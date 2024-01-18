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Ирина Гусакова
Главные признаки больной печени: когда бить тревогу

Эксперт телемедицинского портала перечислила признаки больной печени

2:35
Здоровье » Здоровье и профилактика

Сложно переоценить значение печени для здоровья, ведь этот орган избавляет нас от токсинов, вырабатывает необходимую для пищеварения желчь, участвует в различных обменных процессах. Однако по ряду причин печень может выйти из строя. К сожалению, человек редко когда может самостоятельно определить болезни печени на ранней стадии, поскольку отсутствует основной симптом — боль.

Эксперт телемедицинского портала перечислила признаки больной печени
Фото: https://ukrpublic.com/

По каким признакам можно заподозрить неладное с печенью — Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Главные признаки больной печени

При возникновении проблем с печенью могут проявляться различные симптомы, на которые следует обратить внимание.

  • Горечь во рту. Этот симптом может возникать при различных патологиях печени, таких как лямблиоз, вирусные гепатиты, стеатоз, цирроз или опухоли печени.
  • Диспепсические нарушения: "рыбный" или сладковатый запах изо рта, боли в животе и правом подреберье, поносы или запоры, метеоризм, вздутие живота, тошнота и рвота.
  • Желтушность кожи и слизистых оболочек. Один из самых заметных признаков проблем с печенью.
  • Изменения цвета мочи. При циррозе и гепатитах уровень билирубина в крови может подниматься, окрашивая мочу в тёмный цвет.
  • Обесцвечивание кала. При заболеваниях печени может наблюдаться обесцвечивание кала на протяжении нескольких дней.
  • Изменения на коже: зуд, появление расчёсов, ссадин, гиперпигментаций, сосудистых звездочек, синяков, ксантом и признаков нехватки витаминов.
  • Изменения гормонального фона: выпадение волос, признаки феминизации у мужчин, нарушения менструального цикла у женщин.
  • Склонность к кровотечениям. Нарушения в функционировании печени могут привести к снижению синтеза факторов свёртываемости крови.
  • Нарушение аппетита и изменение веса.
  • Общая слабость и усталость часто являются одними из первых признаков заболеваний печени.

Что делать, если есть симптомы болезни печени

Если вы замечаете у себя один или несколько из этих симптомов, важно обратиться к врачу для диагностики и выяснения причины этих симптомов.

Для диагностики заболеваний печени могут потребоваться:

  • биохимический анализ крови,
  • ультразвуковое исследование,
  • биопсия печени

и другие методы.

Раннее обращение к врачу может значительно повысить шансы на успешное лечение и восстановление функции печени.

Самые распространённые и опасные заболевания печени
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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