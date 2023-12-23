Чем лечить першение в горле?

Першение в горле: врач назвала эффективные методы лечения

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Першение в горле — неприятное проявление дискомфорта, который появляется в ответ на действие самых разных раздражителей. Одновременно с этим першение может являться и первым признаком острого респираторного заболевания. Как избавиться от него? Нужно лечить или само пройдёт? Когда пора бить тревогу? На эти вопросы ответила специально для читателей Pravda.Ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии имени академика Г. Н. Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО Александра Горяйнова.

Фото: https://vselekari.com/

Першение — что за симптом?

В организме всё работает слаженно, как в часовом механизме. Человек часто даже не замечает, когда организм самостоятельно компенсирует какие-либо незначительные отклонения и предотвращает более серьёзные нарушения. Но иногда он посылает нам вполне заметный сигнал, в роли которого может выступать боль. Реакция может быть настолько сильной и неприятной, что человеку будет трудно даже пошевелиться. Боль призывает, а если говорить честно, вынуждает нас щадить больную часть тела.

Першение в горле — тоже сигнал, при котором ощущения не доходят до уровня боли. Оно проявляется в виде щекотания, царапанья, лёгкого покалывания. Важным является то, что все эти ощущения вынуждают человека покашливать и сглатывать слюну, поскольку кажется, что это может облегчить ситуацию. Непосредственная причина возникновения першения — раздражение чувствительных нервных окончаний, расположенных в слизистой оболочке глотки. В зависимости от интенсивности раздражения формируются ощущения разной степени выраженности и окрашенности — от незначительных, саднящих до рвущих, колющих, режущих и даже жгущих болей.

Когда першение нужно лечить?

Першить в горле может не только из-за болезни. Такую реакцию вполне могут вызвать внешние раздражители: дым, некоторые продукты, слишком горячие или, напротив, холодные напитки или блюда. Газировка и сухой воздух в помещении вполне могут стать причиной дискомфорта. Во время длительных голосовых нагрузок (например, у школьных учителей, преподавателей высших учебных заведений) слизистая оболочка ротоглотки высыхает, что также вызывает першение. Кроме того, при некоторых нарушениях работы пищеварительного тракта (гастроэзофагальном рефлюксе) тоже может наблюдаться периодически возникающее першение.

Также першение может выступать сигналом начинающегося острого респираторного заболевания. Основной тревожный звонок — болезненные ощущения. Если першение сопровождается болью в покое и при глотании, то чаще всего мы имеем дело с инфекционно-воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.

Першение, как начальный этап воспаления, сопровождается не только покраснением и локальным повышением температуры слизистой оболочки, но и её высыханием, когда человек испытывает постоянное ощущение сухости. При этом необходимо помнить, что у здорового человека сама по себе слизистая оболочка и те вещества, которые выделяются в слизь, выступают в качестве высокоэффективных защитных барьеров. При высыхании способность слизистой оболочки продолжать участвовать в защите организма от возбудителей инфекций верхних дыхательных путей существенно снижается.

Что будет, если не лечить?

Заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающиеся дискомфортными ощущениями различной степени, даже лёгким першением, чаще носят инфекционно-воспалительный характер. Даже если инициатором начального воспаления выступают респираторные вирусы (вирусы-возбудители ОРЗ), в патологический процесс почти сразу вовлекаются и микроорганизмы, населяющие ротоглотку и участвующие в её защите от инфекций, а также представители патогенной микрофлоры. Если не провести качественное лечение, то даже такой безобидный симптом, как першение, может привести к самым неприятным последствиям. Инфекция начнёт распространяться на другие структуры верхних дыхательных путей, на полость среднего уха, носа, околоносовые пазухи. Частым осложнением становится ларингит, который ко всему прочему выражается потерей голоса. Воспаление вполне может распространиться и в нижние этажи дыхательной системы в виде трахеита и бронхита. Если продолжить игнорировать тревожные сигналы, то заболевание может приобрести хроническое течение.

Конечно, мы все разделяем принципы разумного подхода к лечению тех или иных заболеваний. Вместе с тем следует признать, что нередко причиной развития осложнения является тот факт, что пациент вообще не лечится.

Чем лечить першение в горле?

Есть мнение, что при першении в горле необходимо пить горячие напитки. Это ошибочное суждение, скорее даже вредный совет. Горячее питьё ещё сильнее раздражает поражённую слизистую оболочку. Облегчить состояние могут лишь тёплые напитки, которые следует употреблять маленькими глотками (прихлёбывать).

Но одних лишь немедикаментозных методов для полноценного лечения может и не хватить. Они облегчают состояние, уменьшают боль и выраженность жалоб, но не убирают причины. Более полным лечение получается при сочетании немедикаментозных способов воздействия и специально разработанных лекарственных препаратов. Употребление чая с мёдом или мятой, отвара ромашки, можно сказать, находится на середине этих двух подходов. Если першение является единственным симптомом и не сопровождается повышением температуры тела, выраженным недомоганием, слабостью, потливостью, то с проблемой вполне могут справиться средства для местного лечения. В этом случае мы применяем препараты, действие которых направлено только на местное воспаление и не распространяется на весь организм. При таком подходе активные вещества концентрируются непосредственно в очаге воспаления, их действие развивается быстрее, чем при приёме лекарства внутрь. Компоненты препаратов не попадают во внутренние среды организма, а значит, меньше вероятность возникновения нежелательных эффектов.

Форма препарата — спрей или таблетки для рассасывания — не влияет на эффективность действия. В таблетированных формах представлены разные препараты, включая Аджисепт, Граммидин, Гексорал. Детям чаще всего сложно запастись терпением и дождаться, пока таблетка полностью рассосётся, хочется её скорее разжевать и проглотить. Правда, в этом случае должного эффекта от лекарства добиться будет сложно, поэтому заменяем таблетки спреями. В форме спрея представлены, например, Ингалипт и Граммидин.

Важно подчеркнуть, что в рамках общей терапии заболевания потребуются препараты, которые будут бороться с возбудителями болезни. Если заболевание имеет бактериальную природу, то без назначения антибиотиков не обойтись, при вирусной этимологии применяется противовирусная терапия. Если першение имеет аллергическую природу, то помимо местной терапии потребуется и приём антигистаминных препаратов.

В любом случае комплексное лечение может назначать только квалифицированный специалист, поэтому, прежде чем начинать приём любых лекарств, важно проконсультироваться с врачом.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Лебедь Дмитрий Врач-терапевт, врач функциональной диагностики Специалист Крамерова Алла Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др Специалист Вишнякова Ольга Врач терапевт, врач общей практики

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