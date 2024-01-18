Главные признаки больной печени: когда бить тревогу

Сложно переоценить значение печени для здоровья, ведь этот орган избавляет нас от токсинов, вырабатывает необходимую для пищеварения желчь, участвует в различных обменных процессах. Однако по ряду причин печень может выйти из строя. К сожалению, человек редко когда может самостоятельно определить болезни печени на ранней стадии, поскольку отсутствует основной симптом — боль.
По каким признакам можно заподозрить неладное с печенью — Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
При возникновении проблем с печенью могут проявляться различные симптомы, на которые следует обратить внимание.
Если вы замечаете у себя один или несколько из этих симптомов, важно обратиться к врачу для диагностики и выяснения причины этих симптомов.
Для диагностики заболеваний печени могут потребоваться:
и другие методы.
Раннее обращение к врачу может значительно повысить шансы на успешное лечение и восстановление функции печени.
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