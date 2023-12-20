Реабилитолог назвала причины болей в спине

3:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Упражнения и массаж — часть комплексной заботы о теле, которую желательно делать системно, постоянно и с умом. Почему же не всегда упражнения и массаж помогают при болях в спине, рассказала читателям Pravda.Ru реабилитолог, кинезиотерапевт, телесный терапевт и психосоматолог Арина Соболева.

Фото: CreativeCommons by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

Почему может болеть спина, даже если делаешь упражнения

Выполнение силовых упражнений развивает в мышцах силу, благодаря чему удерживается положение тела в пространстве и обеспечивается его перемещение. Упражнения на растяжку уменьшают риск травм и увеличивают амплитуду в суставах, что упрощает двигательную активность в быту. Целевое совмещение двух видов упражнений может сделать тело сбалансированным.

Однако у людей мышцы не всегда в балансе. Это может быть связано со следующими причинами:

Малоподвижный сидячий образ жизни, когда человек долгое время находится в неудобных статических позах.

Избыточная физическая нагрузка, вызванная характером работы.

Травмы (ушибы, переломы, сотрясения и пр.).

Шрамы и рубцы, которые стягивают мягкие ткани с соседних областей тела.

В результате некоторые мышцы перегружаются. Они укорачиваются и образуют функциональные блоки, что приводит к болям в теле, которые вызваны структурными причинами.

Боль — точка выхода в теле, которая является следствием, а не причиной. Поэтому массаж болевого места — работа с симптомом. Это может помогать, но ненадолго. Рекомендуется найти и устранить первопричины боли. Закреплять полученный результат необходимо целевыми упражнениями.

Как понять, что боль в теле носит структурный характер, т. е. работать можно с мягкими тканями через массаж и упражнения? В этом случае боль в теле зависит от позы и движений. То есть при изменении положения боль будет либо усиливаться, либо прекращаться.

Например, если боль в спине возникает в положении сидя, а в положении стоя или при ходьбе боли нет, то первопричина будет находиться, скорее всего, в зоне таза, а не в зоне спины. Соответственно, диагностика и коррекция (массаж и упражнения) будут направлены на тазовую зону.

Причины болей в спине не всегда структурные. Точками входа могут быть также зубы или органы. Например, почки находятся в проекции поясницы. При их дисфункции человек может "чувствовать" поясничную зону спины. Но такая ситуация решается не массажистом, а врачом или альтернативным специалистом.

Кроме того, у боли чаще всего есть еще и психосоматический аспект, при устранении которого боль может проходить или сокращаться. Например, у человека есть определенная стратегия — обижаться на критику со стороны начальника. Если это происходит постоянно, то такой стресс может проявляться в теле в виде боли. Рекомендуется убирать такие стратегии либо самостоятельно, либо с помощью специалистов по психосоматике.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Специалист Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине) Специалист Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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