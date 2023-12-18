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Ирина Гусакова

Новогодние праздники без вреда для здоровья: советы врача

Здоровье » Здоровье и профилактика

Новогодние праздники — настоящий вызов для здоровья! Горы майонезных салатов, алкоголь, жареная курица, новогодние сладости и манящие сетки сладких мандаринов. Невозможно представить новогодний стол, который не ломится от различных яств. И уже не важно, что после таких гастрономических этюдов можно не только набрать пару кг, но и серьезно ударить по своему здоровью. Диетолог Наталья Чепелова рассказала читателям Pravda.Ru, как соблюсти баланс между новогодними удовольствиями и здоровьем.

Новогодние праздники без вреда для здоровья: советы врача
Фото: https://spb.hse.ru/soc is licensed under https://spb.hse.ru/soc/illuminated/news/327506254.html

Как отметить Новый год без вреда для здоровья

Забудьте про майонез и жирную пищу

Пришло время отправить в забытое прошлое гигантские миски оливье с майонезом и колбасой. Попробуйте заменить тяжелый салат на более легкие и полезные варианты. Например, создайте свою версию оливье с заменителями майонеза, например, сметаной и меньшим количеством жирных ингредиентов. Колбасу можно заменить на варёную курицу, а маринованные огурцы на свежие. Или вовсе приготовьте овощной салат с маслом из оливок. Ваш желудок вам скажет спасибо!

"Не готовьте домашний майонез! В него добавляются сырые яйца, которые могут быть источником сальмонеллы. Тем более продукт, приготовленный в домашних условиях, не подлежит долгому хранению, в нем очень быстро размножаются различные болезнетворные бактерии. Если не хотите провести новогодние каникулы на больничной койке, то откажитесь от майонеза, заменив его нежирной сметаной или греческим йогуртом", — отмечает диетолог.

Перестаньте готовить тазиками

На Новый год готовьте порционно. Доедать все новогодние праздники наготовленные салаты может быть опасно. Чем дольше салат лежит в холодильнике, тем больше риск того, что в одно прекрасное утро вы обнаружите, что он испорчен. Тем более стоит учитывать, что салат на новогоднем столе может простоять 4-6 часов без холодильника. Еда, длительно простоявшая в теплом помещении, может стать источником болезнетворных бактерий. Поэтому старайтесь готовить порционно на каждого гостя, чтобы излишки новогоднего стола не застаивались неделями в холодильнике.

"Порция на новогоднюю ночь должна составлять не более 500-700 г на человека. Эта порция должна содержать мясо, салат и медленные углеводы, например крупы. Если все-таки вы готовите на большую компанию и планируете шумное застолье, старайтесь не выставлять на стол все блюда целиком, лучше делите их на несколько порций и оставляйте большую часть в холодильнике", — рассказывает эксперт.

Не объедайтесь мандаринами!

Мандарины часто называют новогодними семечками, ведь за один присест легко можно съесть пару-тройку кг. Несмотря на то, что мандарины считаются полезными фруктами, переедать их категорически нельзя! И дело даже не в том, что переедание — это плохо, большое количество мандаринов может повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта.

"Мандарины содержат кислоту, которая может раздражать слизистую желудка. Ешьте мандарины до пяти часов вечера и не начинайте с них свое утро, ведь кислота натощак вредна для желудка. Мандарины — приятный десерт после полноценного обеда, и они не должны заменять основной прием пищи", — предупреждает эксперт.

Новый год не должен быть крепким!

Забудьте в Новый год про крепкие напитки, оставьте в серванте коньяк и водку, встретьте праздник легким вином и шампанским. Если ваши гости наотрез отказываются пить слабый алкоголь, проследите, чтобы они не смешивали напитки и не понижали градус. Если не соблюдать культуру пития, то утро первого дня нового года придется встретить с мучительным похмельем.

"С каждым бокалом алкоголя выпивайте стакан воды, это поможет не опьянеть слишком сильно и не испытывать наутро симптомов похмелья", — дает совет Наталья Чепелова.

Но если вы хотите иметь под рукой более надежный способ избежать похмелья, можете воспользоваться препаратами на основе метадоксина. Они могут стать настоящей палочкой-выручалочкой на новогодних праздниках, потому что ускоряют выведение алкоголя из организма, помогая не так быстро пьянеть во время застолья и предупредить похмелье на утро. Для этого рекомендовано принять 1 таблетку метадоксина за 15-30 минут до застолья и 1 таблетку после приема алкоголя, перед сном.

Старайтесь больше двигаться!

Старайтесь не сидеть на месте. Смотреть весь вечер голубой огонек и объедаться салатами — не самая хорошая идея. Постарайтесь провести время с друзьями и родственниками активно. Например, включите музыку и устройте танцы, либо придумайте веселые конкурсы.

"Если провести празднование Нового года в движении, вы не только потратите калории, но и будете быстрее трезветь. Тем более умеренная физическая нагрузка вызывает выброс "гормона счастья" — серотонина, что однозначно повысит вам настроение", — предупреждает Наталья Чепелова.

Подготовьте "новогоднюю" аптечку!

Уберечься от всего невозможно, но в Новый год нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям. Опасности подстерегают не только в жирной пище на новогоднем столе и алкоголе, но и на улице. Известно, что уровень травматизма в период новогодних праздников возрастает во много раз! Так, чтобы не бежать сломя голову в аптеку ночью и быть во всеорудии, подготовьте "новогоднюю" аптечку. В первую очередь в ней должны быть средства первой помощи:

  • средства при ожогах — в виде спрея или мази и средства при других открытых ранах и царапинах — вата, бинты, бактерицидные пластыри,
  • антисептические средства для промывания ран.

Важно иметь при себе также болеутоляющие средства и жаропонижающие средства. Не забудьте также про пищеварительные ферменты, если все-таки переели.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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