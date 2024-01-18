Главные признаки больной печени: когда бить тревогу

Эксперт телемедицинского портала перечислила признаки больной печени

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Сложно переоценить значение печени для здоровья, ведь этот орган избавляет нас от токсинов, вырабатывает необходимую для пищеварения желчь, участвует в различных обменных процессах. Однако по ряду причин печень может выйти из строя. К сожалению, человек редко когда может самостоятельно определить болезни печени на ранней стадии, поскольку отсутствует основной симптом — боль.

Фото: https://ukrpublic.com/

По каким признакам можно заподозрить неладное с печенью — Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Главные признаки больной печени

При возникновении проблем с печенью могут проявляться различные симптомы, на которые следует обратить внимание.

Горечь во рту. Этот симптом может возникать при различных патологиях печени, таких как лямблиоз, вирусные гепатиты, стеатоз, цирроз или опухоли печени.

Этот симптом может возникать при различных патологиях печени, таких как лямблиоз, вирусные гепатиты, стеатоз, цирроз или опухоли печени. Диспепсические нарушения: "рыбный" или сладковатый запах изо рта, боли в животе и правом подреберье, поносы или запоры, метеоризм, вздутие живота, тошнота и рвота.

"рыбный" или сладковатый запах изо рта, боли в животе и правом подреберье, поносы или запоры, метеоризм, вздутие живота, тошнота и рвота. Желтушность кожи и слизистых оболочек. Один из самых заметных признаков проблем с печенью.

Один из самых заметных признаков проблем с печенью. Изменения цвета мочи. При циррозе и гепатитах уровень билирубина в крови может подниматься, окрашивая мочу в тёмный цвет.

При циррозе и гепатитах уровень билирубина в крови может подниматься, окрашивая мочу в тёмный цвет. Обесцвечивание кала. При заболеваниях печени может наблюдаться обесцвечивание кала на протяжении нескольких дней.

При заболеваниях печени может наблюдаться обесцвечивание кала на протяжении нескольких дней. Изменения на коже: зуд, появление расчёсов, ссадин, гиперпигментаций, сосудистых звездочек, синяков, ксантом и признаков нехватки витаминов.

зуд, появление расчёсов, ссадин, гиперпигментаций, сосудистых звездочек, синяков, ксантом и признаков нехватки витаминов. Изменения гормонального фона: выпадение волос, признаки феминизации у мужчин, нарушения менструального цикла у женщин.

выпадение волос, признаки феминизации у мужчин, нарушения менструального цикла у женщин. Склонность к кровотечениям. Нарушения в функционировании печени могут привести к снижению синтеза факторов свёртываемости крови.

Нарушения в функционировании печени могут привести к снижению синтеза факторов свёртываемости крови. Нарушение аппетита и изменение веса.

Общая слабость и усталость часто являются одними из первых признаков заболеваний печени.

Что делать, если есть симптомы болезни печени

Если вы замечаете у себя один или несколько из этих симптомов, важно обратиться к врачу для диагностики и выяснения причины этих симптомов.

Для диагностики заболеваний печени могут потребоваться:

биохимический анализ крови,

ультразвуковое исследование,

биопсия печени

и другие методы.

Раннее обращение к врачу может значительно повысить шансы на успешное лечение и восстановление функции печени.

Самые распространённые и опасные заболевания печени

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Редактор Елена Тимошкина Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру Специалист Гудилова Юлия Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний. Специалист Шантурова Евгения Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит) Специалист Симанкова Татьяна Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.

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