Более 5 лет назад Россия вступила в зону без трансжиров. На законодательном уровне содержание трансжиров в масложировой продукции ограничили 2%. Почему так вредны трансжиры и причем тут сливочное масло — рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.