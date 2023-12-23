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Ирина Гусакова

Врач рассказала о пользе зелёного чая для похудения

2:56
Здоровье » Здоровье и профилактика

В поиске идеального способа сбросить лишние килограммы мы часто забываем о простом, но мощном решении, которое находится прямо у нас под носом — зеленом чае. Многие исследования подтверждают, что зеленый чай может быть эффективным инструментом в борьбе с лишним весом. Какие вещества, витамины и минералы содержатся в этом напитке и как они влияют на процесс похудения — рассказала читателям Pravda.Ru врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска.

Врач рассказала о пользе зелёного чая для похудения
Фото: Openverse by peyri is licensed under CC BY-ND 2.0

Зеленый чай: натуральное средство для похудения

Одним из ключевых компонентов зеленого чая являются катехины — мощные антиоксиданты, которые способствуют ускорению обмена веществ. Катехины помогают активизировать процесс расщепления жиров в организме, что способствует снижению веса. Важно отметить, что зеленый чай содержит галлат эпигаллокатехина (EGCG), наиболее активную форму катехинов, которая особенно полезна для похудения.

Кроме того, зеленый чай содержит кофеин, который стимулирует метаболизм и повышает энергию, способствуя сжиганию калорий. Благодаря этому зеленый чай может быть отличной альтернативой кофе для тех, кто стремится снизить потребление кофеина.

Витамины и минералы, содержащиеся в зеленом чае, такие как витамин С, витамин В, магний и калий, играют важную роль в поддержании общего здоровья организма во время процесса похудения. Они помогают:

  • поддерживать энергию,
  • укреплять иммунную систему,
  • обеспечивать нормальное функционирование органов.

Как правильно пить зелёный чай

"Рекомендуется употреблять зеленый чай два-три раза в день, предпочтительно перед приемами пищи. Это поможет стимулировать обмен веществ и сжигание жиров. Однако не злоупотребляйте напитком, так как чрезмерное его употребление может вызвать негативные побочные эффекты, связанные с кофеином", — предупреждает эксперт.

Ключевым аспектом является выбор качественного зеленого чая. Обратите внимание на происхождение чая и его качество. Чтобы получить наилучшие результаты, приобретайте чай у надежных производителей и отдавайте предпочтение органическим вариантам. Избегайте добавок и ароматизаторов, которые могут снизить полезные свойства чая.

Зеленый чай является вкусным и полезным напитком, который поможет вам достичь желаемого веса. Однако помните, что похудение — это комплексный процесс, и зеленый чай должен быть лишь одной из составляющих вашей программы по снижению веса. Комбинируйте его со здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями для достижения наилучших результатов.

 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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