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Ирина Гусакова

Диетолог о том, как часто надо есть соевые продукты: "Достаточно двух раз в неделю"

2:31
Здоровье » Здоровье и профилактика

Соя принадлежит к семейству бобовых и является одним из самых ценных источников растительного белка. Соя сама по себе крайне полезна: снижает уровень сахара в крови, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но главным и сегодня наиболее востребованным свойством этого растения является наличие в составе растительного белка. Причем соя самый высокобелковый вид растения. Белка в ней может быть до 50% от состава.

Диетолог о том, как часто надо есть соевые продукты: "Достаточно двух раз в неделю"
Фото: https://www.healthyfood.com is licensed under https://www.healthyfood.com/advice/how-do-they-produce-soy-milk/

В связи с этим сою наряду с другими бобовыми используют при приготовлении современных инновационных продуктов: растительного мяса и растительного молока. Почему так важно употреблять в пищу растительный белок — рассказал читателям Pravda. Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Польза соевых продуктов

Белок — это основа питания, но зачастую мы испытываем дефицит белка в рационе, так как перебираем с углеводами. Проще утолить голод перекусом, сладким или мучным. А вот поесть полноценной белковой пищи не всегда удается. Кроме того, зачастую мы слишком много употребляем белковой животной и молочной пищи. А это в свою очередь чревато повешением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения.

Однако употреблять достаточно белков для правильной работы организма очень важно. Тут как раз на помощь и приходят растительные белки. Они являются прекрасной альтернативой, которая позволит чередовать животные и молочные продукты с растительными.

Прекрасной альтернативой уже стали растительное мясо и растительное молоко. Эти продукты не повышают уровень сахара в крови, богаты ненасыщенными жирами, которых так не хватает в рационе питания.

"Чрезмерное употребление соевых продуктов, как, впрочем, и любых других, излишен. Не стоит употреблять их ежедневно, достаточно 2-3 раз в неделю. Кроме того, при употреблении сои есть ограничения для детей, беременных женщин, людей с нарушениями в работе щитовидной железы.

Обращайте внимание на реакцию своего организма, когда вводите новые продукты в рацион. Наш организм зачастую индивидуально воспринимает многие продукты питания", — предупреждает диетолог.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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