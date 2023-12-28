Травматолог-ортопед дал рекомендации по восстановлению после травм

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К сожалению, часто так бывает, что на спортивных тренировках мы сталкиваемся с травмами разной степени тяжести. Если не удалось сделать качественно разогрев и растяжку, то первым сигналом станет боль в мышцах, а вот более интенсивные нагрузки чреваты серьезными травмами. Травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов рассказал читателям Pravda.Ru о том, как недолеченные заболевания опорно-двигательного аппарата могут перерасти в более серьезные патологии, чему важно уделить внимание для восстановления после травм.

Фото: https://selinashah.com/

Последствия травм опорно-двигательного аппарата

Недолеченные или неправильно вылеченные заболевания опорно-двигательного аппарата становятся причиной ортопедических проблем и сложных патологий.

Переход в хроническую форму ортопедических заболеваний

Некоторые заболевания и повреждения могут стать хроническими, если не получают должного лечения. Например, заболевания суставов, деформация стопы, патологии позвоночника: они беспокоят пациента длительное время и приводят к дегенеративными изменениям в тканях и системах организма. Это приводит к потере функциональности и, как итог, снижению двигательной активности, а также к систематическому появлению болевых ощущений.

Хронические воспалительные заболевания в суставах

Одним их распространенных примеров является ревматоидный артрит. Если вы не будете уделять должное внимание правильным тренировкам, лечению заболеваний на ранних стадиях, если будете пренебрегать терапией, которую назначает врач, заболевание может перейти в хроническую форму и влиять на качество жизни.

Осложнения при переломах

Некачественное лечение переломов, несоблюдение рекомендаций в процессе заживления — причины различных деформаций в области перелома. Именно поэтому важно соблюдать все сроки восстановления, которые рекомендует врач, чтобы избежать сложно излечимых или неизлечимых изменений. Конечно, вернуться к спортивным тренировкам хочется как можно скорее, но в данном случае срабатывает пословица: "поспешишь, людей насмешишь!".

Миозит и миопатия

Воспалительные процессы в мышцах, при которых вы не уделяли внимание качеству лечения, становятся причиной развития запущенного миозита и миопатий, которые отбрасывают ваш прогресс в тренировках на несколько месяцев и требуют длительных лечебных и восстановительных процедур.

Риск развития дополнительных ортопедических заболеваний

Недолеченные заболевания могут стать первым элементом, которые, как в "эффекте домино", станут причиной развития ортопедических заболеваний. Например, если вы повредили коленный сустав и не дали время на восстановление, у вас меняется походка, что в свою очередь становится причиной болей в стопе и ее деформации.

Общие рекомендации по восстановлению после травм

Восстановление после травмы во время тренировок — важный этап тренировочного процесса, который поможет избежать дополнительных повреждений и позволит вернуться к тренировкам без осложнений. Чтобы процесс прошел максимально эффективно, важно выполнять данные рекомендации.

Само не пройдет!

Даже если вам кажется, что полученная травма не несет никакого риска, обратитесь к врачу! Не имея профильного образования, вы не сможете оценить уровень повреждения, поставить диагноз и назначить лечение. А значит, нужно прийти на прием к травматологу, чтобы исключить серьезные патологии.

Приложите холод

Лед или холодные предметы помогут снизить отек. Держите лед на поврежденной области. Оптимальное время: 5-10 минут, каждые 30 минут в первые 2-3 часа (хотя тут все зависит от степени повреждения). Дальнейшее использование бесполезно, но в первые часы такая рекомендация показывает эффективность.

Покой и ограничение активности

В первые дни после травмы важно хорошо отдохнуть и иммобилизовать поврежденную конечность или часть организма. Избегайте любой активности, которая может усугубить травму!

Компрессия

Используйте эластичные бинты или компрессионное белье для уменьшения отека. Отличным решением станет применение кинезиотейпов при мышечной боли или отечности. Они помогут уменьшить неприятные ощущения, восстановить лимфоток и, например, улучшить подвижность суставов, если они получили травму.

Принимайте обезболивающие и противовоспалительные препараты

Если врач назначил вам противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, или обезболивающие, чтобы снизить болевой синдром и воспаление, не пренебрегайте медикаментозной помощью!

Физиотерапия

Как только травма начинает заживать, физиотерапия поможет восстановлению функции в поврежденной области. Физиотерапевт, оценив ваше состояние, разработает персональную программу восстановления — важно не пренебрегать занятиями и пройти полный курс физиотерапии для качественного восстановления.

Постепенное возобновление тренировок

Когда лечащий врач разрешит вам, начинайте тренировки, но делайте это постепенно. Можно делать простые упражнения, постепенно увеличивая интенсивность.

Прислушивайтесь к своему телу

Если вы продолжаете чувствовать боль или дискомфорт во время тренировки, сразу прекращайте упражнение. Не торопитесь показывать спортивные рекорды — важно дать телу достаточно времени на полное восстановление.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Специалист Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине) Специалист Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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