Невролог: "Вирус герпеса может быть причиной хронической усталости"

Мигрень, озноб, кашель: какие признаки сигнализируют о синдроме хронической усталости

4:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Синдромом хронической усталости (СХУ) в медицине принято называть состояние, когда человек без объективных причин испытывает выраженный упадок сил на протяжении 6 и более месяцев. Такое состояние обычно не проходит после отдыха, даже продолжительного, и часто сопровождается мышечными болями, увеличением лимфатических узлов, нарушениями мышления и сна и другими признаками болезни.

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Отчего возникает синдром хронической усталости, рассказала невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Причины хронической усталости

"Причины, которые приводят к синдрому хронической усталости, пока до конца не исследованы. Среди возможных гипотез — генетические предпосылки, сбои в работе иммунной системы, гормональный дисбаланс. Но ведущей причиной считаются перенесенные инфекционные заболевания, в частности, вызванные вирусами герпеса 4, 5 и 6-го типа", — говорит врач.

Характерные симптомы, которые могут указывать на синдром хронической усталости:

частые головные боли,

боли в мышцах,

головокружение,

онемение и покалывание в области лица, рук и ног,

озноб,

боль в горле,

кашель,

повышенное потоотделение,

чувствительность к свету, запахам, шуму,

перепады настроения,

раздражительность,

чувство "тумана в голове",

снижение памяти и внимания.

Причем эти симптомы обостряются при малейшей нагрузке. И активность, которая обычно не вызывала у человека никаких сложностей, становится непосильной.

Сходные с синдромом хронической усталости состояния — астения и постковидный синдром. Также похожий симптомокомплекс может развиваться при ряде соматических, гормональных патологий. Чтобы отличить синдром хронической усталости от других болезней, были разработаны специальные диагностические критерии.

Диагноз "синдром хронической усталости" ставят, если у человека есть все три обязательных и хотя бы один дополнительный признак.

Обязательные признаки синдрома хронической усталости:

существенное снижение активности по сравнению с периодом до болезни,

недомогание после нагрузок,

отсутствие чувства отдыха и свежести после сна.

Дополнительные признаки синдрома хронической усталости:

расстройства интеллекта и мышления,

ортостатическая нетолерантность — резкое усиление симптомов в вертикальном положении.

"Самые распространенные триггеры (спусковые крючки) астении — дефицит сна, стресс, недоедание, например, диеты со строгим дефицитом калорий, обезвоживание, беременность", — объясняет Екатерина Демьяновская.

Однако есть более серьезные и не такие очевидные причины, которые могут привести к появлению ощущения постоянной усталости. Одна из них — апноэ во сне.

При апноэ у спящего человека происходят кратковременные — до 10 секунд — остановки дыхания. Чем чаще они случаются, тем сильнее падает уровень кислорода в крови. При этом концентрация углекислого газа увеличивается. Чтобы исправить ситуацию и восстановить дыхание, мозг переводит человека из фазы глубокого сна в фазу сна поверхностного. За ночь такие "микропробуждения" могут случаться десятки раз. Безусловно, качество сна при этом сильно страдает и человек с утра чувствует себя невыспавшимся и изможденным.

Другая неочевидная причина чувства хронической усталости — анемия. Нехватка гемоглобина приводит к кислородному голоданию тканей и органов, в первую очередь головного мозга. В результате развивается хроническая усталость, сонливость.

"Постоянная усталость, увеличение веса или, наоборот, беспричинное похудение, озноб или чувство жара, сухость кожи, депрессия, раздражительность, сонливость или, наоборот, уменьшение потребности во сне могут быть признаками нарушения функции щитовидной железы. Как недостаток, так и избыток тиреоидных гормонов приводит к появлению тревожной симптоматики и требуют лечения", — рассказывает специалист.

Среди других неочевидных причин астении и усталости — сахарный диабет, болезни сердца и в целом любые перенесенные острые патологии, хирургические операции, изнуряющие длительные хронические заболевания. Состояния, сопровождающиеся снижением активности и работоспособности, требуют тщательной диагностики и лечения. Поэтому игнорировать тревожные симптомы не стоит — нужно как можно скорее обратиться к врачу: терапевту, неврологу, эндокринологу или другому профильному специалисту.

Синдром хронической усталости. Что делать?

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Балюра Елена Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д) Специалист Сыч Антонина Ведущий специалист Специалист Ларина Татьяна Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)

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