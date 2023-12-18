Нутрициолог: "Во время болезни исключите сахар"

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Сопли, кашель, температура, заложенный нос, больное горло — это симптомы ОРВИ и гриппа, которые мучают многих в зимний период. Однако если соблюдать определенные правила в питании, то можно ускорить процесс восстановления. Какие именно — рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Наталия Богданова.

Фото: http://healthexpress.ba/

Как питаться при простуде и ОРВИ, чтобы ускорить выздоровление

Все знают о пользе витамина С при ОРВИ и гриппе. Можно каждый день усилено поедать лимоны и киви, но они не принесут никакой пользы, если вы во время болезни оставляете в рационе сахар и быстрые углеводы. Это быстрые источники энергии, которые сразу начинают вступать в процессы окисления, но в окислительно-восстановительных реакциях нужен помощник — витамин С. И вместо того, чтобы помогать нашим лейкоцитам бороться с бактериями и вирусами, витамин С будет задействован совсем в других процессах. Есть исследования, результаты которых подтверждают снижение активности нейтрофилов при повышенном употреблении сахара. А нейтрофилы — это маленькие белые кровяные тельца, которые поглощают чужеродные микроорганизмы.

Сахаром очень любит питаться и наша патогенная микрофлора в кишечнике, что способствует еще большему ее разрастанию. А как известно, 80% нашего иммунитета находится именно в кишечнике. Поэтому убираем во время болезни:

печенье,

конфеты,

сдобные булочки.

Вводим продукты, в которых содержится большое количество витамина С. Лидерами по содержанию витамина С являются не цитрусовые, а шиповник, болгарский перец, облепиха, черная смородина, зелень петрушки, укропа, квашеная капуста и киви.

Очень часто во время болезни, особенно в острый период, пропадает аппетит. Если есть не хочется — не заставляйте себя через силу, отсутствием аппетита организм сам сигнализирует о своих потребностях. Лучше выпить воды, морса, компота, некрепкого чая или минеральной воды без газа.

Прекрасно справиться с простудой помогут продукты, в которых содержатся витамины А и Д:

яйца,

сливочное масло,

печень рыб, особенно трески.

А вот красное мясо во время болезни лучше ограничить, чтобы не перегружать организм, предпочтение отдавать легкому животному белку: птице и рыбе.

Идеальным вариантом во время болезни является бульон. Он питательный, вкусный и легкий источник энергии. Термическая обработка повышает биодоступность питательных веществ, таких как белок, железо, бета-каротин, ликопин и антиоксиданты. Кроме того, если вы прислушаетесь к своему телу, то обнаружите, что после горячих супов не испытываете тяжесть, боли, вздутие и другие проявления дискомфорта в животе. Это происходит потому, что супы не требуют от ЖКТ высокой секреторной и моторной активности: грубо говоря, они перевариваются проще, чем твердая пища.

Период болезни по длительности у каждого человека свой, но в среднем до начала восстановления организма проходит 7-10 дней. Поэтому переходить с диеты на общий стол лучше постепенно, в течение как минимум недели после выздоровления. Как правило, после исчезновения симптомов острой вирусной инфекции организму требуется еще 5 — 10 дней для полного выздоровления.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Лебедь Дмитрий Врач-терапевт, врач функциональной диагностики Специалист Крамерова Алла Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др Специалист Вишнякова Ольга Врач терапевт, врач общей практики

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