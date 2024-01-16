Названы полезные "зимние" продукты для борьбы с вирусами и профилактики деменции

Сезонное питание играет важную роль в поддержании здоровья в любом возрасте, но особенно это актуально для людей пожилого возраста. Зачастую их иммунитет ослаблен, а организм нуждается в постоянном поддержании нужными витаминами, макро- и микроэлементами. Восполнить дефициты всегда помогают качественные и свежие продукты.
Зимой это сделать чуть труднее, чем летом, но всё же возможно. В январе можно найти множество полезных продуктов, которые помогут организму восстановиться после праздников и главное — поддерживать свой иммунитет, рассказывает читателям Pravda.Ru бренд-шеф сети пансионатов "Тёплые беседы" Тамара Мосева.
Один из самых полезных продуктов зимой — это цитрусовые. Грейпфрут, апельсины, лимоны — все они богаты витамином C, который необходим для поддержания иммунной системы. Также цитрусовые содержат антиоксиданты, помогающие организму бороться с вирусами, — то, что надо, чтобы не поддаться гриппу.
Еще одним полезным и доступным зимой продуктом являются орехи. Они богаты полезными жирными кислотами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Продукт особенно полезен для старшего поколения, так как орехи помогают не только снижать уровень сахара в крови, но и способствуют улучшению памяти, а это в свою очередь очень важно для профилактики деменции. Пекан, грецкие орехи, фундук, кешью и кедровые орехи содержат витамины группы В, магний, кальций и цинк, помогающие в сохранении здоровья костей и укреплении организма в целом.
Включение железа и клетчатки в рацион позволяет поддерживать здоровье крови, сердечно-сосудистой системы, а также улучшает работу пищеварительной системы. Хороший источник железа:
Клетчатку можно найти в сезонных фруктах (яблоки, мандарины, апельсины), овощах (капуста, морковь, редька) и бобовых. Эти продукты будут особенно полезны для пожилых людей, так как им требуется больше времени на усвоение питательных веществ.
Даже в январе питание может быть сбалансированным и разнообразным, а правильный рацион позволяет отлично чувствовать себя даже в самый "простудный” сезон.
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