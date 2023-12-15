Соя принадлежит к семейству бобовых и является одним из самых ценных источников растительного белка. Соя сама по себе крайне полезна: снижает уровень сахара в крови, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но главным и сегодня наиболее востребованным свойством этого растения является наличие в составе растительного белка. Причем соя самый высокобелковый вид растения. Белка в ней может быть до 50% от состава.
В связи с этим сою наряду с другими бобовыми используют при приготовлении современных инновационных продуктов: растительного мяса и растительного молока. Почему так важно употреблять в пищу растительный белок — рассказал читателям Pravda. Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
Белок — это основа питания, но зачастую мы испытываем дефицит белка в рационе, так как перебираем с углеводами. Проще утолить голод перекусом, сладким или мучным. А вот поесть полноценной белковой пищи не всегда удается. Кроме того, зачастую мы слишком много употребляем белковой животной и молочной пищи. А это в свою очередь чревато повешением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения.
Однако употреблять достаточно белков для правильной работы организма очень важно. Тут как раз на помощь и приходят растительные белки. Они являются прекрасной альтернативой, которая позволит чередовать животные и молочные продукты с растительными.
Прекрасной альтернативой уже стали растительное мясо и растительное молоко. Эти продукты не повышают уровень сахара в крови, богаты ненасыщенными жирами, которых так не хватает в рационе питания.
"Чрезмерное употребление соевых продуктов, как, впрочем, и любых других, излишен. Не стоит употреблять их ежедневно, достаточно 2-3 раз в неделю. Кроме того, при употреблении сои есть ограничения для детей, беременных женщин, людей с нарушениями в работе щитовидной железы.
Обращайте внимание на реакцию своего организма, когда вводите новые продукты в рацион. Наш организм зачастую индивидуально воспринимает многие продукты питания", — предупреждает диетолог.
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