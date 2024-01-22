Эти продукты очень важны при спасении от деменции

Деменция — это синдром, который поражает аспекты когнитивной функции, включая память, мышление, ориентировку, способность решать проблемы. Как правило, заболеванию подвержены люди старше 60 лет, но на фоне некоторых осложнений, интоксикаций и травм деменция проявляется и в более раннем возрасте.
Определённые продукты, которые богаты питательными веществами, могут оказать положительный эффект на работу мозга и защитить его от преждевременного наступления деменции. Какие именно — рассказала Pravda.Ru бренд-шеф сети пансионатов "Тёплые беседы" Тамара Мосева.
Врач-терапевт Ирина Ярыгина добавляет, что есть ещё одно важное вещество в "диете мозга" — это холин. У холина много полезных свойств, из него синтезируется ацетилхолин — нейромедиатор для памяти, концентрации внимания и других важных функций мозга.
Недостаток холина — прямой путь к деменции. Международные эксперты внесли холин в список необходимых пищевых веществ наряду с железом, йодом и другими.
"К сожалению, из пищевых продуктов усваивается небольшое количество холина, а с возрастом потребность в нём только растёт. На помощь могут прийти лекарственные препараты, но они принимаются только по назначению врача. Есть ещё один путь — биологически активные добавки, содержащие холин. Они есть в аптеках. Но снова препятствие — усвояемость холина из них не очень высокая. Российские фармакологи пока решают эту задачу", — отмечает врач.
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