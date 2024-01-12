Врач: этот доступный и недооцененный продукт полезен для костей и суставов

Болезненные ощущения в суставах могут возникать по множеству причин. Среди основных факторов — износ хрящевой ткани, воспалительные процессы (артрит), нарушения обмена веществ, ведущие к подагре.
Недостаток питательных веществ, важных для здоровья костей, таких как кальций, фосфор и витамины группы D, также может усугублять проблемы с суставами. Регулярная физическая нагрузка и сбалансированное питание играют важную роль в поддержании суставного здоровья. Про особенности рациона для укрепления костей и суставов рассказала читателям Pravda. Ru врач, специалист по санитарии ООО "УК "ФОР" Галина Есипова.
В поддержании здоровья костей и суставов нам может помочь очень доступный и недооцененный продукт — мойва. Давно прошли те времена, когда эта рыба считалась годной только для кошек. Современные врачи, как в России, так и за рубежом давно по достоинству оценили эту маленькую северную рыбешку, которая поистине является кладезем витаминов и микроэлементов.
Научные исследования, проводившиеся в последние годы, подтвердили, что регулярное употребление мойвы оказывает благотворное воздействие на состояние костной ткани и суставов за счёт высокого содержания кальция и фосфора, необходимых для минерализации костей.
"Мойва — ценный источник нутриентов, важных для костей и суставов. Она богата витамином D, который способствует усвоению кальция, обеспечивая таким образом укрепление костной ткани. 100 г мойвы закрывает суточную потребность организма человека в Омега-3 жирных кислотах, которые снижают воспаления, помогая поддерживать здоровье суставов. Присутствие фосфора в мойве важно для формирования крепких костей и зубов. Магний, также найденный в этой рыбе, играет роль в процессах регуляции нервно-мышечного сокращения, что важно для поддержания функций суставов", — отмечает врач.
Регулярное употребление мойвы может помочь снизить риск развития остеопороза и артрита.
Для сохранения полезных свойств рекомендуется приготовление на пару или запекание рыбы с добавлением трав и лимонного сока. Такой способ минимизирует потерю нутриентов, в отличие от жарки. Регулярное употребление мойвы в таком виде способствует улучшению состояния костей и суставов, обеспечивая организм необходимыми элементами для их восстановления и поддержания.
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