Диетолог назвал продукты, улучшающие работу ЖКТ

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Микробиом человека — это совокупность бактерий, которые живут в нашем организме. Причем роль их важнейшая и решающая для жизненных процессов, обмена веществ и формирования иммунитета.

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Этот защитный механизм формируется и меняется на протяжении жизни человека. На его состав влияют множество факторов: питание, экология, прием лекарственных средств. Не исключено, что микробиом в ближайшем будущем признают отдельным органом с перечислением всех функций и пользы. О роли микробиома в профилактике диабета, онкологии и болезней сердца рассказал читателям Pravda. Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Главная польза микробиома

Полезные бактерии борются с патогенными микроорганизмами, которые зачастую и являются причиной многих заболеваний. Вторая серьезная функция — предотвращение хронического воспаления, которое в свою очередь вызывает сердечно-сосудистые заболевания, диабет, а также онкологические заболевания.

Принцип работы этой системы защиты заключается во взаимодействии с иммунными клетками. Оптимально работающий механизм бактерий помогает им защищать организм извне и предотвращает атаки на собственный организм.

Многие исследования доказывают, что правильно функционирующий микробиом повышает эффективность химиотерапии у онкобольных, снижает побочные эффекты.

Зачастую первопричина многих заболеваний кроется в нарушении бактериального баланса. Главная причина нарушения работы микробиоты — чрезмерное употребление антибиотиков, которые нарушают бактериальный баланс. К сожалению, мы можем получать дозы антибиотиков бесконтрольно — вместе с мясной и молочной продукцией. Все дело в том, что производители используют антибиотики при кормлении животных. Жуткие условия содержания животных на фермах не оставляют выбора. Но страдает в итоге наш организм, мы уничтожаем собственные защитные системы, плюс ко всему вырабатывается антибиотикорезистентность.

Сбой баланса бактериальной защиты приводит к:

ожирению,

желудочно-кишечным заболеваниям,

проблемам с метаболизмом.

Больные атеросклерозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом также имеют проблемы с микробиомом.

Почему страдает микробиом?

На этот уникальный механизм влияет несколько факторов: экология, физическая активность, но главное — питание. Основной пищей для бактерий является клетчатка, которой больше всего в растительном рационе. Главные проблемы — избыток животной пищи, соли и сахара. В итоге в кишечнике размножаются болезнетворные бактерии, которые как раз питаются мясом и сахаром. Продукты жизнедеятельности этих бактерий вызывают воспаление, нарушение обмена веществ и, как следствие, проблемы с иммунитетом.

Как улучшить работу ЖКТ

Прежде всего — сбалансировать питание, добавляя в рацион как минимум 20-30 г клетчатки в день. Основные источники клетчатки — фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, бобовые. Для нормы достаточно съедать ежедневно 2-3 овоща и фрукта, чашку фасоли или бобовых, хлеб из муки грубого помола.

Можно употреблять продукты на растительной основе, которые заменяют мясо. К сожалению, в мясе и мясных продуктах слишком много насыщенных жиров, чрезмерное употребление мяса скорее приносит больше вреда, чем пользы нашему организму. Однако многие из нас привыкли к вкусу и консистенции мяса. Так просто сложно отказаться от этого продукта. Тут как раз на помощь приходят растительные аналоги мяса или просто растительное мясо. Этот современный продукт уже регулярно присутствует на полках магазинов. На вкус вы вряд ли найдете отличие от оригинального мяса, консистенция максимально повторяет структуру мясного продукта. Но насыщенных жиров животного происхождения в растительном мясе нет. Жиры исключительно растительные, то есть ненасыщенные. Вред от их употребления отсутствует.

"Выбирайте продукты, богатые растительными ненасыщенными жирами. Это растительные масла, авокадо, орехи. Серьезно сократите потребление добавленного сахара или откажитесь от сахара совсем. Помните, что во многие продукты производители добавляют сахар почти бесконтрольно. Внимательно изучайте состав продуктов перед покупкой", — предупреждает диетолог.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Ниязов Аслан Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит. Специалист Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате Специалист Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

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