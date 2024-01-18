Топ-6 упражнений для здоровья спины — секреты мастера спорта РФ Валерии Андреевой

Мастер спорта РФ предложила комплекс упражнений для здоровья спины

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота Фитнес

Прямохождение — это то, чем мы отличаемся от животных. Однако тело человека имеет в себе несколько недостатков, тянущихся с древних времён. Один из них — наш позвоночник. Природа не рассчитывала, что на него будут подаваться такие нагрузки, поэтому мы и норовим постоянно скривиться.

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О том, как сохранить здоровье спины, рассказала читателям Pravda.Ru представитель бренда Proxima Fitness, мастер спорта России международного класса по лёгкой атлетике Валерия Андреева.

Общие советы для здоровья спины

Держите осанку. Мы не можем обойти этот пункт стороной. Да, держите спину ровно, это важно.

Мы не можем обойти этот пункт стороной. Да, держите спину ровно, это важно. Не переедайте. Лишний вес смещает центр тяжести тела, что ещё сильнее напрягает и без того нагруженный позвоночник. И если говорить о питании, то кальций и вода — это лучшие друзья позвоночника. Кальций укрепляет костную основу, а вода защищает от сморщивания межпозвоночные диски. Те самые, которые при стирании вызывают грыжу.

Лишний вес смещает центр тяжести тела, что ещё сильнее напрягает и без того нагруженный позвоночник. И если говорить о питании, то кальций и вода — это лучшие друзья позвоночника. Кальций укрепляет костную основу, а вода защищает от сморщивания межпозвоночные диски. Те самые, которые при стирании вызывают грыжу. Поднимайте тяжести правильно. Очень много травм происходит только из-за неправильного распределения нагрузки при подъёме. Основные правила гласят, что носимый груз должен быть ближе к телу и на уровне рук, а поднимать его следует, используя ноги и колени, а не спину. Нести предмет также стоит с прямой спиной.

Очень много травм происходит только из-за неправильного распределения нагрузки при подъёме. Основные правила гласят, что носимый груз должен быть ближе к телу и на уровне рук, а поднимать его следует, используя ноги и колени, а не спину. Нести предмет также стоит с прямой спиной. Не прыгайте на стул. И не потому, что он может сломаться, а потому, что сломаться можете вы. Да, не так быстро, как стул, но к старости будете себе припоминать все эти необдуманные прыжки.

И не потому, что он может сломаться, а потому, что сломаться можете вы. Да, не так быстро, как стул, но к старости будете себе припоминать все эти необдуманные прыжки. Растягивайтесь и меняйте позу. Если вы дома, можете повисеть на шкафу, двери или турнике, если таковой есть. На работе же можно сделать простую растяжку и сменить положение тела.

Ну а если вы уже чувствуете, что простой профилактики будет недостаточно, можем предложить список упражнений на укрепление спины.

Комплекс упражнений для спины

Подъём лопаток. Начальное положение — как при обычном упражнении на пресс. Однако в отличие от него в этом упражнении мы лишь немного отрываем лопатки от пола. Делаем 20 движений за один подход.

Начальное положение — как при обычном упражнении на пресс. Однако в отличие от него в этом упражнении мы лишь немного отрываем лопатки от пола. Делаем 20 движений за один подход. Разведения с упором в лопатки. Те, кто делал разведение рук в стороны, поймёт всё с полуслова. Нужно лечь на пол, опереться на лопатки и развести руки в стороны, а затем, не сгибая, поднимать их вверх. Тоже 20 повторений.

Те, кто делал разведение рук в стороны, поймёт всё с полуслова. Нужно лечь на пол, опереться на лопатки и развести руки в стороны, а затем, не сгибая, поднимать их вверх. Тоже 20 повторений. Прогибы к полу. В этом упражнении нужно использовать либо коврик для йоги, либо спортивный валик. Стоя на коленях, прогибаем спину и катим валик вперёд, а затем назад. И так 10 раз.

В этом упражнении нужно использовать либо коврик для йоги, либо спортивный валик. Стоя на коленях, прогибаем спину и катим валик вперёд, а затем назад. И так 10 раз. Планка с подъёмом рук. Начальное положение — стандартная планка. Затем начинаем поочерёдно поднимать руки вверх, поворачивая туловище в сторону поднимаемой руки. Три подхода по 20 повторений.

Начальное положение — стандартная планка. Затем начинаем поочерёдно поднимать руки вверх, поворачивая туловище в сторону поднимаемой руки. Три подхода по 20 повторений. Сведение лопаток. Ложимся на пол и начинаем приподнимать грудь, сводя лопатки. Упражнение можно выполнять с фитнес-резинкой, так оно станет ещё эффективнее. Делаем также три подхода по 20 повторений.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Редактор Елена Тимошкина Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру Специалист Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Специалист Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине) Специалист Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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