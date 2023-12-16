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Ирина Гусакова

Врач назвала продукты, в которых больше всего кальция

4:27
Здоровье » Здоровье и профилактика

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала читателям Pravda.Ru, сколько кальция нужно для поддержания здоровья и как правильно выбрать препараты кальция.

Врач назвала продукты, в которых больше всего кальция
Фото: openverse by No machine-readable author provided. Firetwister assumed (based on copyright claims). is licensed under CC BY-SA 3.0

Какой кальций усваивается лучше всего

По статистике, 60% населения России страдает от недостатка тех или иных витаминов и минералов. Кальций тоже входит в список дефицитных микронутриентов.

"Если кальция не хватает ребёнку, это сказывается на физическом развитии и росте. У взрослых низкий уровень кальция увеличивает риск остеопороза — заболевания, при котором кости теряют плотность, становятся хрупкими и могут ломаться даже от незначительной нагрузки. Кроме того, кальций необходим для нормальной работы нервной системы и сердца. А некоторые исследования показывают, что вместе с витамином D кальций регулирует артериальное давление и предотвращает образование и развитие раковых клеток", — объясняет Екатерина Кашух.

Потребность в кальции зависит от возраста.

  • Младенцам до года необходимо 260 мг кальция в сутки — его они получают с материнским молоком или из молочных смесей.
  • Детям до трех лет нужно 700 мг кальция, с 4 до 8 лет — 1 000 мг, с 9 до 18 — 1 200 мг.

Суточная потребность взрослого организма в этом макроэлементе — 1 000 мг. Единственный источник кальция для человека — пища. Например, он есть в твороге — в 100 г содержится примерно 120 мг. Кальций присутствует в самых разных продуктах — больше всего его в молоке, сырах и кисломолочке. Но он также есть в орехах, бобовых, овощах и зелени, говорит Екатерина Кашух.

Если восполнить дефицит с помощью продуктов, богатых кальцием, не получается, врач может назначить биодобавки или даже лекарственные препараты кальция.

"Биодобавки с кальцием нужны далеко не всем — только тем, кто по каким-то причинам не получает кальций из еды. Например, строгим веганам и пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при которых кальций хуже всасывается в кишечнике. Ещё нужно учитывать, что чем старше человек, тем хуже усваивается кальций", — комментирует специалист.

В зависимости от того, каким способом и из чего получили кальций, выделяют его формы. Они имеют разную биодоступность: какие-то организм усваивает почти полностью, а какие-то всасываются в кровь из кишечника хуже и имеют побочное действие. Например, из биодобавок с кальцием глюконатом макроэлемент усваивается хуже. Пришлось бы принимать такие препараты в очень большой дозировке, что небезопасно. Длительный приём такого кальция может спровоцировать развитие мочекаменной болезни. Кальция карбонат имеет более высокую биодоступность. Но если у человека снижена кислотность желудка, такой кальций практически не усваивается. Лактат кальция получают из соединения молочной кислоты и карбоната. В такой форме он присутствует в выдержанных сырах, но не подходит людям с непереносимостью лактозы, объясняет Екатерина Кашух.

По словам специалиста, лучше всего в организме усваиваются цитрат кальция и хелат кальция.

"Цитрат кальция хорошо усваивается, если пить его вместе с витамином D. Приём таких препаратов не приводит к образованию камней и за счёт содержания цитратов улучшает работу мочеполовой системы. Хелатная форма кальция тоже имеет высокую биодоступность, так как кальций здесь представлен вместе с аминокислотами, которые и улучшают усвояемость", — говорит врач.

Лучше всего принимать кальций после еды во второй половине дня. Дозировку очень важно обсудить с лечащим врачом, потому что избыток кальция в организме так же вреден, как его дефицит. И принимать препараты кальция бесконтрольно опасно. Нужно точно узнать уровень этого макроэлемента с помощью лабораторных анализов и только после этого определиться с тактикой лечения, резюмирует специалист.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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