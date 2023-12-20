Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Реабилитолог назвала причины болей в спине

3:17
Здоровье » Здоровье и профилактика

Упражнения и массаж — часть комплексной заботы о теле, которую желательно делать системно, постоянно и с умом. Почему же не всегда упражнения и массаж помогают при болях в спине, рассказала читателям Pravda.Ru реабилитолог, кинезиотерапевт, телесный терапевт и психосоматолог Арина Соболева.

Реабилитолог назвала причины болей в спине
Фото: CreativeCommons by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

Почему может болеть спина, даже если делаешь упражнения

Выполнение силовых упражнений развивает в мышцах силу, благодаря чему удерживается положение тела в пространстве и обеспечивается его перемещение. Упражнения на растяжку уменьшают риск травм и увеличивают амплитуду в суставах, что упрощает двигательную активность в быту. Целевое совмещение двух видов упражнений может сделать тело сбалансированным.

Однако у людей мышцы не всегда в балансе. Это может быть связано со следующими причинами:

  • Малоподвижный сидячий образ жизни, когда человек долгое время находится в неудобных статических позах.
  • Избыточная физическая нагрузка, вызванная характером работы.
  • Травмы (ушибы, переломы, сотрясения и пр.).
  • Шрамы и рубцы, которые стягивают мягкие ткани с соседних областей тела.

В результате некоторые мышцы перегружаются. Они укорачиваются и образуют функциональные блоки, что приводит к болям в теле, которые вызваны структурными причинами.

Боль — точка выхода в теле, которая является следствием, а не причиной. Поэтому массаж болевого места — работа с симптомом. Это может помогать, но ненадолго. Рекомендуется найти и устранить первопричины боли. Закреплять полученный результат необходимо целевыми упражнениями.

Как понять, что боль в теле носит структурный характер, т. е. работать можно с мягкими тканями через массаж и упражнения? В этом случае боль в теле зависит от позы и движений. То есть при изменении положения боль будет либо усиливаться, либо прекращаться.

Например, если боль в спине возникает в положении сидя, а в положении стоя или при ходьбе боли нет, то первопричина будет находиться, скорее всего, в зоне таза, а не в зоне спины. Соответственно, диагностика и коррекция (массаж и упражнения) будут направлены на тазовую зону.

Причины болей в спине не всегда структурные. Точками входа могут быть также зубы или органы. Например, почки находятся в проекции поясницы. При их дисфункции человек может "чувствовать" поясничную зону спины. Но такая ситуация решается не массажистом, а врачом или альтернативным специалистом.

Кроме того, у боли чаще всего есть еще и психосоматический аспект, при устранении которого боль может проходить или сокращаться. Например, у человека есть определенная стратегия — обижаться на критику со стороны начальника. Если это происходит постоянно, то такой стресс может проявляться в теле в виде боли. Рекомендуется убирать такие стратегии либо самостоятельно, либо с помощью специалистов по психосоматике.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

Специалисты

4.7
8 отзывов
 Батагова
Виолета Викторовна
Невролог
Стаж 30 лет
Врач высшей категории
Приём от 2700 руб.
Клиника МЕДСИ на Пречистенке
Зубовский б-р, д. 22/39
Клиника МЕДСИ на Рублевском шоссе
Рублёвское шоссе, д. 10
4.1
464 отзыва
 Коровкин
Михаил Александрович
Невролог
Стаж 41 год
Врач первой категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
4.1
73 отзыва
 Андрианова
Ирина Михайловна
Невролог
Стаж 36 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2

Клиники

9.9
20 отзывов
 Левицкий Глеб Николаевич медицинская клиника
Юрловский проезд, д.14 корп. 2
Алтуфьево
Отрадное
Первичный приём от 4500 руб.
9.8
97 отзывов
 Штыков Вадим Валентинович медицинская клиника
Перервенский б-р, д. 8
Братиславская
Первичный приём от 4000 руб.
9.7
1313 отзывов
 Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 108
Братиславская
Люблино
Марьино
Клиника здорового позвоночника. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний суставов и позвоночника. В клинике осуществляется консультативны... читать далее »
Первичный приём от 990 руб.

Новости Все >
Собаки и блохи: зимняя эпопея
Юноша, стрелявший на детской площадке Краснодара, объяснил, что тестировал пистолет
Nature назвал самые ожидаемые научные прорывы 2024 года
Вкуснее популярных конфет: закусочные "рафаэлки" вмиг улетят со стола
Эксперт Трофимов: ВСУ пустили в расход, пришло время Польши, Финляндии и Литвы
Салат "Гнездо глухаря" будут вспоминать весь следующий год: поразит видом и вкусом
Актриса Агата Муцениеце призналась, какую привычку ей не удалось искоренить за год
Хирург Умнов: постоянное употребление яиц на завтрак опасно для гипертоников
Жительница Петербурга рассказала о перепланировке в обрушившемся доме
Диетолог Чижикова рассказала, почему не стоит смешивать алкоголь и красную икру
Популярное
38 дней, и огурцы уже выросли: самый скороспелый сорт

Лучшим скороспелым сортом огурцов, согласно опытным дачникам, является гибрид с забавным названием «Веселые гномики F1».

38 дней, и огурцы уже выросли: самый скороспелый сорт
Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста
Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, как заставить цвести декабрист
Бутерброды с такой намазкой станут деликатесом: этой полезной закуски будет всегда мало
Расхватают на лету: делаем фантастическую намазку для праздничных тарталеток из простых ингредиентов — смешали и готово
Какая уже из Азий или Америк поможет Украине? Дмитрий Плотников Тайм-аут: грядёт замена США на Европу на поле помощников Киеву Алексей Гончаров ВС РФ всерьёз взялись за Новомихайловку для развития наступления на Угледар и Курахово Любовь Степушова
Через 7 дней из семян вырастет священное растение: успей к Новому году, чтоб он оказался добрым
Тайна всей ГИБДД: как сделать автомобиль невидимым для камер
В ГИБДД рассказали, что делать водителю, если настойчиво сигналят сзади
В ГИБДД рассказали, что делать водителю, если настойчиво сигналят сзади
Последние материалы
Эксперт Трофимов: ВСУ пустили в расход, пришло время Польши, Финляндии и Литвы
Салат "Гнездо глухаря" будут вспоминать весь следующий год: поразит видом и вкусом
Актриса Агата Муцениеце призналась, какую привычку ей не удалось искоренить за год
Хирург Умнов: постоянное употребление яиц на завтрак опасно для гипертоников
Жительница Петербурга рассказала о перепланировке в обрушившемся доме
Диетолог Чижикова рассказала, почему не стоит смешивать алкоголь и красную икру
После проживания в хостеле Калининграда пара россиян вынесла телевизор
Реабилитолог назвала причины болей в спине
"Преклоняюсь перед этим человеком": Ваенга рассказала о своём отношении к Хабибу Нурмагомедову
Маленький ослик радуется подаркам, как ребенок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников