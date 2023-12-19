Новогодний стол: какие блюда не приведут к обострению гастрита и язвы

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Новогодние праздники — это испытание для организма даже для относительно здоровых людей. Особенно важно быть начеку в этот период пациентам с хроническими заболеваниями, такими как гастрит и язва. Какими должны быть новогодние блюда, чтобы не обострился гастрит?

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Новогодний стол: что съесть, чтобы не обострились гастрит и язва

В повседневной жизни мы питаемся чаще всего несбалансировано. Перебираем в рационе насыщенных жирных кислот, которых слишком много в мясной и молочной продукции. Наблюдается повсеместный переизбыток добавленного сахара. Зачастую нормы потребления сахара превышаются в несколько раз. А вот присутствия ненасыщенных жиров, растительных белков, растительного питания в целом значительно не достает в рационе жителей России, рассказал читателям Pravda. Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Как следствие, фактически первая неинфекционная эпидемия сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, деменции. Эти заболевания не являются заразными, но масштабы бедствия уже указывают на эпидемию неинфекционных заболеваний, связанных с неправильным питанием.

В связи с этим особенно важно не ухудшить свое состояние здоровья в длинные новогодние праздники. К сожалению, многие кулинарные традиции связаны с переизбытком мясных блюд, чрезмерно сладких продуктов.

Язвенников больше касается полный отказ от алкоголя, острых блюд. Но и переизбыток пищи с насыщенными жирами (это мясная, молочная продукция) тоже может быть очень опасен.

Выбирайте рыбные блюда, овощные закуски и фруктовые десерты в ограниченном количестве без цитрусовых и экзотических фруктов. Важны ореховые перекусы в умеренном количестве.

Клинический сертифицированный генетик, нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхеринк также отмечает, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта не стоит увлекаться цельнозерновыми злаками и листовыми салатами — это сложно перевариваемые углеводы и грубая клетчатка, которая будет раздражать слизистую желудка и кишечника. Такие продукты должны быть в рационе, но в умеренном количестве.

Не стоит пробовать или готовить острые, кислые, сильносоленые соусы и подливки — все это раздражает ЖКТ.

Квашеных продуктов немного можно, но не стоит накладывать себе целую тарелку квашеной капусты или кимчи — избыточное количество пребиотических и пробиотических штаммов, которые содержат данные продукты, плюс избыточный гистамин — все это негативно отразится на общем состоянии ЖКТ и приведет к выходу из ремиссии или обострению симптоматики.

Очень хорошо, если на столе будут присутствовать десерты, "обволакивающие слизистую", например, пудинги или желе, отлично подойдет неострый холодец или заливное.

Необычные овощные или фруктовые супы-пюре, тертые слоеные салаты, рулетики из творожных видов сыра и постной ветчины, яйца, заправленные рыбным салатом, тосты с различными видами мягких паштетов — все это безопасно и будет адекватно восприниматься слизистой ЖКТ.

При необходимости и по назначению доктора можно использовать ферменты для улучшения переваривания всего съеденного за новогодним столом.

Хорошо бы не переедать и всегда иметь на столе достаточное количество несладкой, можно даже газированной воды. Важно делать паузы между блюдами, давая организму время на переваривание. Аккуратнее с алкоголем надо быть всем людям с хроническими заболеваниями. Перед новогодним торжеством рекомендовано принять сорбенты — это быстрее выведет алкоголь из печени и не отравит организм.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Андронова Наталия Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности Специалист Серебреникова Татьяна Владеет современными методами диагностики редких наследственных болезней, интерпретацией специализированных, в т.ч

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