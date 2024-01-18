Как общаться с энергетическим вампиром? Крайне полезные советы психолога

Психолог посоветовала, как взаимодействовать с энергетическим вампиром

3:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Конечно, первое, что хочется посоветовать при контакте с энергетическим вампиром — минимизировать общение, чтобы сохранить личный энергетический баланс.

Фото: commons.wikimedia.org by Justin McIntosh is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако воздействие энергетических вампиров на собеседников может различаться как по интенсивности, так и по методам, поэтому не всегда можно легко распознать, что ваш упадок сил возникает именно из-за общения с конкретным человеком. Считается, что признаком контакта с вампиром бывает чувство опустошенности, однако оно может не проявляться, особенно на первом этапе общения.

О том, как взаимодействовать с энергетическим вампиром, Pravda.Ru рассказала психолог Инесса Спинка.

Как распознать энергетического вампира

"К энергетическим вампирам можно отнести нарциссов. Однако эти люди — прекрасные интуиты и не подпитываются энергией собеседника, пока полностью не войдут в доверие. Их задача — расположить к себе, поэтому иногда они кажутся идеальными. Если вы ждёте от свиданий цветов, комплиментов и серенад под балконом, то мужчина-нарцисс вам всё это обеспечит. Отрезвляющая реальность даст о себе знать постепенно, поэтому жертве энергетического вампира данного типа бывает так сложно вырваться. Вплоть до того, что она приходит в себя, когда уже есть совместный быт и дети", — предупреждает психолог.

Получается, что энергетические вампиры не всегда одиноки, им же нужно от кого-то подпитываться. Они заводят семьи, находят друзей, ходят на работу. Не всегда даже понимают, что с ними не так. Что остаётся их ближайшему окружению, если зависимость от такого человека слишком сильная и нет возможности просто уйти, хлопнув дверью или не общаться? Например, если руководитель "высасывает кровь" и это единственный негатив на любимой работе?

Практики, которые помогут восполнить энергию

Всё зависит от вашей психологической устойчивости, того, насколько давление со стороны энергетического вампира для вас пагубно.

Иногда могут помочь определённые практики, которые позволяют восполнить недостающую энергию:

спа,

спорт,

массаж,

общение с семьёй или друзьями.

"Я советую выписать те ежедневные ритуалы, которые, как вы чувствуете, способны вас подпитывать. Это могут быть прослушивание любимых музыкальных композиций, поездки за рулём или ежедневный утренний ритуал с покупкой "кофе на вынос". Если в вашей жизни не избежать общения с энергетическим вампиром, то советую уделять таким ритуалам особое внимание", — рекомендует эксперт.

Сложнее всего, конечно же, приходится членам семьи "кровососа". Многие не занимаются самоанализом и даже не подозревают, что отнимают энергию у окружающих. Близкие же настолько привыкают к такому положению дел, что не чувствуют, что ежедневно подзаряжают родного человека в ущерб себе. Эта ситуация сложная, и, как правило, без помощи специалиста в ней не разобраться. Осложняет её то, что энергетические вампиры не ощущают своей вины — они такие, какие есть. Близкие же при попытках что-то изменить сталкиваются с непониманием с их стороны.

Таким образом, жить и общаться с энергетическим вампиром сложно, но возможно. При этом надо особое внимание уделять личному энергетическому балансу, чтобы не допускать опустошающего воздействия вампира. По возможности же постараться дистанцироваться от людей данного психотипа.

НИКОГДА НЕ ОБЩАЙТЕСЬ С ЭТИМИ ЛЮДЬМИ! Всё об энергетических вампирах

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Редактор Елена Тимошкина Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру Специалист Литвинов Александр Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств. Специалист Шипилова Мария Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями. Специалист Зень Анастасия Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.

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