Нутрициолог рассказал про правильное сочетание продуктов

3:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Правильное сочетание продуктов в рационе играет важную роль для здоровья человека. Какие продукты лучше сочетать между собой, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами и улучшить усвоение полезных элементов, рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как правильно сочетать продукты

Правильное сочетание продуктов позволяет человеку в долгосрочной перспективе поддержать здоровье и сохранить хороший уровень пищеварения, не допуская вздутия и тяжести в животе. Знание простых и базовых правил сочетания продуктов — основа вашего здоровья.

Регулярное употребление несовместимых продуктов имеет накопительный эффект и со временем приводит к слабому пищеварению, несварению и нарушению обмена веществ, а также накоплению болезней.

Детям, пожилым и людям, ослабленным после болезни или со слабым пищеварением, особенно важно обращать внимание на легкие сочетания продуктов и придерживаться их в своем рационе.

Легкие сочетания продуктов перевариваются хорошо и рекомендованы для ежедневного употребления. Это злаки с запеченными фруктами, легкие виды бобовых (маш и чечевица) с легкими злаками (рис басмати), бобовые с овощами, мясо или рыба с овощами.

Примеры легкого сочетания продуктов:

каша с запеченным яблоком и грушей,

рис басмати с машем или чечевицей (блюдо кичари),

приготовленное мясо с тушеными овощами или овощным салатом и зеленью.

Есть сочетания, которые можно использовать не ежедневно, а несколько раз в неделю при условии хорошего пищеварения, такие как мясо и злаки (например, мясо с макаронами или крупой).

Тяжелые сочетания продуктов допускаются к употреблению разово и ситуативно, например, на праздник, и при условии, что уровень вашего пищеварения позволяет съесть такие блюда. Это могут быть бобовые и мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, а также орехи.

Жиры, например, масла, эксперт рекомендует употреблять с теплой пищей, так они лучше усваиваются.

Если вы хорошо усваиваете молочные продукты, то вы можете иногда их употреблять, но отдельно от другой пищи. Желательно в теплом виде и со специями (куркума, зеленый кардамон, гвоздика, корица).

Свежие фрукты лучше употреблять отдельно от всего, например, на второй завтрак.

Как не рекомендовано сочетать продукты

При планировании своего рациона важно учитывать сезонность продуктов и время года.

Зимой не стоит употреблять большое количество сырой пищи, лучше ее оставить для летнего периода. В холодный сезон подойдет термически обработанная пища — запекание, тушение, приготовление на пару, бульоны, супы, супы-пюре.

Внимательный подход к составлению рациона питания позволит получить максимальную пользу от потребляемых продуктов и поддерживать здоровый образ жизни. Если вы будете придерживаться этих простых рекомендаций, то через месяц-два вы почувствуете легкость в теле, а если были проблемы с пищеварением, то они непременно уйдут.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Сафина Айгуль Заведующая отделением терапии, ревматолог Специалист Смитиенко Анна Врач-терапевт, пульмонолог Специалист Романовская Ксения Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)

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