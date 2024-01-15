Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова
Диетолог Кабанов: "При простуде стоит ограничить мясные и молочные продукты"

Диетолог перечислил вредные при ОРВИ продукты

2:20
Здоровье » Здоровье и профилактика

При любом восстановлении после заболевания, а тем более во время борьбы с вирусом прописывают диетическое питание, к примеру, стол номер 5. Эта диета подходит при хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, но и при ОРВИ дать возможность вашей печени не утруждать себя будет не лишним, отмечает специально для читателей Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Диетолог перечислил вредные при ОРВИ продукты
Фото: http://healthexpress.ba/

Правильное питание при ОРВИ

"Важно ограничить потребление слишком жирных мясных и молочных продуктов при ОРВИ. Необходимо дать возможность организму сконцентрироваться на борьбе с вирусом. Старайтесь употреблять вареные, тушеные блюда, исключите жареные и копченые продукты", — предупреждает диетолог.

Лучше увеличить употребление ягод, овощей и фруктов, которые легко усваиваются, а также богаты витаминами. Особенно важны витамин С и цинк для поддержания или восстановления иммунитета.

Витамина С много в:

  • шиповнике,
  • облепихе,
  • смородине,
  • перце,
  • киви,
  • петрушке.

В цитрусовых, несмотря на расхожее мнение, витамин С, конечно, есть, но в шиповнике в 15-20 раз больше этого витамина, чем в апельсине. А в петрушке в три раза больше витамина С.

Цинк в значительном количестве содержится в морской капусте, тыквенных семечках, кедровых орехах, в горохе и бобовых.

Кроме того, специи, такие как корица, корень имбиря, карри, васаби, тоже обладают противовоспалительными свойствами. Но диетолог не рекомендует слишком много употреблять специй. Конечно, от простуды поможет, но вот вред для ЖКТ может быть приличный.

"Мед или варенье в умеренных количествах могут быть полезными, но это точно не панацея от ОРВИ. К тому же с вареньем вы съедите больше сахара, чем ягод. А это точно не поможет вам выздороветь. Лучше купить замороженных ягод, немного добавить сахара. На 150-200 г ягод буквально одну чайную ложку сахара для вкуса. Употреблять ягоды с обильным теплым питьем. К примеру, в облепиху или смородину добавить немного меда вместо сахара и специй. Получится неплохой витаминный набор", — отмечает Алексей Кабанов.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики

Специалисты

4.8
99 отзывов
 Лебедь
Дмитрий Николаевич
Терапевт
Стаж 28 лет
Приём от 2500 руб.
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
4.6
1 отзыв
 Крамерова
Алла Александровна
Терапевт
Стаж 30 лет
Приём от 1850 руб.
Медицинский центр К-Медицина
Проспект Мира, д. 105, стр. 1
4.4
36 отзывов
 Вишнякова
Ольга Дмитриевна
Терапевт
Стаж 36 лет
Врач высшей категории
Приём от 3350 руб.
Семейная на Измайловской
ул. Первомайская, д. 42

Клиники

9.8
2947 отзывов
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
36 отзывов
 Центр УЗИ диагностики медицинский центр
ул. Б. Черкизовская, д. 5
Преображенская пл.
Семеновская
Бульвар Рокоссовского
Черкизовская
Бульвар Рокоссовского
Локомотив
Измайлово
Электрозаводская
Центр УЗИ диагностики на Преображенской площади. Предлагает услуги: УЗИ сердечно-сосудистой системы, УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ м... читать далее »
Первичный приём от 4000 руб.
9.7
111 отзывов
 Иммунолаб Медикал медицинский центр
Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6 подъезд 6, 2 этаж, офис 211
Войковская
Октябрьское поле
Зорге
Панфиловская
Стрешнево
Хорошевская
Народное ополчение
Иммунолаб Медикал – многопрофильный медицинский центр и лаборатория.
Первичный приём от 3509 руб.

Новости Все >
Найдено объяснение необычному составу лунной лавы
Эксперт рассказал, как обращаться с чужой собакой
Сэндвич с сыром по традицинному британскому рецепту
Ученые США нашли способ увеличить продолжительность жизни женщин
Подкожные клещи: что это за "зверь" и как от них избавиться
Супруга Игоря Николаева ответила на слухи о разводе с композитором
В Московском академическом театре сатиры состоится премьера спектакля "Пигмалион"
Депутаты сейма Латвии потребовали, чтобы Макрон запретил спортсменам из России въезд на ОИ-2024
Мать ребёнка, получившего химический ожог в курганской больнице, подала на медучреждение в суд
Фильм "Оппенгеймер" завоевал восемь наград
Популярное
Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы

Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.

День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние "огоньки"
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние "огоньки"
Уникальные яблони для сада: огородники назвали топ-4 сортов для дачи — дают сладкие и сочные плоды
Эта запеканка "по-литовски" должна быть в каждой книге рецептов: необычайно вкусное и простое блюдо
Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк Дроны и тоннели врага оказались причиной тяжелого продвижения ВС РФ в зоне СВО Любовь Степушова
Какие бренды моторного масла стали лидерами после отказа крупных импортных производителей в России
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Брусочки из творога на завтрак или к чаю: такие нежные, что тают во рту
Брусочки из творога на завтрак или к чаю: такие нежные, что тают во рту
Последние материалы
Депутаты сейма Латвии потребовали, чтобы Макрон запретил спортсменам из России въезд на ОИ-2024
Мать ребёнка, получившего химический ожог в курганской больнице, подала на медучреждение в суд
Фильм "Оппенгеймер" завоевал восемь наград
3 лучших фильма о нападении на человечество фантастических существ
3 лучших фильма о попытках спасения при авиакатастрофе
Врач: "Боли в кистях рук часто возникают при сахарном диабете"
Bild: Россия нападет на Восточную Европу в 2025 году
Повар рассказал, как приготовить вкусную уху
Посольство РФ: власти Латвии собираются депортировать 72-летнюю россиянку, не сдавшую латышский язык
Что такое лудомания и чем она опасна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников