара может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Если глюкозы в организме оказывается слишком много, то она не усваивается как следует и остаётся в крови, откладываясь в печени и мышцах в виде жира.

Со временем избыток сахара может стать причиной:

инсульта,

сахарного диабета,

ожирения.

Именно поэтому ВОЗ рекомендует контролировать количество употребляемого сахара. В норме на его долю должно приходиться не более 10% от суточной калорийности рациона, а в идеале — не более 5%. Если человек употребляет 2000 ккал в день, то сахара должно быть не более 200 ккал, то есть примерно шесть чайных ложек.

Продукты со скрытым содержанием сахара

Есть продукты, в которых мы не ожидаем встретить сахар. Однако он в них присутствует, причём в достаточно большом количестве.

"Сахар относится к природным консервантам, поэтому производители добавляют его при изготовлении консервированных продуктов. Так, на 100 г консервированного горошка приходится около 4,5 г сахара, а на 100 г кукурузы из банки — 14 г и больше. Также много сахара содержат сосиски, колбасы — в 1 кг продукта может быть 20 чайных ложек сахара и больше", — говорит Екатерина Кашух.

Много сахара

в томатном кетчупе,

сухофруктах,

йогуртах с добавками,

соевом соусе,

кашах быстрого приготовления, с

ухих завтраках и мюсли,

зерновых батончиках,

соусах для салатов,

суши и роллах.

"Чтобы следить за количеством потребляемого сахара, следует внимательно читать состав на упаковке продукта. Если точное содержание этого вещества не указано, то стоит обратить внимание, где именно в составе он указан: чем ближе к началу списка, тем больше его концентрация. Ещё важно помнить, что глюкоза может быть замаскирована под другими названиями — например, обозначена как патока, виноградный или кукурузный сахар, мальтоза, ячменный солод, мальтодекстрин", — резюмирует врач.

Скрытый сахар в продуктах питания. Внимательно смотрим на состав

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