Врач назвала первые признаки варикоза

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Как не пропустить первые признаки варикозной болезни и какими они могут быть — рассказала читателям Pravda. Ru врач-терапевт, кардиолог медицинской компании "ЛабКвест" + "Q-Клиника" Ольга Шашкова.

Фото: veinclinicperth.com.au/

Первые признаки варикоза

Первый признак — это появление одутловатости либо тяжести в нижних конечностях, которые проявляются в основном на ступнях и голенях. Также в этих местах отмечается ощущение жжения, тепла, дискомфорт, который приносит мышечную слабость. Следующий симптом, на который стоит обратить внимание, это быстрая утомляемость ног и появление отёков, которые сопровождаются зудом, жжением. На ногах появляются выпуклые вены. Если таких внешних признаков не наблюдается, могут возникать ночные судороги, онемение нижних конечностей.

Видимые глазом изменённые варикозные расширенные вены тоже имеют несколько стадий развития. Это сосудистые "звёздочки" в небольшом или распространённом количестве, варикозные узлы и уже крупные раздутые вены на ногах. На фоне этих проявлений возникает изменение цвета, структуры кожи. Кожа приобретает цианотичный оттенок. При длительной статичной нагрузке, например, при стоянии, появится эффект мраморности и изменение структуры качества кожи:

может снизиться тургор,

может появиться сухость кожи.

Важная причина возникновения варикозной болезни — это чаще всего наследственная предрасположенность, врождённая слабость соединительной ткани, которая досталась от ближайших родственников. Также одним из основных критериев являются гормональные изменения, поэтому заболеванием в большей степени болеют девушки, а также женщины после беременности и родов, когда особенно повышаются риски этой болезни. Возникновению и развитию болезни также способствует приём гормональных препаратов, пероральных контрацептивов или препаратов, которые используют при тяжёлых вирусных заболеваниях.

Другая причина — длительное вынужденное сидячее или стоячее положение. Люди, ведущие сидячий образ жизни или те, чья работа связана с длительным нахождением на ногах, подвержены высокому риску развития этого заболевания.

Ещё один критерий развития варикозной болезни — это малоподвижный образ жизни, при котором мышечные клетки не поддерживают вены. Из-за этого вены становятся изогнутыми и нарушается кровоток. Но не только малоподвижный образ жизни, но и излишне интенсивные физические нагрузки, в частности, в тренажёрном зале, приводят к развитию варикозной болезни.

Риску подвергаются и люди, увлечённые диетами или ограниченные по питанию, в частности, при питании, особенно обеднённом клетчаткой. При низком количестве клетчатки в пище нарушается работа кишечника, что в итоге приводит к хроническим запорам. А запоры в свою очередь способствуют повышению внутрибрюшного давления, которое также вызывает повышенное давление на клапаны вен нижних конечностей.

Также к группе риска относятся и те, кто носит обтягивающую одежду, например:

узкие брюки,

утягивающее бельё или стринги,

туфли с высоким каблуком или неправильной стелькой.

Такая одежда и обувь затрудняет кровоток, на фоне чего возникает и нарушение кровотока венозной стенки. Ещё одна причина возникновения риска варикозной болезни — привычка сидеть нога на ногу, которая также нарушает нормальный кровоток.

"Профилактика варикозной болезни — это двигательная активность. При малоподвижном образе жизни нужно добавить спорт, посильные физические нагрузки, ходьбу, кардионагрузки. Благотворно влияет и плавание, которое непосредственно регулирует кроветворение, снижает давление на венозные стенки, убирает застой в венах за счёт активного лимфодренажного эффекта. Желательно добавить контрастный душ, который будет укреплять стенки сосудов. Разнообразить питание, особенно если есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом и запорами. Эти проблемы обязательно нужно устранить", — отмечает эксперт.

При обнаружении первых признаков варикозной болезни рекомендуется обратиться к врачу-флебологу и выполнить ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. Врач поставит правильный диагноз, определит степень и стадию заболевания, подберёт правильную терапию и даст рекомендации по профилактике варикозной болезни. При необходимости врач назначит компрессионный трикотаж, если необходимо — добавит медикаментозное лечение.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Горбунов Алексей Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов Специалист Славина Ирина Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии Специалист Бахарева Нелли Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др

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