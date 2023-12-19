Диетолог рассказал о вреде сливочного масла

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Более 5 лет назад Россия вступила в зону без трансжиров. На законодательном уровне содержание трансжиров в масложировой продукции ограничили 2%. Почему так вредны трансжиры и причем тут сливочное масло — рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Почему так вредны трансжиры

Трансжиры образуются в процессе частичной гидрогенизации жирных кислот растительных масел в промышленных условиях. То есть этот процесс делает из жидких растительных масел твёрдые. А необходим он потому, что для многих продуктов нужен именно твёрдый жир. Такая процедура была важна для придания жирам твердого состояния.

Вред трансжиров был понятен не сразу, но сейчас научно доказано, что трансжиры значительно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, усиливается риск нарушения обмена веществ, как следствие — возникают диабет и ожирение. Трансжиры провоцируют онкологические заболевания, нарушения когнитивных функций, формирование депрессии. Употребление трансжиров приводит к раку яичников в 12% случаев, влияние трансжиров доказано при возникновении рака молочной железы, поджелудочной железы, простаты, колоректального рака.

В начале 21 века начались запретительные меры по траснжирам. Первая страна, которая включилась в борьбу, — Дания. После введения ограничений по содержанию трансжиров смертность от ССЗ снизилась в этой стране на 70%. В итоге почти 60 стран приняли различные запретительные меры против трансжиров, включая Россию.

"Росстат сообщает о стабильном снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Причем эта позитивная динамика сохраняется год к году на протяжении последних 5 лет, за исключением ковидного 20-го года. Конечно, играют позитивную роль отказ от курения, алкоголя, приверженность здоровому образу жизни и сбалансированному питанию. Но и запрет трансжиров крайне важен", — отмечает эксперт.

Избавиться от трансжиров производителям помогла смена сырья. Пальмовое масло от природы сохраняет твердую консистенцию, поэтому отверждать его искусственно не требуется.

Важно помнить, что пальмовое масло частично состоит из насыщенных жиров. Само по себе это не вредно, но это следует учитывать при формировании баланса насыщенных и ненасыщенных жиров в рационе питания.

"Все было бы в целом отлично. Введены ограничения — больше нет вреда здоровью. Но есть нюанс. Существуют природные трансжиры естественного происхождения. В организме жвачных животных ненасыщенные жиры из корма превращаются в насыщенные жиры. Фактически организм коровы является природным промышленным производством. В итоге естественных трансжиров в сливочном масле может быть до 5%, в бараньем жире — до 9%. Вред насыщенных жиров такого рода не уступает промышленным", — предупреждает диетолог.

Важно учитывать этот фактор при формировании сбалансированного рациона здорового питания. Старайтесь сокращать потребление продуктов с насыщенным жирами и траснжирами.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате Специалист Щербаков Сергей Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин Специалист Елисеева Виктория Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия

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