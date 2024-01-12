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Ирина Гусакова
Врач развеяла миф о пользе воды с лимоном

Гастроэнтеролог: польза воды с лимоном сильно преувеличена

3:12
Здоровье » Здоровье и профилактика

Считается, что лимонная вода помогает быстро сбросить лишний вес, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Гастроэнтеролог, врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала читателям Pravda.Ru, так ли это на самом деле.

Гастроэнтеролог: польза воды с лимоном сильно преувеличена
Фото: Нейросеть Шедеврум

Вода с лимоном — всем ли нужно начинать с нее день

Начинать утро со стакана воды с долькой лимона натощак — модный тренд. Но достоверных научных исследований, которые бы подтвердили исключительную пользу этой привычки, нет.

"Совет пить воду с лимоном часто аргументируют тем, что это поможет запустить пищеварение и ускорить метаболизм, то есть обмен веществ. Якобы благодаря лимону организм будет быстрее и качественнее усваивать питательные вещества и витамины. Это не совсем так. Вода сама по себе важна для нормального пищеварения. Она размягчает пищевой комок и способствует его мягкому прохождению по кишечнику в процессе переваривания. И лимон здесь никакой роли не играет", — объясняет врач.

Лимонная вода может быть источником витамина С, которого в цитрусе действительно много. Аскорбиновая кислота — важный для здоровья нутриент. Она участвует в метаболизме железа и выработке коллагена, благодаря ей лучше усваивается фолиевая кислота и витамин Е. Кроме того, витамин С — это мощный антиоксидант, который защищает клетки от преждевременного старения. Но в воде, в которую добавили несколько долек лимона, витамина С мало. Кажется, гораздо легче съесть несколько мандаринов. А антиоксидантами богаты многие ягоды, фрукты и овощи, комментирует Екатерина Кашух.

Ещё один популярный аргумент в пользу лимонной воды касается артериального давления.

"Есть несколько исследований, которые показывали, что лимон способствует снижению систолического артериального давления (на тонометре обозначается первым или верхним числом). Но относиться к этому как к лечебной рекомендации опасно. Высокое артериальное давление — это симптом, который указывает на какие-то нарушения в работе организма. Поэтому повышенное давление важно обсудить с врачом — он поможет найти причину такого состояния и подберёт эффективное лечение", — советует специалист.

Наконец, лимонной воде часто приписывают способность выравнивать кислотно-щелочной баланс. От уровня PH зависит функционирование внутренних органов и систем, работа пищеварительных ферментов. Но здоровый организм сам в состоянии регулировать кислотно-щелочной баланс. А вот если он по каким-то причинам нарушен, исправлять это нужно с помощью врача.

Так что, по словам врача, добавлять или нет лимон в воду — дело вкуса.

"Для поддержания здоровья человеку каждый день необходимо выпивать достаточно воды. И вот если пить простую воду не нравится, можно добавить в неё пару долек лимона, свежего огурца или несколько листиков мяты. При этом важно помнить, что лимон может быть противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А избыток витамина С может привести к расстройству желудка", — резюмирует врач.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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