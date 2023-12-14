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Ирина Гусакова

Усталость и депрессия: врач назвала признаки дефицита железа

4:41
Здоровье » Здоровье и профилактика

Безусловно, в зимние холода интуитивно хочется спрятаться под пледом с чашкой горячего чая, но безумный ритм современной жизни редко дарит нам такую возможность. При этом многие люди часто начинают испытывать симптомы, которые ёмко можно описать в трёх словах: "только встал — уже устал". Слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, заторможенность мышления, невозможность сконцентрироваться, перепады настроения — всё это может быть связано не только с начинающейся депрессией из-за отсутствия солнца, но и с признаками железодефицита, рассказывает читателям Pravda.Ru врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич.

Усталость и депрессия: врач назвала признаки дефицита железа
Фото: https://pbs.twimg.com/

Депрессия — основной признак дефицита железа

Как известно, всем нашим клеткам для жизни необходим кислород, который доставляют в сосудистом русле красные кровяные клетки — эритроциты. Железо является основным структурным компонентом гемоглобина эритроцитов, а также участником процесса их производства (кроветворение) в костном мозге. Недостаток кислорода в мозге, вызванный железодефицитом, может тоже повлиять на функционирование головного мозга и привести к расстройствам настроения и депрессии. Однако роль железа этим не ограничивается.

Этот элемент участвует в более чем 180 биохимических реакциях нашего организма. В частности, железо необходимо для синтеза дофамина в центральной нервной системе, недостаток которого может вести к тревожным и двигательным расстройствам, а также к развитию депрессии. Помимо этого, недостаток кислорода в мозге, вызванный железодефицитом, критичен для работы клеток нервной системы — нейронов, что также может привести к расстройствам настроения и депрессии.

С другой стороны, депрессия также может привести к развитию железодефицита, оказывая влияние на аппетит со снижением потребления пищи, в том числе железосодержащих продуктов (красное мясо, печень и др.). Кроме того, некоторые лекарства, используемые для лечения депрессии, могут способствовать развитию железодефицита в качестве побочного эффекта. Был проведён ряд исследований, подтвердивших взаимосвязь между железодефицитной анемией и депрессией, но до сих пор не установлено, какое из них первично.

Не вызывает сомнений, что железо — это важный элемент для правильного развития и работы нервной системы. Было доказано, что дефицит железа при беременности может приводить к развитию анемии у будущего ребёнка, повышая риск нарушений его интеллекта, психики и социальной адаптации в дальнейшем. То же относится и к взрослым.

Развитие повышенного уровня тревоги и раздражительности на фоне железодефицита происходит из-за недостаточного поступления кислорода в ткани (гипоксия), и организм пытается компенсировать это состояние путём усиленной выработки надпочечниками гормонов — катехоламинов, ответственных за быструю доставку кислорода и глюкозы в ткани. Подобные процессы происходят также и в состоянии стресса, когда ресурсы нужны здесь и сейчас, в том числе и для физической активности. Однако, по сути, человеку с железодефицитом не от кого спасаться и бежать, поэтому избыточный уровень этих гормонов в итоге может приводить к развитию симптомов панической атаки: учащённое сердцебиение и дыхание, потливость, быстрый поток тревожных мыслей, эмоциональная нестабильность. Паниковать точно не стоит, надо разобраться в причине происходящего, обратившись к врачу.

Интересно, что не только дефицит железа может сопровождаться симптомами депрессии, лабильности настроения. К этому может быть причастна нехватка фолатов в организме. Ведь фолиевая кислота отвечает за синтез веществ, передающих сигналы от нервных клеток (нейромедиаторов), таких как:

  • холин (отвечает за память, внимание, обучение и др. функции),
  • мелатонин (гормон сна),
  • серотонин (гормон радости),
  • а также глицин — известный нейромедиатор спокойствия.

Год назад вышли несколько шокирующие результаты зарубежного крупномасштабного исследования, включившего более 800 тысяч пациентов, которые показали, что назначение врачами фолиевой кислоты сопровождается снижением числа суицидальных попыток, а также преднамеренного членовредительства среди взрослых.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Темы депрессия

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