Эти продукты очень важны при спасении от деменции

Эксперты назвали продукты, которые защитят от деменции: рыба, ягоды, куркума

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Деменция — это синдром, который поражает аспекты когнитивной функции, включая память, мышление, ориентировку, способность решать проблемы. Как правило, заболеванию подвержены люди старше 60 лет, но на фоне некоторых осложнений, интоксикаций и травм деменция проявляется и в более раннем возрасте.

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Определённые продукты, которые богаты питательными веществами, могут оказать положительный эффект на работу мозга и защитить его от преждевременного наступления деменции. Какие именно — рассказала Pravda.Ru бренд-шеф сети пансионатов "Тёплые беседы" Тамара Мосева.

Какие продукты защитят от деменции

Рыба (например, лосось, тунец) содержит большое количество жирных кислот, которые влияют на работу мозга. Омега-3 улучшает память и концентрацию, а также снижает риск развития болезни Альцгеймера — одной из самых распространённых форм деменции.

(например, лосось, тунец) содержит большое количество жирных кислот, которые влияют на работу мозга. Омега-3 улучшает память и концентрацию, а также снижает риск развития болезни Альцгеймера — одной из самых распространённых форм деменции. Ягоды , такие как черника, голубика, содержат антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают защитить мозг, а также способствуют улучшению памяти.

, такие как черника, голубика, содержат антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают защитить мозг, а также способствуют улучшению памяти. Орехи , особенно миндаль, богаты антиоксидантами, витаминами, минералами, которые помогают улучшить когнитивные функции и снизить риск развития деменции.

, особенно миндаль, богаты антиоксидантами, витаминами, минералами, которые помогают улучшить когнитивные функции и снизить риск развития деменции. Овощи и фрукты также являются источником антиоксидантов, которые предотвращают появление болезни. Употребление в пищу достаточного количества фруктов и овощей каждый день способствует улучшению памяти, внимания, сохраняется скорость восприятия информации.

также являются источником антиоксидантов, которые предотвращают появление болезни. Употребление в пищу достаточного количества фруктов и овощей каждый день способствует улучшению памяти, внимания, сохраняется скорость восприятия информации. Куркума содержит компонент куркумин, который обладает сильным противовоспалительным свойством. Она благоприятно влияет на сосуды, тем самым предотвращая когнитивные расстройства.

содержит компонент куркумин, который обладает сильным противовоспалительным свойством. Она благоприятно влияет на сосуды, тем самым предотвращая когнитивные расстройства. Стоит обратить внимание на продукты, содержащие белок: творог, твёрдый сыр, яйца . Они помогают правильно функционировать гормональной и иммунной системам, а также необходимы для восстановления клеток.

. Они помогают правильно функционировать гормональной и иммунной системам, а также необходимы для восстановления клеток. Зелёный чай содержит полезные антиоксиданты, которые помогают предотвратить ухудшение функций мозга.

содержит полезные антиоксиданты, которые помогают предотвратить ухудшение функций мозга. Оливковое масло также содержит высокое количество антиоксидантов, которые оказывают положительное влияние на когнитивные функции.

Продукты, содержащие холин, защищают от деменции

Врач-терапевт Ирина Ярыгина добавляет, что есть ещё одно важное вещество в "диете мозга" — это холин. У холина много полезных свойств, из него синтезируется ацетилхолин — нейромедиатор для памяти, концентрации внимания и других важных функций мозга.

Недостаток холина — прямой путь к деменции. Международные эксперты внесли холин в список необходимых пищевых веществ наряду с железом, йодом и другими.

Где содержится холин:

яйца,

печень,

морепродукты,

мясо,

арахис,

шпинат.

"К сожалению, из пищевых продуктов усваивается небольшое количество холина, а с возрастом потребность в нём только растёт. На помощь могут прийти лекарственные препараты, но они принимаются только по назначению врача. Есть ещё один путь — биологически активные добавки, содержащие холин. Они есть в аптеках. Но снова препятствие — усвояемость холина из них не очень высокая. Российские фармакологи пока решают эту задачу", — отмечает врач.

Как предотвратить ДЕМЕНЦИЮ? Помогут эти 5 ПРОДУКТОВ

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Редактор Елена Тимошкина Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру Специалист Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Специалист Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине) Специалист Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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