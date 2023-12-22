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Ирина Гусакова

Врач перечислил нетипичные симптомы инфаркта миокарда

Здоровье » Здоровье и профилактика

Ежегодно в России от инфаркта миокарда умирают свыше 55 тыс. человек. Порой пациент или его близкие просто не могут распознать в нетипичных признаках заболевания смертельно опасный сердечный приступ. Эксперт лаборатории "Гемотест", врач Роман Иванов рассказал читателям Pravda.Ru, какие симптомы указывают на инфаркт миокарда и с какими заболеваниями его можно спутать.

Врач перечислил нетипичные симптомы инфаркта миокарда
Фото: https://www.australiawidefirstaid.com.au is licensed under https://www.australiawidefirstaid.com.au/resources/heart-attack-symptoms-women

Сердечный приступ или грипп

Инфаркт миокарда — это некроз (отмирание) участка сердечной мышцы. Он развивается из-за того, что по одной из сердечных артерий нарушается кровоток и часть сердца не получает необходимого ей объема кислорода. Чаще всего это происходит из-за атеросклероза — нарастания холестериновых бляшек на стенках сосудов.

В большинстве случаев инфаркт сложно с чем-то спутать: человек испытывает жгучую или распирающую боль в районе груди (стенокардия), которая может отдавать в левую часть тела, горло. Возникает головокружение, слабость, удушье, иногда на теле выступает холодный пот, а кожа бледнеет. Артериальное давление резко повышается или, наоборот, снижается. Во время приступа человек испытывает тревогу, возникает страх смерти. О приближающемся инфаркте также сигнализируют сильная одышка и высокая утомляемость.

Но примерно в 20-30% случаев инфаркт миокарда не проявляется такими типичными для него симптомами. При сердечном приступе боль локализуется не в районе сердца, а в верхней части живота, часто болезненные ощущения сопровождаются тошнотой и приступом рвоты. При этом инфаркт миокарда первое время можно спутать, например, с сильным отравлением.

Порой инфаркт миокарда проявляется не болью, а приступами удушья, кашлем, который возникает из-за того, что при ухудшении работы сердца в легких скапливается жидкость. Иногда на первый план выходит аритмия или признаки гипоксии мозга — тошнота, спутанное сознание, головокружение, сильная слабость. Эти симптомы могут напоминать грипп или приступ бронхиальной астмы.

"В таких случаях человеку сложно заподозрить у себя начинающийся инфаркт, особенно если он достаточно молод или раньше не испытывал проблем с сердцем. Но нужно помнить, что инфаркты постепенно молодеют, а главной причиной этого заболевания является атеросклероз, который действительно может никак себя не проявлять до первого сердечного приступа", — отмечает эксперт.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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