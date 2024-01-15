Диетолог Кабанов: "При простуде стоит ограничить мясные и молочные продукты"

Диетолог перечислил вредные при ОРВИ продукты

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

При любом восстановлении после заболевания, а тем более во время борьбы с вирусом прописывают диетическое питание, к примеру, стол номер 5. Эта диета подходит при хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, но и при ОРВИ дать возможность вашей печени не утруждать себя будет не лишним, отмечает специально для читателей Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: http://healthexpress.ba/

Правильное питание при ОРВИ

"Важно ограничить потребление слишком жирных мясных и молочных продуктов при ОРВИ. Необходимо дать возможность организму сконцентрироваться на борьбе с вирусом. Старайтесь употреблять вареные, тушеные блюда, исключите жареные и копченые продукты", — предупреждает диетолог.

Лучше увеличить употребление ягод, овощей и фруктов, которые легко усваиваются, а также богаты витаминами. Особенно важны витамин С и цинк для поддержания или восстановления иммунитета.

Витамина С много в:

шиповнике,

облепихе,

смородине,

перце,

киви,

петрушке.

В цитрусовых, несмотря на расхожее мнение, витамин С, конечно, есть, но в шиповнике в 15-20 раз больше этого витамина, чем в апельсине. А в петрушке в три раза больше витамина С.

Цинк в значительном количестве содержится в морской капусте, тыквенных семечках, кедровых орехах, в горохе и бобовых.

Кроме того, специи, такие как корица, корень имбиря, карри, васаби, тоже обладают противовоспалительными свойствами. Но диетолог не рекомендует слишком много употреблять специй. Конечно, от простуды поможет, но вот вред для ЖКТ может быть приличный.

"Мед или варенье в умеренных количествах могут быть полезными, но это точно не панацея от ОРВИ. К тому же с вареньем вы съедите больше сахара, чем ягод. А это точно не поможет вам выздороветь. Лучше купить замороженных ягод, немного добавить сахара. На 150-200 г ягод буквально одну чайную ложку сахара для вкуса. Употреблять ягоды с обильным теплым питьем. К примеру, в облепиху или смородину добавить немного меда вместо сахара и специй. Получится неплохой витаминный набор", — отмечает Алексей Кабанов.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Лебедь Дмитрий Врач-терапевт, врач функциональной диагностики Специалист Крамерова Алла Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др Специалист Вишнякова Ольга Врач терапевт, врач общей практики

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