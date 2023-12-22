Врач назвал десять признаков, указывающих на проблемы с почками

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По своей форме почка напоминает эмбрион — недаром в китайской медицине считается, что почки — это источник энергии и жизни. Игнорировать проблемы с почками нельзя, ведь они сигнализируют о серьезных сбоях во всем организме. Даже два-три определенных симптома должны вызвать у вас настороженность и ускорить визит к нефрологу.

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О главных признаках проблем с почками рассказывает врач интегративной медицины и кандидат медицинских наук Руслан Масгутов.

Десять признаков, указывающих на проблемы с почками

Синдром хронической усталости

Если вы просыпаетесь уставшим, весь день ощущаете упадок сил и желание поскорее прилечь, возможно, проблема в почках: они не фильтруют жидкость в организме в полной мере и не выводят токсины.

Почки фильтруют от 180 до 200 л жидкости в сутки, поэтому при малейшем сбое в их работе накапливаются продукты распада жизнедеятельности, отсюда — хроническая усталость.

Кстати, витамин D, который так важен для хорошего самочувствия, поступая в организм с пищей или проникая в виде солнечного света через кожу, свою конечную форму принимает именно в почках.

Прерывистый сон, апноэ

Если вы постоянно просыпаетесь среди ночи и долго не можете заснуть, это может указывать на хроническую почечную недостаточность. Причем она может вызывать апноэ.

Кожный зуд

Постоянно зудящая кожа может быть признаком нездорового кишечника и накопленных в организме токсинов, которые не выводятся почками. Такие проявления нельзя игнорировать, тем более если они появились в совокупности с другими: плохим сном и хронической усталостью.

Отеки — опухшее лицо и ноги

Задержка жидкости в организме, особенно мешки под глазами, которые не исчезают даже при достаточном потреблении жидкости и после физической активности, также свидетельствует о проблемах с почками.

Мышечные спазмы

Судороги в ногах говорят о нарушении калиево-натриевого баланса на клеточном уровне. Это может быть связано с недостаточной реабсорбцией, то есть всасыванием необходимых веществ - так называемым обратным осмосом. Один из важных показателей здоровых почек — это скорость клубочковой фильтрации.

Одышка

Почки участвуют в выработке гормона эритропоэтина, с помощью которого формируются эритроциты — красные кровяные тельца, переносящие кислород из легких к тканям и органам.

Когда этого гормона вырабатывается недостаточно, органы страдают от недостатка кислорода, что приводит к одышке.

Конечно, одышка может возникнуть и вследствие проблем с сердечно-сосудистой системой, но, как известно, наш организм — это единое целое, где всё взаимосвязано, поэтому очень важно сходить на обследование и всё выяснить.

Туман в голове

Ощущение тяжести в голове говорит о том, что продукты распада не выводятся из организма в должной степени. Также это может указывать на анемию, связанную с недостатком эритропоэтина, о котором шла речь выше.

Плохой аппетит

Если сниженный аппетит и тошнота со рвотой не связаны с ЖКТ, вы не ощущаете никакой боли и рези в области желудка, вероятно, дело в почках.

Зловонное дыхание

Да, оно может быть связано с кариозными зубами или воспаленными миндалинами, но опять же если продукты распада задерживаются в организме, неприятный запах изо рта сигнализирует о том, что с почками не всё в порядке.

Кровавая моча

Существует такое понятие, как свекольный тест, когда через какое-то время после употребления свеклы моча окрашивается в красный цвет. Это говорит о синдроме повышенной проницаемости кишечника. Но если вы не ели свеклу, а моча стала пенистой и красной, это абсолютно точно означает, что нужно срочно обратиться к врачу!

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Дасаева Людмила Специалист в направлениях: терапия, кардиология, кардиоревматология, нефрология, гериатрия, функциональная и ультразвуковая диагностика Специалист Соколова Светлана Ведущий специалист Специалист Леонтьева Юлия Проводит вакцинацию и наблюдение в поствакцинальном периоде, разработку и подбор индивидуальных схем вакцинации, в том числе у детей с особенностями развития и здоровья

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