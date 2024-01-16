Врач: "Бульоны, тушёные овощи и крупы снижают вероятность изжоги"

Врач перечислила продукты, помогающие облегчить изжогу

3:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Изжога — чувство жжения в области груди, нередко сочетающееся с кислой или горькой отрыжкой, — знакома едва ли не каждому. Врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала читателям Pravda.Ru, какие продукты помогут избавиться от неприятных ощущений.

Фото: https://www.ccendoscopy.com/news/heartburn-acid-reflux-and-gerd-what-s-the-difference

Какие продукты облегчают изжогу

Изжога возникает, когда содержимое желудка попадает в пищевод или глотку. Это происходит, если сфинктер, соединяющий желудок и пищевод, не может достаточно эффективно удерживать перевариваемую пищу. Она поднимается по пищеводу и раздражает его слизистую оболочку, вызывая характерные симптомы: жжение, боль.

Такое состояние может развиваться на фоне некоторых заболеваний, однако довольно часто оно возникает при нарушении образа жизни. Так, изжога может появиться, если человек ест слишком большие порции, сразу после еды принимается за активный физический труд или, наоборот, ложится отдохнуть. Влияет на развитие изжоги и сам выбор продуктов и блюд. Например, употребление острой, жирной или кислой пищи, а также шоколада и алкоголя может провоцировать изжогу.

"Снижает вероятность изжоги рацион, включающий тушеные или запеченные овощи, салаты с нежирными и некислыми заправками, бульоны, постное мясо (индейка, курица, говядина). Полезны продукты, содержащие большое количество клетчатки (например, овощи, крупы), — они препятствуют перееданию и способствуют нормализации пищеварения в целом. Продукты с низким уровнем кислотности (бананы, дыня, цветная капуста, орехи) не провоцируют повышенную кислотность и также способствуют уменьшению изжоги. Продукты, содержащие большое количество воды (сельдерей, огурцы, арбуз), помогают снизить концентрацию желудочного сока и уменьшить изжогу", — рассказывает врач.

Есть распространенное мнение, что уменьшению изжоги способствует молоко. Действительно, оно может принести временное облегчение за счет того, что обволакивает слизистую оболочку пищевода и создает своеобразную прослойку между ней и кислым содержимым желудка. Однако стоит помнить, что жирное молоко способно, напротив, усугубить симптомы. Похожим успокаивающим свойством обладает нежирный йогурт. Кроме того, он способствует улучшению работы всей пищеварительной системы благодаря содержащимся в нем пробиотикам.

"Однако наиболее эффективна в борьбе с изжогой коррекция образа жизни. Чтобы избежать излишнего давления на желудочный сфинктер, рекомендуется уменьшить порции блюд. Как правило, нам достаточно меньшего количества пищи для насыщения, но мы едим по привычке, за просмотром интересного видео или за компанию. Сразу после еды следует избегать резких движений: не нужно наклоняться, чтобы завязать шнурки, поднимать тяжести, бегать. При этом отдых в горизонтальном положении также неполезен: из-за смещения центра тяжести тела давление на сфинктер увеличивается, а вероятность изжоги возрастает. Лучше всего после еды выйти на спокойную прогулку на свежем воздухе. Еда успеет "улечься" в животе, и организм вернется в нормальное рабочее состояние, — напоминает врач.

Важно помнить, что изжога может указывать на серьёзные заболевания желудочно-кишечного тракта. Если состояние возникает регулярно, а облегчения нет даже после перечисленных рекомендаций, стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате Специалист Александрина Елена Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита Специалист Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

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