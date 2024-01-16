Названы полезные "зимние" продукты для борьбы с вирусами и профилактики деменции

Эксперт перечислила полезные "зимние" продукты

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Сезонное питание играет важную роль в поддержании здоровья в любом возрасте, но особенно это актуально для людей пожилого возраста. Зачастую их иммунитет ослаблен, а организм нуждается в постоянном поддержании нужными витаминами, макро- и микроэлементами. Восполнить дефициты всегда помогают качественные и свежие продукты.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Зимой это сделать чуть труднее, чем летом, но всё же возможно. В январе можно найти множество полезных продуктов, которые помогут организму восстановиться после праздников и главное — поддерживать свой иммунитет, рассказывает читателям Pravda.Ru бренд-шеф сети пансионатов "Тёплые беседы" Тамара Мосева.

Полезные и доступные "зимние" продукты

Один из самых полезных продуктов зимой — это цитрусовые. Грейпфрут, апельсины, лимоны — все они богаты витамином C, который необходим для поддержания иммунной системы. Также цитрусовые содержат антиоксиданты, помогающие организму бороться с вирусами, — то, что надо, чтобы не поддаться гриппу.

Еще одним полезным и доступным зимой продуктом являются орехи. Они богаты полезными жирными кислотами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Продукт особенно полезен для старшего поколения, так как орехи помогают не только снижать уровень сахара в крови, но и способствуют улучшению памяти, а это в свою очередь очень важно для профилактики деменции. Пекан, грецкие орехи, фундук, кешью и кедровые орехи содержат витамины группы В, магний, кальций и цинк, помогающие в сохранении здоровья костей и укреплении организма в целом.

Включение железа и клетчатки в рацион позволяет поддерживать здоровье крови, сердечно-сосудистой системы, а также улучшает работу пищеварительной системы. Хороший источник железа:

мясо,

рыба,

орехи.

Клетчатку можно найти в сезонных фруктах (яблоки, мандарины, апельсины), овощах (капуста, морковь, редька) и бобовых. Эти продукты будут особенно полезны для пожилых людей, так как им требуется больше времени на усвоение питательных веществ.

Даже в январе питание может быть сбалансированным и разнообразным, а правильный рацион позволяет отлично чувствовать себя даже в самый "простудный” сезон.

Лучшие Зимние Продукты для Активации Основных Систем Организма

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Специалист Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине) Специалист Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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