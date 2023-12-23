Сидячий образ жизни, неправильно подобранное офисное кресло, матрас недостаточной жесткости — это лишь малая часть рисков, которые влияют на состояние вашей поясницы. Мы часто жалуемся, что поясницу тянет, стреляет и невозможно разогнуться. Врач, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Дарья Черемисова рассказала читателям Pravda.Ru, какие упражнения помогут избавиться от боли в пояснице.
Боль в пояснице может быть вызвана различными причинами:
В народе говорят: "сорвал спину" — повредил ткани, из-за чего ощущается острая боль, которая требует особого внимания: использования согревающих мазей и фиксации с помощью бандажа.
Чтобы вы не испытывали болей в пояснице, необходимо укреплять мышечный корсет, но прежде, чем начать любую программу упражнений, важно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что выбранные упражнения безопасны, если у вас есть какие-то патологические состояния опорно-двигательной системы.
Эффективность упражнений может различаться в зависимости от особенностей вашего организма, уровня физической подготовки и вашей спортивной активности. Увеличивать нагрузку необходимо постепенно, чтобы не получить травму.
Это фактически не упражнение, а база, которой стоит придерживаться постоянно. Вырабатывайте привычку держать спину прямо! Чтобы приучить себя не горбиться, периодически контролируйте положение позвоночника.
Если забываете, на первое время поставьте напоминание в телефон, которое поможет уделять внимание вашему позвоночнику.
Оба упражнения можно повторить несколько раз для усиления эффекта.
Важно помнить, что профилактика боли в пояснице начинается с должного внимания к своему позвоночнику. Выбирайте правильную ортопедическую обувь, матрас, который будет поддерживать позвоночник в течение всей ночи, а также внимательно следите за тем, как вы сидите в течение рабочего дня.
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