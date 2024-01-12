Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова
Врач: этот доступный и недооцененный продукт полезен для костей и суставов

Врач назвала продукт, полезный для костей и суставов

2:36
Здоровье » Здоровье и профилактика

Болезненные ощущения в суставах могут возникать по множеству причин. Среди основных факторов — износ хрящевой ткани, воспалительные процессы (артрит), нарушения обмена веществ, ведущие к подагре.

Врач назвала продукт, полезный для костей и суставов
Фото: https://www.inaturalist.org is licensed under https://www.inaturalist.org/guide_taxa/1318780

Недостаток питательных веществ, важных для здоровья костей, таких как кальций, фосфор и витамины группы D, также может усугублять проблемы с суставами. Регулярная физическая нагрузка и сбалансированное питание играют важную роль в поддержании суставного здоровья. Про особенности рациона для укрепления костей и суставов рассказала читателям Pravda. Ru врач, специалист по санитарии ООО "УК "ФОР" Галина Есипова.

Рацион питания для укрепления костей и суставов

В поддержании здоровья костей и суставов нам может помочь очень доступный и недооцененный продукт — мойва. Давно прошли те времена, когда эта рыба считалась годной только для кошек. Современные врачи, как в России, так и за рубежом давно по достоинству оценили эту маленькую северную рыбешку, которая поистине является кладезем витаминов и микроэлементов.

Научные исследования, проводившиеся в последние годы, подтвердили, что регулярное употребление мойвы оказывает благотворное воздействие на состояние костной ткани и суставов за счёт высокого содержания кальция и фосфора, необходимых для минерализации костей.

"Мойва — ценный источник нутриентов, важных для костей и суставов. Она богата витамином D, который способствует усвоению кальция, обеспечивая таким образом укрепление костной ткани. 100 г мойвы закрывает суточную потребность организма человека в Омега-3 жирных кислотах, которые снижают воспаления, помогая поддерживать здоровье суставов. Присутствие фосфора в мойве важно для формирования крепких костей и зубов. Магний, также найденный в этой рыбе, играет роль в процессах регуляции нервно-мышечного сокращения, что важно для поддержания функций суставов", — отмечает врач.

Регулярное употребление мойвы может помочь снизить риск развития остеопороза и артрита.

Для сохранения полезных свойств рекомендуется приготовление на пару или запекание рыбы с добавлением трав и лимонного сока. Такой способ минимизирует потерю нутриентов, в отличие от жарки. Регулярное употребление мойвы в таком виде способствует улучшению состояния костей и суставов, обеспечивая организм необходимыми элементами для их восстановления и поддержания.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
Специалист Алпаидзе Георгий
Врач вертебролог
Специалист Дубровская Анна
Специализируется на проведении ультразвукового исследования шейного и поясничного отделов позвоночника, суставов, краниальных сосудов, сосудов шеи, сосудов нижних конечностей, брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, почек, органов малого таза

Специалисты

5.0
55 отзывов
 Рогов
Илья Анатольевич
Ортопед
Стаж 29 лет
Врач высшей категории
Приём от 2000 руб.
Центравиамед на Проспекте Будённого
Будённого проспект, д. 18А
4.9
129 отзывов
 Алпаидзе
Георгий Захарович
Ортопед
Стаж 34 года
Врач первой категории
Приём от 3500 руб.
Ист Клиник в Мытищах
ул. Борисовка, д. 20
4.6
4 отзыва
 Дубровская
Анна Вячеславовна
Ортопед
Стаж 20 лет
Врач второй категории
Приём от 1800 руб.
Клиника здорового позвоночника Здравствуй на Пролетарской
ул. 1-я Дубровская, д. 1, корп. 2

Клиники

9.9
60 отзывов
 Акжигитов Руслан Рашитович медицинская клиника
Грохольский пер., д. 12
Комсомольская
Комсомольская
Охотный ряд
Проспект мира
Проспект мира
Сухаревская
Первичный приём от 2000 руб.
9.8
2947 отзывов
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
1313 отзывов
 Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 108
Братиславская
Люблино
Марьино
Клиника здорового позвоночника. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний суставов и позвоночника. В клинике осуществляется консультативны... читать далее »
Первичный приём от 990 руб.

Новости Все >
"АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд
Сытный пирог с сочной начинкой из мяса и овощей
Эти жуткие жёлтые пятна под мышками на белой одежде: 6 дешевых средств, которые помогут от них избавиться
Тренер Янчук: в четвертьфинале Australian Open теннисисту Рублёву предстоит встреча с сильным соперником
Губернатор Хоценко рассказал о судьбе старого кадетского корпуса в Омске
Чипсы и алкоголь вытягивают силы из организма
76 500 рублей за килограмм соли: почему любители высокой кухни предпочитают такую дорогую соль?
Жители Омска массово заболевают пневмонией из-за затопленного подъезда
Стало известно, почему за управление авто с МКПП грозит штраф до 15 000 руб
Глава СКР Бастрыкин встал на сторону волгоградки, ослепшей из-за косметолога
Популярное
Этот суперклей поможет даже в космосе: прочнее быть не может

Ученые из Китая разработали супрамолекулярный клей, способный эффективно скреплять поверхности даже при экстремальных температурах.

Ученые разработали вещество для стойкого скрепления вещей
Закуска из яичных блинчиков с крабовыми палочками
Бомбическая закуска с крабовыми палочками: готовится быстро, съедается мгновенно
Быстрый торт из печенья станет любимой вкуснятиной к чаю: полюбит вся семья
Три частые ошибки при выращивании огурцов, которые губят урожай
Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Джо Байден сможет обойти конгресс по вопросу помощи Украине Дмитрий Плотников Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
4 способа заделать щель между ванной и стеной: покажите мужу
Американские аналитики рассказали, как Россия уводит у США и их союзников золото
Эти вареники с картошкой настолько вкусные, что им не суждено остыть
Эти вареники с картошкой настолько вкусные, что им не суждено остыть
Последние материалы
"АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд
Сытный пирог с сочной начинкой из мяса и овощей
Эти жуткие жёлтые пятна под мышками на белой одежде: 6 дешевых средств, которые помогут от них избавиться
Тренер Янчук: в четвертьфинале Australian Open теннисисту Рублёву предстоит встреча с сильным соперником
Губернатор Хоценко рассказал о судьбе старого кадетского корпуса в Омске
Чипсы и алкоголь вытягивают силы из организма
76 500 рублей за килограмм соли: почему любители высокой кухни предпочитают такую дорогую соль?
Жители Омска массово заболевают пневмонией из-за затопленного подъезда
Стало известно, почему за управление авто с МКПП грозит штраф до 15 000 руб
Глава СКР Бастрыкин встал на сторону волгоградки, ослепшей из-за косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников