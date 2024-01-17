Врач о том, как определить инфаркт миокарда: "Возникает ощущение "кола" в груди"

Как распознать инфаркт: врач перечислила симптомы

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Инфаркт миокарда — очень опасное заболевание сердца, которое необходимо вовремя диагностировать и лечить, чтобы избежать тяжелых осложнений, в том числе смерти больного. Как вовремя распознать недуг — рассказала читателям Pravda.Ru кардиолог, заведующая кафедрой внутренних болезней Университета "Синергия" Мария Ветлужская.

Фото: https://acls.com/articles/tachycardia-algorithm/

Инфаркт миокарда: как определить

При типичном или так называемом классическом варианте инфаркта миокарда возникает:

внезапная давящая или сжимающая боль в области сердца,

ощущение "кола" в груди, одышка, часто сопровождаемые возбуждением, чувством страха, профузным холодным потом, выраженной слабостью.

Боль может отдавать в левую руку, нижнюю челюсть, под левую лопатку. Если ранее при болях в грудной клетке помогал нитроглицерин или нитроспрей, то при инфаркте миокарда эффект от этих препаратов практически отсутствует.

На что еще может быть похож инфаркт миокарда? В некоторых случаях инфаркт миокарда может протекать под маской другого заболевания. Например, в виде острого приступа удушья, как при бронхиальной астме, острой боли в области живота в сочетании с тошнотой и рвотой, имитируя заболевание желудка. У пожилых или у лиц, страдающих сахарным диабетом, инфаркт миокарда может протекать практически бессимптомно или в виде внезапно возникшей слабости, головокружения, удушья.

"Если у вас или вашего родственника появились признаки инфаркта миокарда, надо немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Инфаркт миокарда требует обязательной госпитализации в стационар! Помните, что любое промедление опасно и приводит к гибели клеток сердца-кардиомиоцитов. В ожидании врача постарайтесь лечь или хотя бы сесть, расстегните воротник одежды, попросите родственников открыть окно или форточку, измерить артериальное давление. Можно принять таблетку нитроглицерина под язык и повторить через 5 минут, но не более 3 раз подряд", — отмечает врач.

Чтобы восстановиться после инфаркта миокарда, необходимо следовать рекомендациям врача-кардиолога. Как правило, речь идет о назначении ряда препаратов, уменьшающих риск развития повторного инфаркта, снижающих развитие атеросклероза сосудов сердца, уменьшающих кислородное голодание клеток сердца. В ряде случаев в сосуды сердца устанавливается стент. Будьте готовы к тому, что некоторые препараты надо будет принимать всю жизнь, если вы хотите избежать инфаркта миокарда в будущем. Кроме того, лечащий врач обязательно даст рекомендации по изменению образа жизни, в том числе правильному питанию, борьбе с вредными привычками, оптимальному для вас весу, необходимой физической нагрузке, объяснит, какие исследования и в какие сроки необходимо проводить.

Доврачебная помощь при инфаркте миокарда

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Бучина Екатерина Ведущий специалист Специалист Горбунова София Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы Специалист Бутина Екатерина Ведущий специалист

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