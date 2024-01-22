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Ирина Гусакова
Эти продукты очень важны при спасении от деменции

Эксперты назвали продукты, которые защитят от деменции: рыба, ягоды, куркума

3:21
Здоровье » Здоровье и профилактика

Деменция — это синдром, который поражает аспекты когнитивной функции, включая память, мышление, ориентировку, способность решать проблемы. Как правило, заболеванию подвержены люди старше 60 лет, но на фоне некоторых осложнений, интоксикаций и травм деменция проявляется и в более раннем возрасте.

Эксперты назвали продукты, которые защитят от деменции: рыба, ягоды, куркума
Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Определённые продукты, которые богаты питательными веществами, могут оказать положительный эффект на работу мозга и защитить его от преждевременного наступления деменции. Какие именно — рассказала Pravda.Ru бренд-шеф сети пансионатов "Тёплые беседы" Тамара Мосева.

Какие продукты защитят от деменции

  • Рыба (например, лосось, тунец) содержит большое количество жирных кислот, которые влияют на работу мозга. Омега-3 улучшает память и концентрацию, а также снижает риск развития болезни Альцгеймера — одной из самых распространённых форм деменции.
  • Ягоды, такие как черника, голубика, содержат антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают защитить мозг, а также способствуют улучшению памяти.
  • Орехи, особенно миндаль, богаты антиоксидантами, витаминами, минералами, которые помогают улучшить когнитивные функции и снизить риск развития деменции.
  • Овощи и фрукты также являются источником антиоксидантов, которые предотвращают появление болезни. Употребление в пищу достаточного количества фруктов и овощей каждый день способствует улучшению памяти, внимания, сохраняется скорость восприятия информации.
  • Куркума содержит компонент куркумин, который обладает сильным противовоспалительным свойством. Она благоприятно влияет на сосуды, тем самым предотвращая когнитивные расстройства.
  • Стоит обратить внимание на продукты, содержащие белок: творог, твёрдый сыр, яйца. Они помогают правильно функционировать гормональной и иммунной системам, а также необходимы для восстановления клеток.
  • Зелёный чай содержит полезные антиоксиданты, которые помогают предотвратить ухудшение функций мозга.
  • Оливковое масло также содержит высокое количество антиоксидантов, которые оказывают положительное влияние на когнитивные функции.

Продукты, содержащие холин, защищают от деменции

Врач-терапевт Ирина Ярыгина добавляет, что есть ещё одно важное вещество в "диете мозга" — это холин. У холина много полезных свойств, из него синтезируется ацетилхолин — нейромедиатор для памяти, концентрации внимания и других важных функций мозга.

Недостаток холина — прямой путь к деменции. Международные эксперты внесли холин в список необходимых пищевых веществ наряду с железом, йодом и другими.

Где содержится холин:

  • яйца,
  • печень,
  • морепродукты,
  • мясо,
  • арахис,
  • шпинат.

"К сожалению, из пищевых продуктов усваивается небольшое количество холина, а с возрастом потребность в нём только растёт. На помощь могут прийти лекарственные препараты, но они принимаются только по назначению врача. Есть ещё один путь — биологически активные добавки, содержащие холин. Они есть в аптеках. Но снова препятствие — усвояемость холина из них не очень высокая. Российские фармакологи пока решают эту задачу", — отмечает врач.

Как предотвратить ДЕМЕНЦИЮ? Помогут эти 5 ПРОДУКТОВ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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