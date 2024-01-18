Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова
Как общаться с энергетическим вампиром? Крайне полезные советы психолога

Психолог посоветовала, как взаимодействовать с энергетическим вампиром

3:25
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Конечно, первое, что хочется посоветовать при контакте с энергетическим вампиром — минимизировать общение, чтобы сохранить личный энергетический баланс.

Психолог посоветовала, как взаимодействовать с энергетическим вампиром
Фото: commons.wikimedia.org by Justin McIntosh is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако воздействие энергетических вампиров на собеседников может различаться как по интенсивности, так и по методам, поэтому не всегда можно легко распознать, что ваш упадок сил возникает именно из-за общения с конкретным человеком. Считается, что признаком контакта с вампиром бывает чувство опустошенности, однако оно может не проявляться, особенно на первом этапе общения.

О том, как взаимодействовать с энергетическим вампиром, Pravda.Ru рассказала психолог Инесса Спинка.

Как распознать энергетического вампира

"К энергетическим вампирам можно отнести нарциссов. Однако эти люди — прекрасные интуиты и не подпитываются энергией собеседника, пока полностью не войдут в доверие. Их задача — расположить к себе, поэтому иногда они кажутся идеальными. Если вы ждёте от свиданий цветов, комплиментов и серенад под балконом, то мужчина-нарцисс вам всё это обеспечит. Отрезвляющая реальность даст о себе знать постепенно, поэтому жертве энергетического вампира данного типа бывает так сложно вырваться. Вплоть до того, что она приходит в себя, когда уже есть совместный быт и дети", — предупреждает психолог.

Получается, что энергетические вампиры не всегда одиноки, им же нужно от кого-то подпитываться. Они заводят семьи, находят друзей, ходят на работу. Не всегда даже понимают, что с ними не так. Что остаётся их ближайшему окружению, если зависимость от такого человека слишком сильная и нет возможности просто уйти, хлопнув дверью или не общаться? Например, если руководитель "высасывает кровь" и это единственный негатив на любимой работе?

Практики, которые помогут восполнить энергию

Всё зависит от вашей психологической устойчивости, того, насколько давление со стороны энергетического вампира для вас пагубно.

Иногда могут помочь определённые практики, которые позволяют восполнить недостающую энергию:

  • спа,
  • спорт,
  • массаж,
  • общение с семьёй или друзьями.

"Я советую выписать те ежедневные ритуалы, которые, как вы чувствуете, способны вас подпитывать. Это могут быть прослушивание любимых музыкальных композиций, поездки за рулём или ежедневный утренний ритуал с покупкой "кофе на вынос". Если в вашей жизни не избежать общения с энергетическим вампиром, то советую уделять таким ритуалам особое внимание", — рекомендует эксперт.

Сложнее всего, конечно же, приходится членам семьи "кровососа". Многие не занимаются самоанализом и даже не подозревают, что отнимают энергию у окружающих. Близкие же настолько привыкают к такому положению дел, что не чувствуют, что ежедневно подзаряжают родного человека в ущерб себе. Эта ситуация сложная, и, как правило, без помощи специалиста в ней не разобраться. Осложняет её то, что энергетические вампиры не ощущают своей вины — они такие, какие есть. Близкие же при попытках что-то изменить сталкиваются с непониманием с их стороны.

Таким образом, жить и общаться с энергетическим вампиром сложно, но возможно. При этом надо особое внимание уделять личному энергетическому балансу, чтобы не допускать опустошающего воздействия вампира. По возможности же постараться дистанцироваться от людей данного психотипа.

НИКОГДА НЕ ОБЩАЙТЕСЬ С ЭТИМИ ЛЮДЬМИ! Всё об энергетических вампирах
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.

Специалисты

5.0
66 отзывов
 Литвинов
Александр Викторович
Психолог
Стаж 42 года
Врач высшей категории
Приём от 4500 руб.
Московский Городской Психоэндокринологический Центр на Арбате
ул. Арбат, д. 25/36
4.4
46 отзывов
 Шипилова
Мария Игоревна
Психолог
Стаж 1 год
Врач второй категории
Приём от 2490 руб.
Центр детской речевой неврологии и реабилитации НейроСпектр Беляево
Миклухо-Маклая, д.18/1
4.0
3 отзыва
 Зень
Анастасия Георгиевна
Психолог
Стаж 21 год
Врач второй категории
Приём от 2490 руб.
Центр детской речевой неврологии и реабилитации НейроСпектр Беляево
Миклухо-Маклая, д.18/1

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
23 отзыва
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Новости Все >
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
Звезда фильма "Сумерки" Никки Рид и ее муж актер Иен Сомерхолдер рассказали о жизни на ферме
Автоэксперт Сажин: перед покупкой подержанное авто нужно проверить в автосервисе
Вкусный и лёгкий в приготовлении омлет с творогом
Эти дивные весенние цветы украсят сад
Адвокат Сергея Косенко сделал заявление после сообщений о том, что блогера разыскивают в России
Смогла даже обезьяна: примат целиком прошёл игру Minecraft
Токсиколог Кутушов: вода из-под крана вредит здоровью
Близнецы, но не братья: чем тоник отличается от тонера
Валерий Леонтьев прилетает в Россию, чтобы выступить на частных вечеринках
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Ошибки, которые вредят автомобилю с автоматической трансмиссией
Не все правильно заменяют моторное масло в двигателе, особенно новички: вот какие есть особенности
Не все правильно заменяют моторное масло в двигателе, особенно новички: вот какие есть особенности
Последние материалы
Автоэксперт Сажин: перед покупкой подержанное авто нужно проверить в автосервисе
Вкусный и лёгкий в приготовлении омлет с творогом
Психолог посоветовала, как взаимодействовать с энергетическим вампиром
Эти дивные весенние цветы украсят сад
Адвокат Сергея Косенко сделал заявление после сообщений о том, что блогера разыскивают в России
Смогла даже обезьяна: примат целиком прошёл игру Minecraft
Токсиколог Кутушов: вода из-под крана вредит здоровью
Психотерапевт рассказала о правилах флирта: "Не бойтесь начать"
Близнецы, но не братья: чем тоник отличается от тонера
Валерий Леонтьев прилетает в Россию, чтобы выступить на частных вечеринках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников