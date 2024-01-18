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Ирина Гусакова
Топ-6 упражнений для здоровья спины — секреты мастера спорта РФ Валерии Андреевой

Мастер спорта РФ предложила комплекс упражнений для здоровья спины

3:10
Здоровье » Красота » Фитнес

Прямохождение — это то, чем мы отличаемся от животных. Однако тело человека имеет в себе несколько недостатков, тянущихся с древних времён. Один из них — наш позвоночник. Природа не рассчитывала, что на него будут подаваться такие нагрузки, поэтому мы и норовим постоянно скривиться.

Мастер спорта РФ предложила комплекс упражнений для здоровья спины
Фото: https://www.nourishmovelove.com is licensed under https://www.nourishmovelove.com/back-exercises-for-women/

О том, как сохранить здоровье спины, рассказала читателям Pravda.Ru представитель бренда Proxima Fitness, мастер спорта России международного класса по лёгкой атлетике Валерия Андреева.

Общие советы для здоровья спины

  • Держите осанку. Мы не можем обойти этот пункт стороной. Да, держите спину ровно, это важно.
  • Не переедайте. Лишний вес смещает центр тяжести тела, что ещё сильнее напрягает и без того нагруженный позвоночник. И если говорить о питании, то кальций и вода — это лучшие друзья позвоночника. Кальций укрепляет костную основу, а вода защищает от сморщивания межпозвоночные диски. Те самые, которые при стирании вызывают грыжу.
  • Поднимайте тяжести правильно. Очень много травм происходит только из-за неправильного распределения нагрузки при подъёме. Основные правила гласят, что носимый груз должен быть ближе к телу и на уровне рук, а поднимать его следует, используя ноги и колени, а не спину. Нести предмет также стоит с прямой спиной.
  • Не прыгайте на стул. И не потому, что он может сломаться, а потому, что сломаться можете вы. Да, не так быстро, как стул, но к старости будете себе припоминать все эти необдуманные прыжки.
  • Растягивайтесь и меняйте позу. Если вы дома, можете повисеть на шкафу, двери или турнике, если таковой есть. На работе же можно сделать простую растяжку и сменить положение тела.

Ну а если вы уже чувствуете, что простой профилактики будет недостаточно, можем предложить список упражнений на укрепление спины.

Комплекс упражнений для спины

  • Подъём лопаток. Начальное положение — как при обычном упражнении на пресс. Однако в отличие от него в этом упражнении мы лишь немного отрываем лопатки от пола. Делаем 20 движений за один подход.
  • Разведения с упором в лопатки. Те, кто делал разведение рук в стороны, поймёт всё с полуслова. Нужно лечь на пол, опереться на лопатки и развести руки в стороны, а затем, не сгибая, поднимать их вверх. Тоже 20 повторений.
  • Прогибы к полу. В этом упражнении нужно использовать либо коврик для йоги, либо спортивный валик. Стоя на коленях, прогибаем спину и катим валик вперёд, а затем назад. И так 10 раз.
  • Планка с подъёмом рук. Начальное положение — стандартная планка. Затем начинаем поочерёдно поднимать руки вверх, поворачивая туловище в сторону поднимаемой руки. Три подхода по 20 повторений.
  • Сведение лопаток. Ложимся на пол и начинаем приподнимать грудь, сводя лопатки. Упражнение можно выполнять с фитнес-резинкой, так оно станет ещё эффективнее. Делаем также три подхода по 20 повторений.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
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