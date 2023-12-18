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Ирина Гусакова

Эксперт: "Многим мешает похудеть эмоциональное питание"

2:36
Здоровье » Здоровье и профилактика

Диета — это один из самых популярных способов похудения, который привлекает многих людей. Ведь кто из нас не мечтает об идеальной фигуре? Однако, несмотря на все усилия и строгое соблюдение диеты, многие люди не достигают желаемых результатов. Почему так происходит — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт Юлия Неугодова.

Эксперт: "Многим мешает похудеть эмоциональное питание"
Фото: https://www.ph2nutrition.com/pages/everything-you-need-to-know-about-therapeutic-diets

Топ-5 основных причин, которые мешают похудеть

  • Радикальные ограничения.

Многие диеты предлагают радикальное ограничение потребления определенных продуктов или группы продуктов. В краткосрочной перспективе это может привести к потере веса, однако в долгосрочной перспективе такие диеты не являются устойчивыми и легко возвращают потерянные килограммы. Более того, такие диеты часто ведут к недостатку необходимых организму питательных веществ.

  • Отсутствие регулярности и дисциплины.

Для достижения результатов диета требует постоянной заботы и дисциплинированности. Отслеживание потребления калорий, контроль порций и регулярные тренировки — все это необходимо для успешного похудения. Но многие люди не готовы приложить такие усилия, что приводит к отсутствию результатов.

  • Эмоциональное питание.

Один из главных факторов, мешающих похудеть, — это эмоциональное питание. Многие люди употребляют больше пищи, когда они испытывают стресс, печаль или другие негативные эмоции. Такое поведение становится преградой на пути к достижению цели.

  • Низкая физическая активность.

Даже если ты придерживаешься диеты, но не занимаешься достаточной физической активностью, трудно достичь результатов в похудении. Регулярные тренировки помогают ускорить обмен веществ, поддерживают мышцы в тонусе и способствуют сжиганию калорий.

  • Несбалансированное питание.

Хоть диета и предполагает ограничение потребления определенных продуктов, важно, чтобы остальная пища была сбалансированной и содержала все необходимые организму витамины, минералы и микроэлементы. Недостаток питательных веществ может привести к ослаблению организма, а это может стать преградой для достижения желаемых результатов.

Для успешного похудения важно подходить к диете исключительно как к комплексному процессу, который включает в себя не только правильное питание, но и регулярные тренировки, здоровый образ жизни и позитивное мышление.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы похудение
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